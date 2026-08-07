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Автор: Дарья Климова

7 августа 2026, 06:31

Редкие детали для старых авто: почему 3D-печать не решает проблему дефицита

Редкие детали для старых авто: почему 3D-печать не решает проблему дефицита

«Золотая» деталь: почему старые авто становится невыгодно чинить и где искать спасение

Редкие детали для старых авто: почему 3D-печать не решает проблему дефицита

Мало кто задумывается, что поиск комплектующих для автомобилей с пробегом превращается в настоящую головоломку. Дефицит редких деталей, снятых с производства, становится все заметнее, а попытки изготовить их с нуля часто приводят к неожиданным расходам. Что грозит владельцам старых авто и какие решения предлагают специалисты - объясняем подробно.

Мало кто задумывается, что поиск комплектующих для автомобилей с пробегом превращается в настоящую головоломку. Дефицит редких деталей, снятых с производства, становится все заметнее, а попытки изготовить их с нуля часто приводят к неожиданным расходам. Что грозит владельцам старых авто и какие решения предлагают специалисты - объясняем подробно.

Владельцы автомобилей с большим пробегом всё чаще сталкиваются с неожиданной проблемой: найти нужную деталь для ремонта становится практически невозможно. Особенно остро этот вопрос стоит, когда речь заходит о старых или давно снятых с производства комплектующих. Как пишет «Российская газета», попытка воспроизвести такие изделия с помощью современных технологий, например 3D-печати, зачастую оказывается экономически невыгодной.

Технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин объяснил, что производство даже одной уникальной детали требует тщательного изготовления оснастки — матриц, пресс-форм или штампов. Разработка такой оснастки рассчитана на массовое производство, а её стоимость может в несколько раз превысить цену самой детали. В результате, если речь идёт об одном корпусе, общая сумма расходов способна превысить стоимость большей части автомобиля, что делает такой ремонт нецелесообразным.

Эксперты отмечают, единственный случай, когда изготовление новой детали оправдано, — это наличие уже готовой оснастки на специализированном производстве. В противном случае решающим фактором становится цена. Поэтому владельцам старых машин приходится искать альтернативные пути решения проблемы нехватки запчастей.

Специалисты выделяют три основных направления. Во-первых, стоит обратиться в реставрационные мастерские и на специализированные производства, где могут сохраниться готовые штампы и оснастка для конкретных моделей и типов механизмов. Во-вторых, помогает кросс-подбор: многие детали унифицированы между разными марками, и нужную запчасть можно найти в каталогах других брендов. Третий путь — сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями, которые продолжают выпуск альтернативных изделий для автомобилей предыдущих поколений.

Если взглянуть шире, ситуация с дефицитом запчастей для старых автомобилей может подстегнуть развитие сервисов по восстановлению и реставрации, а также более грамотному кросс-подбору. По информации «Российской газеты», многие автовладельцы основывают поиск деталей на разборках, что не всегда гарантирует качество. Важно помнить: даже при использовании альтернативных или б/у комплектующих безопасность и надежность автомобиля должны оставаться в приоритете. В ближайшие годы, по мнению экспертов, спрос на подобные услуги будет только расти, а рынок запчастей для старых автомобилей станет ещё более конкурентным.

Интересно, что схожие сложности с поиском комплектующих встречаются и в других аспектах автожизни. Например, в материале о том, как подстаканники стали обязательной частью интерьера современного авто, подробно разобрано, почему даже такие мелочи могут вызывать споры среди экспертов и владельцев - подробнее об этом читайте здесь .

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