Редкий советский мотоцикл продают за 2 млн рублей

Редкая Ява 350-360 1968 года в заводском окрасе выставлена на продажу в Москве

В Москве появился уникальный шанс приобрести идеальный мотоцикл Ява 350-360 1968 года без признаков реставрации. Мотоцикл сохранил заводской окрас и все детали, что редко встречается на рынке. Почему такие экземпляры ценятся особенно высоко и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спрос на подобные модели растет именно сейчас.

В Москве появился уникальный шанс приобрести идеальный мотоцикл Ява 350-360 1968 года без признаков реставрации. Мотоцикл сохранил заводской окрас и все детали, что редко встречается на рынке. Почему такие экземпляры ценятся особенно высоко и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спрос на подобные модели растет именно сейчас.

На рынке ретро-мотоциклов в России нечасто встречаются предложения, которые действительно могут удивить даже опытных коллекционеров. Как выяснил 110km.ru, в Москве выставлен на продажу Ява 350-360 1968 года выпуска - мотоцикл, который сохранил не только оригинальный заводской окрас, но и все ключевые детали без малейших следов реставрации. Для ценителей классики это не просто транспорт, а настоящий музейный экспонат, способный украсить любую частную коллекцию или стать гордостью на тематических выставках.

Особенность этого экземпляра заключается в его полной аутентичности: за почти 60 лет у мотоцикла был всего один владелец, а пробег составляет 22 000 км. Двигатель объемом 360 куб. см работает на бензине, а подача топлива осуществляется через карбюратор. Коробка передач - механическая, что подчеркивает классический характер модели. Двухтактный мотор и отсутствие каких-либо вмешательств в конструкцию делают эту Ява 350-360 особенно ценной для коллекционеров и знатоков советской техники.

Вся техника находится в заводском окрасе, что подтверждает ее подлинность и отсутствие восстановительных работ. Такие мотоциклы редко появляются на открытом рынке, ведь большинство старых экземпляров либо давно утратили оригинальные детали, либо были неоднократно перекрашены и модернизированы. Здесь же речь идет о полностью «родной» машине, которая сохранила свой исторический облик и техническое состояние.

Цена в 2 000 000 рублей может показаться высокой, однако для рынка ретро-мотоциклов это вполне объяснимо. Спрос на аутентичные советские модели стабильно растет, особенно на фоне интереса к истории отечественного автопрома. Как отмечают эксперты, такие предложения становятся все более редкими, а стоимость подобных экспонатов только увеличивается. Для сравнения, на рынке встречаются и другие уникальные транспортные средства, например, недавно был выставлен на продажу необычный УАЗ с мотором Toyota и коробкой передач Porsche - подробнее об этом можно узнать в материале о редком внедорожнике с уникальными агрегатами.

Важно отметить, что покупка такого мотоцикла - это не только вложение в историю, но и возможность стать обладателем по-настоящему редкого экземпляра, который может стать центром внимания на любом профильном мероприятии. Судя по имеющимся данным, интерес к советской мототехнике в последние годы только усиливается, а оригинальные Ява 350-360 в заводском состоянии практически не встречаются. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а часть эпохи, этот вариант выглядит как одна из самых интересных находок сезона.