1,3 миллиона фунтов: какая машина стала самым дорогим битломобилем в истории

18 июня 2026, 09:16
Редкие авто Пола Маккартни: от Ford Consul до Lamborghini 400GT и Mini Cooper S
Редкие авто Пола Маккартни: от Ford Consul до Lamborghini 400GT и Mini Cooper S
Пол Маккартни, которому в этом году исполнилось 84 года, всегда был не только музыкантом, но и страстным автолюбителем. Его гараж - это настоящая история автомобильной культуры, где каждая машина имеет свою легенду. Мало кто знает, что некоторые экземпляры из его коллекции стали рекордсменами на аукционах, а отдельные модели связаны с мифами и слухами.
Коллекция автомобилей Пола Маккартни - не просто набор дорогих машин, а отражение целой эпохи и вкусов одного из самых известных музыкантов XX века. Для российских автолюбителей этот материал интересен тем, что в гараже Маккартни оказались как культовые британские модели, так и американские спорткары, а некоторые из них связаны с настоящими легендами и рекордами. В условиях, когда интерес к ретроавтомобилям и уникальным экземплярам только растет, опыт Маккартни может стать вдохновением для коллекционеров и просто ценителей редких машин.
Первым автомобилем в жизни музыканта стал Ford Consul Classic 1962 года. Он приобрел его вскоре после выхода дебютного альбома The Beatles Please Please Me. По тем временам это был типичный британский седан с мотором 1,3 литра и мощностью 54 л.с. Несмотря на скромные характеристики, именно этот автомобиль стал для Маккартни символом начала большой дороги - как в музыке, так и в жизни.
Следующим знаковым приобретением стал Aston Martin DB5 1964 года - автомобиль, который ассоциируется с Джеймсом Бондом. Маккартни заказал его за несколько дней до премьеры фильма «Голдфингер», выбрав редкий цвет Sierra Blue и черную кожу в салоне. В машине был установлен проигрыватель Philips Auto-Mignon, а позже появился номерной знак «64 MAC». В 2017 году этот экземпляр ушел с аукциона за 1,3 миллиона фунтов, что подчеркивает его уникальность.
В 1965 году менеджер The Beatles Брайан Эпстайн заказал для участников группы четыре Mini Cooper S DeVille, каждый из которых был индивидуально доработан. У Маккартни машина отличалась двухцветной окраской California Sage Green, люком, противотуманками и интерьером из дерева. Этот Mini даже появился в фильме «Волшебное таинственное путешествие», а в 2018 году был продан за рекордные 182 тысячи фунтов.
Еще одна интересная страница - Austin-Healey 3000. Именно с этим спорткаром связана одна из самых известных музыкальных мистификаций: после ссоры в студии Abbey Road в 1966 году Маккартни уехал на этой машине, что породило слухи о его гибели. На самом деле, автомобиль с мотором 2,9 литра и мощностью 150 л.с. стал частью мифа, который до сих пор обсуждают поклонники группы.
В конце 60-х в коллекции появился Lamborghini 400GT - один из первых гранд-туреров марки. Маккартни переделал его под правый руль, чтобы было удобнее ездить по британским дорогам, и пользовался этим автомобилем более десяти лет. V12 объемом 3,9 литра и компоновка 2+2 делали его не только быстрым, но и практичным для поездок с семьей или друзьями.
После распада The Beatles финансовые возможности музыканта заметно выросли, и в его гараже появился Rolls-Royce Corniche - двухдверное купе-кабриолет с V8 на 4,8 литра и автоматической коробкой передач. Эта машина стала символом нового этапа жизни Маккартни, когда он мог позволить себе по-настоящему роскошные автомобили.
Одной из последних машин в коллекции стал Chevrolet Corvette C5 - американский спорткар пятого поколения с композитным кузовом и мотором LS1 на 5,7 литра. Этот автомобиль хранился в доме музыканта в Лос-Анджелесе и стал своеобразным символом его любви к скорости и современным технологиям.
Интересно, что страсть к уникальным автомобилям объединяет многих знаменитостей. Например, в материале о лимитированных седанах Hongqi Guoya, которые недавно появились в России, также подчеркивается важность индивидуального подхода к выбору авто и внимание к деталям - подробнее о премиальных новинках для коллекционеров.
Как пишет Autonews, коллекция Пола Маккартни - это не только отражение его личных предпочтений, но и часть истории автомобильной культуры. Многие из этих машин стали объектами аукционных торгов, а отдельные экземпляры до сих пор вызывают интерес у коллекционеров по всему миру. Важно отметить, что подобные коллекции формируют тренды на рынке ретроавтомобилей и подчеркивают значимость индивидуального подхода к выбору машины. Для российских автолюбителей опыт Маккартни может стать примером того, как автомобиль становится не просто средством передвижения, а частью личной истории и культурного наследия.
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