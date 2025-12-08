Сколько стоит страсть к раритетам: инвестиции или дорогая игрушка? Узнайте, кто рискует больше всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

8 декабря 2025, 13:03

Редкие автомобили как способ вложить капитал: почему коллекционеры не спят спокойно

Редкие автомобили как способ вложить капитал: почему коллекционеры не спят спокойно

Сколько стоит страсть к раритетам: инвестиции или дорогая игрушка? Узнайте, кто рискует больше всех

Редкие автомобили как способ вложить капитал: почему коллекционеры не спят спокойно

Коллекционные авто манят не только фанатов, но и инвесторов. Рынок меняется, а риски растут. Почему одни богатеют, а другие теряют миллионы? Не спешите покупать без подготовки.

Коллекционные авто манят не только фанатов, но и инвесторов. Рынок меняется, а риски растут. Почему одни богатеют, а другие теряют миллионы? Не спешите покупать без подготовки.

В мире коллекционных автомобилей страсть к уникальным машинам часто идет рука об руку с расчетом. Здесь редкие экземпляры становятся не просто предметом обожания, а настоящими финансовыми инструментами. Однако, несмотря на заманчивые истории о баснословной прибыли, этот рынок полон нюансов и ловушек, которые могут обернуться как удачей, так и разочарованием.

Коллекционный автомобиль — это не просто старая машина, а объект, обладающий особой ценностью. На российском рынке к раритетам относят легковые авто и мотоциклы старше 30 лет, а грузовики — старше 50. В мире популярны и «янгтаймеры» — модели, которым исполнилось более 20 лет. Но возраст — лишь один из критериев. Куда важнее редкость, оригинальное состояние и история, связанная с конкретным экземпляром.

Особое внимание коллекционеры уделяют провенансу. Автомобиль, принадлежавший известной личности или участвовавший в знаковом событии, может стоить в разы дороже аналогов. Например, машины, засветившиеся в культовых фильмах или победившие в престижных гонках, становятся настоящими трофеями. А вот отсутствие оригинальных деталей или некачественная реставрация способны обрушить цену даже на редкий экземпляр.

Рынок коллекционных автомобилей в последние годы переживает не самые простые времена. По данным Knight Frank, за десятилетие доходность вложений в классические авто достигала 467%. Однако в 2024 году рост цен замедлился — всего 1,2% за год, а некоторые сегменты, например, американские маслкары и Ferrari, даже подешевели. Это открывает новые возможности для тех, кто готов ждать и анализировать тренды, а не гнаться за быстрой прибылью.

Ключевые факторы, влияющие на стоимость, хорошо известны опытным игрокам. Чем реже встречается модель, тем выше ее цена. История автомобиля, его техническое состояние и бренд — все это складывается в итоговую стоимость. Например, Peel P50, выпущенный тиражом менее 50 штук, за несколько десятилетий подорожал с 200 фунтов до более чем 100 тысяч евро. А Ferrari 250 GTO 1963 года, участвовавшая в Тур де Франс, ушла с молотка за 70 миллионов долларов.

Но не стоит забывать о рисках. Коллекционный автомобиль требует особых условий хранения, регулярного обслуживания и дорогой страховки. Поиск оригинальных запчастей превращается в настоящее испытание, а попытка заменить их современными аналогами может привести к потере значительной части стоимости. Кроме того, ликвидность таких активов оставляет желать лучшего — найти покупателя на редкую машину бывает непросто, а рынок подвержен резким колебаниям моды.

Для тех, кто только задумывается о вложениях в этот сегмент, эксперты советуют подходить к выбору с холодной головой. Не стоит полагаться исключительно на личные симпатии — важно анализировать рынок, консультироваться с профессионалами и тщательно проверять юридическую чистоту сделки. Покупка через аукционы или у проверенных брокеров снижает риск нарваться на подделку. И, конечно, не стоит вкладывать все средства в одну машину — диверсификация портфеля остается актуальной и здесь.

В долгосрочной перспективе коллекционные автомобили могут принести не только финансовую отдачу, но и эстетическое удовольствие. Однако этот рынок подходит скорее для терпеливых энтузиастов, готовых вкладывать не только деньги, но и время, и знания. Быстрых денег здесь не бывает, а статус владельца редкой машины — скорее приятный бонус, чем гарантия успеха.

Упомянутые марки: Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари, Порше, Ламборджини, Мерседес

Похожие материалы Феррари, Порше, Ламборджини, Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Красноярск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться