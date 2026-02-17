Абсолютно новые Skoda Rapid 2022 года неожиданно всплыли в продаже в России

Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам

На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.

Появление на рынке новых Skoda Rapid калужской сборки в 2026 году - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. В условиях, когда доступ к европейским брендам ограничен, а спрос на проверенные временем модели только растет, такие предложения становятся настоящей находкой для тех, кто ищет надежный и знакомый автомобиль без пробега.

На популярных российских площадках объявлений неожиданно всплыли два абсолютно новых Skoda Rapid, собранных в Калуге в 2022 году. Оба автомобиля не эксплуатировались, сохранили заводское состояние и предлагают покупателям уникальную возможность стать первым владельцем машины, которая уже стала редкостью на отечественном рынке.

Первый экземпляр выставлен на продажу в Ростове-на-Дону за 2,3 миллиона рублей. Этот лифтбек оснащен атмосферным мотором 1.6 мощностью 90 лошадиных сил и механической шестиступенчатой коробкой передач. Комплектация Active включает кожаный руль, современную медиасистему с цветным дисплеем, кондиционер и круиз-контроль. В списке опций также значатся парктроник, «зимний пакет» с подогревом сидений и зеркал, а на колесах установлены стальные диски с пластиковыми колпаками. Продавец добавляет к автомобилю комплект ковриков, чехлы на сиденья, сетку в багажник и сигнализацию с автозапуском - все это уже установлено и готово к эксплуатации.

Второй Rapid, оцененный в 2,5 миллиона рублей, находится в Чебоксарах. Здесь под капотом - более мощный 110-сильный двигатель, работающий в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. По словам владельца, автомобиль с момента покупки стоял в теплом гараже, а в ПТС до сих пор нет ни одной записи - будущий покупатель станет первым собственником. Комплектация не указана, но по фотографиям видно: тканевый салон, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль и мультимедийный экран. Колеса также стальные, но без декоративных колпаков.

Skoda Rapid выпускался на калужском заводе с 2014 по 2022 год, за это время модель сменила два поколения и заслужила репутацию одного из самых практичных и адаптированных к российским условиям автомобилей. На том же предприятии, где сегодня собирают кроссоверы под новым брендом, работала специальная лаборатория контроля качества, следившая за точностью сборки и соответствием деталей. Для российских дорог Rapid получал усиленную подвеску, аккумуляторы повышенной емкости, а лакокрасочное покрытие наносилось в несколько слоев для лучшей защиты от реагентов и суровых зим.

Появление новых экземпляров Skoda Rapid калужской сборки на вторичном рынке - редкость, которая подчеркивает, насколько востребованы и ценятся эти автомобили даже спустя годы после прекращения официальных поставок. Для многих покупателей это шанс приобрести машину, которая сочетает в себе европейское качество, адаптацию к российским реалиям и полное отсутствие пробега. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, такие предложения становятся настоящим событием для рынка.