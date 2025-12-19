Неизвестные прототипы и спортивные версии: что скрывал завод АЗЛК – удивят даже знатоков

19 декабря 2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.
Московский автозавод АЗЛК, известный миллионам по массовым моделям «Москвич», на самом деле хранил в своих стенах куда больше тайн, чем принято считать. По словам эксперта журнала «За рулем» Сергея Канунникова, за долгие годы работы здесь создавались не только привычные малолитражки, но и настоящие технические эксперименты, многие из которых так и остались в единственном экземпляре.
В советские годы инженеры завода не ограничивались только серийными машинами. В их портфолио были и спортивные автомобили, и прототипы, и даже уникальные версии для гонок и рекордов. Эти машины не просто участвовали в соревнованиях - они становились испытательным полигоном для новых технологий, которые потом внедрялись в массовое производство.
Среди самых необычных разработок, о которых вспоминают эксперты, можно выделить купе на базе «Москвич-401», раллийный родстер «Москвич-404», а также первый универсал марки - «Москвич-421» с деревянными вставками. Не менее интересен трехдверный универсал «Москвич-402», который так и не стал серийным, и спортивное купе на базе «Москвич-407».
Особое место в истории завода занимает прототип «Москвич-3-5-4», который стал предвестником знаменитой модели 412. А последней спортивной разработкой, созданной перед закрытием предприятия, стал «Москвич-2141КР». Эта машина отличалась мощным двухлитровым двигателем на 175 лошадиных сил, что для советского автопрома было настоящим прорывом.
Хотя большинство этих автомобилей так и не вышли за пределы опытных цехов, их роль в развитии инженерной мысли сложно переоценить. Каждый из них был шагом вперед для всей марки, а некоторые решения, опробованные на прототипах, позже нашли свое место в серийных моделях.
Сегодня эти редкие «Москвичи» стали настоящими легендами среди коллекционеров и поклонников советской техники. Их фотографии и описания можно встретить только в специализированных изданиях и на выставках, а сами машины - в частных коллекциях или музеях. Но даже спустя десятилетия они продолжают удивлять своим смелым дизайном и техническими решениями, которые опережали свое время.
