Дизайнерский Buick Regal GS 2002: стиль Джозефа Аббуда и заводской тюнинг – стоит ли своих денег

1 декабря 2025, 19:19
Редкая версия Buick Regal GS 2002 года с дизайнерским пакетом и компрессором
В продаже появился необычный Buick Regal GS 2002 года с редким дизайнерским пакетом Joseph Abboud. Автомобиль сочетает в себе заводской тюнинг и уникальный стиль. Пробег всего 81 000 миль, проведено дорогостоящее обслуживание. Цена – 8 500 долларов. Чем еще удивит этот седан – читайте в материале.
На рынке появился по-настоящему необычный экземпляр – Buick Regal GS 2002 года в редкой версии Joseph Abboud Edition. Этот седан сочетает в себе не только заводской тюнинг, но и эксклюзивный дизайнерский стиль, что делает его настоящей находкой для ценителей американских автомобилей.
Модель Regal берет свое начало еще в 70-х годах, когда Buick впервые использовал это имя для более востребованной версии Century. С тех пор многое изменилось: в 2002 году Regal стал самостоятельной моделью, сохранив родство с Century, но потеряв характер и технические особенности. Четвертое поколение, к которому относится этот экземпляр, выпускалось только в кузове седан и включало исключительно V6 и автоматическую коробчатую коробку передач.
Главная изюминка этой машины – версия GS (Gran Sport), под капотом которой установлен компрессорный двигатель L67 объемом 3,8 литра. Этот мотор развивает 240 лошадиных сил и 380 Нм крутого момента, что делает Regal GS одним из самых быстрых Buick своего времени.
Текущий владелец вложил в автомобиль более 4 000 долларов на обслуживание и доработку. Среди обновлений – новые тормоза и шины, усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, современные рычаги и распорка стоек. Все оригинальные детали также идут в комплекте, если будущий покупатель захочет вернуть машину в заводское состояние.
Уникальный внешний и внутренний облик автомобиля создан пакетом Joseph Abboud Edition. Это не просто шильдики: салон отделан двухцветной панелью (цвета «каштан» и «тауп»), установлены фирменные 15-дюймовые легкосплавные диски и другие эксклюзивные элементы отделки. В список оборудования входят: люк, аудиосистема Monsoon с CD-чейнджером и кассетной декой, двухзонный климат-контроль (на дисплее которого до сих пор сохранена заводская защитная пленка).
Состояние машины впечатляет: пробег всего 81 000 миль, кузов без ржавчины и следов износа, оптика прозрачная, салон выглядит почти как новый. По словам продавца, автомобиль всегда хранился в гараже и использовался только в выходные.
Buick продается с чистым тайтлом и комплектом оригинальных запчастей. Цена – 8 500 долларов. Для американского рынка это предложение выглядит весьма заманчиво. К тому же, Regal GS славится своей надежностью и может стать стандартом для ежедневной эксплуатации даже спустя почти четверть века с момента выпуска.
Вопрос только в том, готов ли покупатель заплатить за столь необычный и ухоженный экземпляр, или же цена покажется слишком высокой для машины начала 2000-х.
Похожие материалы Бьюик
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:46
Редкий Plymouth Fury 1965 года с мотором Street Wedge спасли от утилизации
В США обнаружили необычный Plymouth Fury 1965 года. Машина сохранила редкий двигатель и механическую коробку. Ее хотели отправить на металлолом, но авто удалось спасти. Владелец ищет нового покупателя, а судьба автомобиля пока не решена.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
