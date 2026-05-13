Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 13:41

Редкие прототипы Saab выставлены на аукцион: завод в Тролльхеттане завершает историю

Конец эпохи: последние прототипы Saab могут уйти за копейки

Коллекция уникальных автомобилей, созданных на базе Saab 9-3 и других моделей, впервые за десятилетие покидает стены легендарного завода в Тролльхеттане. Почему эти машины оказались на аукционе именно сейчас, какие лоты вызвали ажиотаж и что это значит для поклонников марки - разбираемся, что происходит на рынке. Мало кто знает, но стартовая цена на торгах не ограничена.

Для российских автолюбителей новость о продаже последних прототипов Saab с завода в Тролльхеттане - не просто очередная история о зарубежном аукционе. Это сигнал о том, как быстро меняется автомобильный мир и как редкие машины становятся объектом охоты коллекционеров и инвесторов. В условиях, когда многие бренды покинули российский рынок, интерес к уникальным моделям только растет. Особенно когда речь идет о марках с богатой историей и узнаваемым стилем.

Как сообщает Российская Газета, спустя более десяти лет после банкротства Saab, на аукционе Klaravik в Швеции выставлены восемь уникальных автомобилей. Большинство из них - это прототипы и предсерийные версии, созданные на базе Saab 9-3 усилиями компании NEVS. Среди лотов встречаются экспериментальные электромобили, гибриды для тестирования запаса хода, а также автомобиль, разработанный для автономных технологий. Особое внимание привлек электрический внедорожник Hengchi 5 от Evergrande, который также оказался в списке продаваемых машин.

Аукцион пройдет с 21 по 30 мая, и все лоты стартуют без минимальной цены. Это создает интригу: редкие экземпляры могут уйти как за символическую сумму, так и за рекордные деньги. Для коллекционеров и поклонников Saab это шанс приобрести часть истории бренда, который когда-то был символом инженерной мысли и скандинавского дизайна. Не случайно именно с конвейера в Тролльхеттане в 1947 году сошел первый легковой автомобиль Saab, а позже здесь появилась легендарная модель 900 Turbo.

История завода в Тролльхеттане - это не только про успехи, но и про перемены. В 1990-х площадка перешла под контроль General Motors, что в итоге привело к банкротству и остановке производства. Сегодня остатки былой роскоши уходят с молотка, а интерес к ним подогревается не только ностальгией, но и реальным спросом на редкие автомобили. Как отмечают эксперты, подобные аукционы становятся все более популярными на фоне ограниченного предложения и растущего интереса к необычным моделям.

Впрочем, ситуация с исчезновением редких машин и запчастей знакома не только поклонникам Saab. Например, недавно обсуждалась проблема дефицита комплектующих для ряда китайских брендов, что также влияет на рынок и выбор покупателей. Подробности о том, какие марки оказались под угрозой и почему владельцы сталкиваются с трудностями, можно узнать в материале о рисках для владельцев китайских автомобилей.

Сегодняшний аукцион в Тролльхеттане - это не просто распродажа старых машин. Это событие, которое подчеркивает: автомобильная история не стоит на месте, а уникальные экземпляры становятся все более ценными для тех, кто умеет видеть в них не только транспорт, но и часть культурного наследия.

Упомянутые марки: Saab
