Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

1 декабря 2025, 19:19

Редкая версия Buick Regal GS 2002 года с дизайнерским пакетом и компрессором

Редкая версия Buick Regal GS 2002 года с дизайнерским пакетом и компрессором

Дизайнерский Buick Regal GS 2002: стиль Джозефа Аббуда и заводской тюнинг – стоит ли своих денег

Редкая версия Buick Regal GS 2002 года с дизайнерским пакетом и компрессором

В продаже появился необычный Buick Regal GS 2002 года с редким дизайнерским пакетом Joseph Abboud. Автомобиль сочетает в себе заводской тюнинг и уникальный стиль. Пробег всего 81 000 миль, проведено дорогостоящее обслуживание. Цена – 8 500 долларов. Чем еще удивит этот седан – читайте в материале.

В продаже появился необычный Buick Regal GS 2002 года с редким дизайнерским пакетом Joseph Abboud. Автомобиль сочетает в себе заводской тюнинг и уникальный стиль. Пробег всего 81 000 миль, проведено дорогостоящее обслуживание. Цена – 8 500 долларов. Чем еще удивит этот седан – читайте в материале.

На рынке появился по-настоящему необычный экземпляр – Buick Regal GS 2002 года в редкой версии Joseph Abboud Edition. Этот седан сочетает в себе не только заводской тюнинг, но и эксклюзивный дизайнерский стиль, что делает его настоящей находкой для ценителей американских автомобилей.

Модель Regal берет свое начало еще в 70-х годах, когда Buick впервые использовал это имя для более востребованной версии Century. С тех пор многое изменилось: в 2002 году Regal стал самостоятельной моделью, сохранив родство с Century, но потеряв характер и технические особенности. Четвертое поколение, к которому относится этот экземпляр, выпускалось только в кузове седан и включало исключительно V6 и автоматическую коробчатую коробку передач.

Главная изюминка этой машины – версия GS (Gran Sport), под капотом которой установлен компрессорный двигатель L67 объемом 3,8 литра. Этот мотор развивает 240 лошадиных сил и 380 Нм крутого момента, что делает Regal GS одним из самых быстрых Buick своего времени. 

Текущий владелец вложил в автомобиль более 4 000 долларов на обслуживание и доработку. Среди обновлений – новые тормоза и шины, усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, современные рычаги и распорка стоек. Все оригинальные детали также идут в комплекте, если будущий покупатель захочет вернуть машину в заводское состояние.

Уникальный внешний и внутренний облик автомобиля создан пакетом Joseph Abboud Edition. Это не просто шильдики: салон отделан двухцветной панелью (цвета «каштан» и «тауп»), установлены фирменные 15-дюймовые легкосплавные диски и другие эксклюзивные элементы отделки. В список оборудования входят: люк, аудиосистема Monsoon с CD-чейнджером и кассетной декой, двухзонный климат-контроль (на дисплее которого до сих пор сохранена заводская защитная пленка).

Состояние машины впечатляет: пробег всего 81 000 миль, кузов без ржавчины и следов износа, оптика прозрачная, салон выглядит почти как новый. По словам продавца, автомобиль всегда хранился в гараже и использовался только в выходные.

Buick продается с чистым тайтлом и комплектом оригинальных запчастей. Цена – 8 500 долларов. Для американского рынка это предложение выглядит весьма заманчиво. К тому же, Regal GS славится своей надежностью и может стать стандартом для ежедневной эксплуатации даже спустя почти четверть века с момента выпуска.

Вопрос только в том, готов ли покупатель заплатить за столь необычный и ухоженный экземпляр, или же цена покажется слишком высокой для машины начала 2000-х. 

Упомянутые модели: Buick Regal
Упомянутые марки: Buick
