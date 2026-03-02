Почему юбилейная Supra из Техаса вызвала ажиотаж среди коллекционеров и осталась недооцененной

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 07:41

Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V

Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V

Почему юбилейная Supra из Техаса вызвала ажиотаж среди коллекционеров и осталась недооцененной

Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V

В Техасе дилер реализовал уникальную Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года почти за ту же сумму, что стоит новый Cadillac CT4-V. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил культовый статус и привлек внимание коллекционеров. Чем объясняется такой интерес к этой машине и почему ее считают недооцененной - разбираемся в деталях.

В Техасе дилер реализовал уникальную Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года почти за ту же сумму, что стоит новый Cadillac CT4-V. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил культовый статус и привлек внимание коллекционеров. Чем объясняется такой интерес к этой машине и почему ее считают недооцененной - разбираемся в деталях.

На рынке коллекционных автомобилей вновь разгорелись страсти: в Техасе завершилась сделка, которая заставила многих задуматься о реальной ценности культовых японских спорткаров. Почти 30-летняя Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года была продана дилером за сумму, сопоставимую с ценой нового Cadillac CT4-V. Однако даже эта цифра, по мнению продавца, оказалась ниже ожидаемой, что подчеркивает парадокс современного рынка редких автомобилей.

Юбилейная Supra - не просто очередной экземпляр из прошлого. Это особая версия, выпущенная к 15-летию модели, которая за пять поколений успела стать символом целой эпохи и собрать вокруг себя преданных поклонников по всему миру. В 90-х Supra считалась одним из самых технологичных и быстрых японских купе, а сегодня ее имя вызывает ностальгию и уважение даже у тех, кто никогда не сидел за рулем этой машины.

Эксперты отмечают, что интерес к таким автомобилям подогревается не только их редкостью, но и уникальной историей. Supra 1997 года - это сочетание классического дизайна, мощного двигателя и узнаваемого силуэта, который стал иконой благодаря фильмам, автоспорту и интернет-культуре. В отличие от современных спорткаров, здесь нет сложной электроники и избыточных помощников - только чистый драйв и механика, которую ценят истинные энтузиасты.

В последние годы на рынке наблюдается устойчивый рост цен на японские спорткары 90-х, особенно на Supra четвертого поколения. Однако, как показывает эта сделка, даже самые редкие версии иногда уходят дешевле, чем ожидают продавцы. Причины могут быть разными: от состояния конкретного экземпляра до общей экономической ситуации и изменений в предпочтениях коллекционеров. Тем не менее, каждая такая продажа становится событием для сообщества и поднимает вопросы о будущем подобных автомобилей.

Интересно, что тенденция к переосмыслению ценности транспортных средств наблюдается не только в сегменте спорткаров. Например, в сфере водного транспорта появляются проекты, которые меняют представление о технологиях и экологии. Яркий пример - инновационный катамаран, сочетающий мульти-топливную архитектуру и водородные решения, о котором недавно рассказывалось в материале о новом этапе развития скоростных морских перевозок. Это подтверждает: и на суше, и на воде ценность техники определяется не только возрастом, но и уникальностью, историей и технологическим прорывом.

В случае с Supra 15th Anniversary Edition 1997 года речь идет о машине, которая стала частью автомобильной культуры и продолжает вдохновлять новое поколение автолюбителей. Даже спустя десятилетия такие автомобили способны удивлять и вызывать споры о том, сколько на самом деле стоит легенда.

Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Самара Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться