Абсолютно новые Skoda Rapid 2022 года неожиданно всплыли в продаже в России

17 февраля 2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.
Появление на рынке новых Skoda Rapid калужской сборки в 2026 году - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. В условиях, когда доступ к европейским брендам ограничен, а спрос на проверенные временем модели только растет, такие предложения становятся настоящей находкой для тех, кто ищет надежный и знакомый автомобиль без пробега.
На популярных российских площадках объявлений неожиданно всплыли два абсолютно новых Skoda Rapid, собранных в Калуге в 2022 году. Оба автомобиля не эксплуатировались, сохранили заводское состояние и предлагают покупателям уникальную возможность стать первым владельцем машины, которая уже стала редкостью на отечественном рынке.
Первый экземпляр выставлен на продажу в Ростове-на-Дону за 2,3 миллиона рублей. Этот лифтбек оснащен атмосферным мотором 1.6 мощностью 90 лошадиных сил и механической шестиступенчатой коробкой передач. Комплектация Active включает кожаный руль, современную медиасистему с цветным дисплеем, кондиционер и круиз-контроль. В списке опций также значатся парктроник, «зимний пакет» с подогревом сидений и зеркал, а на колесах установлены стальные диски с пластиковыми колпаками. Продавец добавляет к автомобилю комплект ковриков, чехлы на сиденья, сетку в багажник и сигнализацию с автозапуском - все это уже установлено и готово к эксплуатации.
Второй Rapid, оцененный в 2,5 миллиона рублей, находится в Чебоксарах. Здесь под капотом - более мощный 110-сильный двигатель, работающий в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. По словам владельца, автомобиль с момента покупки стоял в теплом гараже, а в ПТС до сих пор нет ни одной записи - будущий покупатель станет первым собственником. Комплектация не указана, но по фотографиям видно: тканевый салон, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль и мультимедийный экран. Колеса также стальные, но без декоративных колпаков.
Skoda Rapid выпускался на калужском заводе с 2014 по 2022 год, за это время модель сменила два поколения и заслужила репутацию одного из самых практичных и адаптированных к российским условиям автомобилей. На том же предприятии, где сегодня собирают кроссоверы под новым брендом, работала специальная лаборатория контроля качества, следившая за точностью сборки и соответствием деталей. Для российских дорог Rapid получал усиленную подвеску, аккумуляторы повышенной емкости, а лакокрасочное покрытие наносилось в несколько слоев для лучшей защиты от реагентов и суровых зим.
Появление новых экземпляров Skoda Rapid калужской сборки на вторичном рынке - редкость, которая подчеркивает, насколько востребованы и ценятся эти автомобили даже спустя годы после прекращения официальных поставок. Для многих покупателей это шанс приобрести машину, которая сочетает в себе европейское качество, адаптацию к российским реалиям и полное отсутствие пробега. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, такие предложения становятся настоящим событием для рынка.
Похожие материалы Шкода
-
11.01.2026, 04:42
Сколько реально стоит владение Lada Granta, Renault Logan и Skoda Rapid за 5 лет
Сравнили расходы на обслуживание трех популярных седанов. Итоги оказались неожиданными. Не все бюджетные авто одинаково выгодны. Некоторые детали могут удивить даже опытных водителей. Узнайте, где скрыты основные траты.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
12.09.2025, 12:35
В Москве продают почти новый Skoda Rapid 2014 года по цене Lada Vesta
На рынке появился уникальный автомобиль. Это почти новый лифтбек. Машина простояла в гараже много лет. Пробег у нее совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму. Стоит ли она своих денег?Читать далее
-
18.08.2025, 21:59
Российский рынок битых автомобилей пополнился машинами из каршеринга: зафиксирован заметный летний всплеск предложений
В июле 2025 года в России на 12% выросло число предложений о продаже автомобилей из каршеринга после ДТП. Эксперты связывают эту тенденцию со снижением требований к водителям и их беспечным отношением к арендованному транспорту. Лидерами по аварийности стали популярные седаны и коммерческие фургоны.Читать далее
-
06.08.2025, 18:47
Skoda Rapid возвращается на российский рынок: новые седаны из Китая уже в продаже
В России стартовали продажи новых Skoda Rapid китайской сборки. Модель предлагается в богатой комплектации по цене от 2,28 млн рублей. Внешне автомобиль напоминает калужские лифтбеки, но отличается рядом технических и дизайнерских решений. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2025, 18:06
В Россию вернулась бюджетная Skoda, которую раньше собирали в Калуге
Сравнительно недорогой лифтбек Skoda Rapid пользовался в России стабильным спросом. С уходом Skoda из нашей страны дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта из Китая. Стоят такие автомобили сравнительно недорого, но имеют свои особенности.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
-
10.08.2023, 09:22
«Парадокс трейд-ина» в России: свежие Duster и Outlander меняют на новых «китайцев»
Представители крупнейших отечественных дилерских сетей рассказали об интересной тенденции, наметившейся на российском авторынке. Люди сдают в трейд-ин относительно свежие 2-3-летние автомобили с минимальным пробегом, чтобы купить китайскую новинку.Читать далее
-
22.05.2023, 14:46
Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
На фоне сокращения корпоративных продаж новых легковых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года выросли продажи подержанных. Лидерами роста стали Volkswagen, Skoda и Nissan.Читать далее
-
29.03.2021, 17:13
Лучшие машины вместо Kia Rio и Hyundai Solaris: ТОП-3 ближайших конкурентов
Соплатформенные бюджетники Kia Rio и Hyundai Solaris, как шерочка с машерочкой, идут по жизни рядом, постоянно занимая в ТОП-25 рейтинга АЕБ верхние позиции. Истории этой уже не один год, а картина не меняется. Скучно и банально, господа. Читать далее
Похожие материалы Шкода
-
11.01.2026, 04:42
Сколько реально стоит владение Lada Granta, Renault Logan и Skoda Rapid за 5 лет
Сравнили расходы на обслуживание трех популярных седанов. Итоги оказались неожиданными. Не все бюджетные авто одинаково выгодны. Некоторые детали могут удивить даже опытных водителей. Узнайте, где скрыты основные траты.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
12.09.2025, 12:35
В Москве продают почти новый Skoda Rapid 2014 года по цене Lada Vesta
На рынке появился уникальный автомобиль. Это почти новый лифтбек. Машина простояла в гараже много лет. Пробег у нее совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму. Стоит ли она своих денег?Читать далее
-
18.08.2025, 21:59
Российский рынок битых автомобилей пополнился машинами из каршеринга: зафиксирован заметный летний всплеск предложений
В июле 2025 года в России на 12% выросло число предложений о продаже автомобилей из каршеринга после ДТП. Эксперты связывают эту тенденцию со снижением требований к водителям и их беспечным отношением к арендованному транспорту. Лидерами по аварийности стали популярные седаны и коммерческие фургоны.Читать далее
-
06.08.2025, 18:47
Skoda Rapid возвращается на российский рынок: новые седаны из Китая уже в продаже
В России стартовали продажи новых Skoda Rapid китайской сборки. Модель предлагается в богатой комплектации по цене от 2,28 млн рублей. Внешне автомобиль напоминает калужские лифтбеки, но отличается рядом технических и дизайнерских решений. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2025, 18:06
В Россию вернулась бюджетная Skoda, которую раньше собирали в Калуге
Сравнительно недорогой лифтбек Skoda Rapid пользовался в России стабильным спросом. С уходом Skoda из нашей страны дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта из Китая. Стоят такие автомобили сравнительно недорого, но имеют свои особенности.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
-
10.08.2023, 09:22
«Парадокс трейд-ина» в России: свежие Duster и Outlander меняют на новых «китайцев»
Представители крупнейших отечественных дилерских сетей рассказали об интересной тенденции, наметившейся на российском авторынке. Люди сдают в трейд-ин относительно свежие 2-3-летние автомобили с минимальным пробегом, чтобы купить китайскую новинку.Читать далее
-
22.05.2023, 14:46
Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
На фоне сокращения корпоративных продаж новых легковых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года выросли продажи подержанных. Лидерами роста стали Volkswagen, Skoda и Nissan.Читать далее
-
29.03.2021, 17:13
Лучшие машины вместо Kia Rio и Hyundai Solaris: ТОП-3 ближайших конкурентов
Соплатформенные бюджетники Kia Rio и Hyundai Solaris, как шерочка с машерочкой, идут по жизни рядом, постоянно занимая в ТОП-25 рейтинга АЕБ верхние позиции. Истории этой уже не один год, а картина не меняется. Скучно и банально, господа. Читать далее