Немцы бережно восстановили советскую Волгу и продают по цене нового кроссовера Volga K40

В Германии начались торги за редкую Волгу ГАЗ M22 1967 года: после полной реставрации и технического обновления

В окрестностях Штутгарта появился уникальный экземпляр Волга ГАЗ M22 1967 года после капитального ремонта. Модель прошла полную техническую ревизию и обновление салона, что редко встречается среди советских универсалов. Какие детали отличают этот автомобиль и почему интерес к таким машинам растет именно сейчас - объясняем с примерами и экспертными мнениями.

В окрестностях Штутгарта появился уникальный экземпляр Волга ГАЗ M22 1967 года после капитального ремонта. Модель прошла полную техническую ревизию и обновление салона, что редко встречается среди советских универсалов. Какие детали отличают этот автомобиль и почему интерес к таким машинам растет именно сейчас - объясняем с примерами и экспертными мнениями.

Восстановленные советские автомобили становятся все более востребованными среди европейских автолюбителей, особенно когда речь идет о редких моделях вроде Волга ГАЗ M22. Такой универсал 1967 года выпуска, прошедший полную реставрацию, способен не только украсить коллекцию, но и стать надежным спутником на дорогах. В условиях, когда оригинальные детали и качественная работа по восстановлению встречаются все реже, появление подобных предложений вызывает живой интерес.

Этот экземпляр Волга ГАЗ M22 был полностью разобран и собран заново с особым вниманием к деталям. После капитального ремонта автомобиль прошел всего около 1000 километров, что говорит о его практически новом состоянии. В процессе реставрации были обновлены обивка сидений, установлены новые шины, полностью перебраны передняя подвеска, тормозная система и двигатель. Особое внимание уделили днищу: его тщательно очистили и обработали современным антикоррозийным составом, что особенно важно для машин этого возраста.

Фото: AutoScout

Кузов автомобиля получил свежий слой краски, а все следы коррозии были устранены. Выхлопная система теперь выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и отсутствие проблем с ржавчиной в будущем. Владелец отмечает, что автомобиль не имеет ни одной ржавой детали, а внешний вид соответствует заводскому состоянию. Подобные проекты требуют значительных вложений времени и средств, но результат оправдывает ожидания - машина выглядит и ощущается как новая. Владелец просит за уникальный автомобиль 32,5 тысячи евро или порядка 2,9 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Для сравнения базовый кроссовер c индексом К40 возрожденного бренда Volga стоит от 2 849 000 рублей.

Интересно, что спрос на восстановленные советские автомобили растет не только среди коллекционеров, но и среди тех, кто ищет необычные решения для повседневной эксплуатации. Как отмечают эксперты, такие машины становятся своеобразным символом эпохи и вызывают ностальгию у многих россиян. В этом контексте стоит вспомнить и другие редкие предложения на рынке, например, уникальную Lada 2105 VFTS с раллийной историей, недавно выставленную на продажу в Германии. Подобные случаи подтверждают: интерес к советской классике не угасает, а наоборот, набирает обороты.

Для справки: Волга ГАЗ M22 - универсал, выпускавшийся с 1962 по 1970 годы на Горьковском автозаводе. Модель отличалась вместительным багажником и надежной конструкцией, что делало ее популярной среди семей и организаций. Сегодня найти экземпляр в идеальном состоянии крайне сложно, а стоимость таких автомобилей может значительно превышать цену новых массовых моделей. Восстановление требует не только технических знаний, но и доступа к оригинальным деталям, что подчеркивает уникальность каждого подобного предложения. В итоге, появление на рынке полностью обновленной Волга ГАЗ M22 - событие, которое не останется незамеченным среди ценителей отечественного автопрома.