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Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 08:03

Редкие советские автомобили: какие модели сегодня ценятся коллекционерами

Редкие советские автомобили: какие модели сегодня ценятся коллекционерами

Охота за «звездами» и кабриолетами: топ-5 редчайших советских авто, которые сегодня стоят целое состояние

Редкие советские автомобили: какие модели сегодня ценятся коллекционерами

С каждым годом интерес к советским автомобилям растет, а отдельные модели становятся настоящим раритетом. Разбираемся, какие машины из СССР сегодня считаются самыми редкими и почему их стоимость на рынке коллекционеров продолжает увеличиваться.

С каждым годом интерес к советским автомобилям растет, а отдельные модели становятся настоящим раритетом. Разбираемся, какие машины из СССР сегодня считаются самыми редкими и почему их стоимость на рынке коллекционеров продолжает увеличиваться.

Редкие советские автомобили сегодня - не просто предметы ностальгии, а ценные объекты для коллекционеров и инвесторов. За последние годы спрос на такие машины заметно вырос, особенно на те модели, которые когда-то были доступны лишь ограниченному кругу лиц или выпускались небольшими партиями. 

Наибольший интерес вызывают не сверхдорогие лимузины 1930-х или уникальные ЗИЛ и Чайки, которые никогда не попадали в свободную продажу. Именно среди них встречаются настоящие жемчужины для коллекционеров. Например, ГАЗ-М20 Победа с мягкой крышей, выпущенная с 1949 по 1953 год тиражом чуть более 14 тысяч экземпляров. Несмотря на относительно большой выпуск, до наших дней дошли единицы - многие машины были переделаны или утилизированы, а оригинальные экземпляры ценятся особенно высоко.

Еще один пример - полноприводный ГАЗ-М72, который сочетал кузов Победы последнего поколения с агрегатами ГАЗ-69. Таких автомобилей с 1955 по 1958 год собрали всего 4677 штук, причем в частные руки они попадали крайне редко. Большинство использовались в государственных хозяйствах, где к технике относились без особой бережливости, что сказалось на их сохранности.

Среди «Волг» особое место занимает ГАЗ-М21 первых лет выпуска, известная как «звезда» из-за характерной эмблемы на решетке радиатора. Эти автомобили производились с 1956 по 1958 год и отличались не только внешним видом, но и техническими особенностями - например, наличием нижнеклапанных двигателей. Еще более редкой считается версия ГАЗ-М21Г с автоматической коробкой передач: таких машин было выпущено всего несколько сотен, и сегодня они практически не встречаются на рынке.

Интересен и универсал ГАЗ-22, который предназначался для государственных учреждений. Из примерно 25 тысяч выпущенных экземпляров, в личное пользование попадали лишь единицы, а большинство машин либо были списаны, либо переделаны для санитарных нужд. 

ГАЗ-12 ЗИМ - единственный представительский автомобиль, который в СССР можно было приобрести в собственность. В 1950-х годах его стоимость составляла 40 тысяч рублей, что было огромной суммой для того времени. Большая часть этих машин работала на чиновников, а после реформ начала 1960-х многие ЗИМы оказались в таксопарках, что негативно сказалось на их состоянии. Из более чем 21 тысячи выпущенных экземпляров, до наших дней дошли лишь немногие, а восстановление и обслуживание этой модели требует значительных затрат.

Интерес к советской классике продолжает расти. Это связано не только с ностальгией, но и с инвестиционной привлекательностью: редкие автомобили из СССР становятся все более востребованными на аукционах и среди частных коллекционеров. Важно учитывать, что оригинальность, состояние и история машины напрямую влияют на ее стоимость. Для российского рынка такие автомобили - не просто часть прошлого, а еще и способ выгодно вложить средства или подчеркнуть статус владельца.

Упомянутые модели: ГАЗ 21 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
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