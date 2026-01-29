Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 02:26

Редкие советские автомобили десятилетиями простаивают во дворе Петербурга

Что грозит коллекции раритетных машин на Лиговском: мало кто знает, почему такие находки вызывают споры среди жителей

Редкие советские автомобили десятилетиями простаивают во дворе Петербурга

В одном из дворов Петербурга обнаружили уникальную подборку советских автомобилей, покрытых снегом и временем. Почему эта находка вызвала бурю обсуждений среди горожан и что будет с машинами дальше — разбираемся в деталях. Ситуация отражает не только любовь к истории, но и острые вопросы городского пространства.

Неожиданная находка в самом центре Петербурга вновь напомнила о том, как тесно переплетаются история и современность в городских дворах. На одной из стоянок на Лиговском проспекте обнаружили целую коллекцию советских автомобилей, которые десятилетиями не покидали своих мест. Фотографии опубликовал телеграм-канал RetroBus: непосредственный впрыск. Это не просто старые машины — речь идет о настоящих символах эпохи: «Победа», «Волга» и несколько «Москвичей» ранних выпусков. Все они покрыты плотным слоем снега, а их внешний вид говорит о долгом забвении.

Такие находки — редкость для мегаполиса, где каждый квадратный метр земли на вес золота. Во-вторых, подобные коллекции вызывают острые споры между поклонниками ретроавтомобилей и обычными жителями, которым не по душе, что раритеты занимают ценные парковочные места. В условиях постоянной нехватки парковки в центре города вопрос становится особенно актуальным.

Фанаты советского автопрома уверяют: перед нами не просто старые машины, а ценные экземпляры, которые могут представлять интерес для музеев или частных коллекций. Многие из этих автомобилей — ранние версии, сохранившие оригинальные детали и элементы отделки. Для ценителей истории отечественного автопрома это настоящая находка, способная рассказать о прошлом больше, чем любой учебник.

Фото: t.me / RetroBus: непосредственный впрыск

Однако не все разделяют этот энтузиазм. В комментариях к фотографиям, появившимся в сети, разгорелась дискуссия: одни считают, что такие «дворовые музеи» портят облик города и мешают соседям, другие — что подобные коллекции нужно сохранять и поддерживать. Некоторые даже предлагают организовать эвакуацию машин и передать их в реставрационные мастерские или музеи, чтобы дать им вторую жизнь.

Ситуация с заброшенными автомобилями в Петербурге — не единичный случай. В последние годы городские власти все чаще сталкиваются с жалобами на подобные стоянки. С одной стороны, речь идет о сохранении культурного наследия, с другой — о рациональном использовании городской инфраструктуры. Вопрос, что делать с такими коллекциями, остается открытым: одни настаивают на их сохранении, другие требуют освободить место для современных нужд.

Подобные находки — это не только повод для ностальгии, но и сигнал о необходимости выработки четких правил обращения с историческими автомобилями в городской среде. Пока же судьба коллекции на Лиговском остается неопределенной, а споры между автолюбителями и жителями продолжаются. В любом случае, такие истории заставляют задуматься о том, как мы относимся к прошлому и что готовы сохранить для будущих поколений.

Упомянутые марки: Москвич, ГАЗ
