«Тарзан», «Лидер» и «Стрела-1»: какие советские мотоциклы так и не дошли до серийного выпуска

5 ноября 2026, 17:45
«Колледж будущего» на двух колесах: секретные проекты советского мотопрома
«Колледж будущего» на двух колесах: секретные проекты советского мотопрома
Ковровский завод хотел выпускать мотоцикл-вездеход, который после сброса с самолета мог бы пригодиться десантникам. Наряду с ним в СССР создавали гоночные и служебные машины, но в массовый выпуск эти разработки не вышли.
Мотоцикл, предназначенный для сбрасывания с самолета десантникам, был задуман Ковровским заводом. Проект «ЗиД» «Тарзан» продумывался как легкий вездеход с мощным двигателем и шинами с увеличенными протекторами — ради лучшей проходимости.
Разработка выглядела особенно выгодно на фоне привычного советского мотопарка. Обычно вспоминают «ИЖ» и «Урал». Не менее знакомые «Минск» с «Восходом», «Тула» и «Ява» встречались в стране реже.
Массовые модели ценили за простую возможность освещения и ремонта своими силами. Даже начинающий владелец мог разобраться в устройстве: в раме и двигателе, карбюраторе и цепи. Бак и два колеса дополняли привычную схему. Запчасти обычно искали у знакомых мотоциклистов по гаражам.
На этом фоне редкие заводские проекты не исчезли бесследно. Ижевцы, например, создали «ИЖ-Триал» — пробный вариант легкого внедорожного мотоцикла для прогулок по грязи и песку. Дальнейшее испытание образца не продвинулось.
Другой ижевский проект получил имя ИЖ «Лидер». Вокруг него ходили рассказы о мотоцикле, который превосходил по характеристикам «Планету» и «Юпитер». Сам «Лидер» не был мифом: его действительно построили, но лишь в нескольких экземплярах.
Машину создавали по государственному заказу — для сопровождения официальных лиц. Предполагался мелкосерийный выпуск, однако план не был выполнен даже в рамках госзаказа. Поэтому «Лидер» остался средненькой, недоступной альтернативой серийным моделям.
На Ирбитском заводе был необычный проект ИМЗ М63С «Стрела-1». Его внешний вид называли «колледжем будущего», а обозначение давало очертания: мотоцикл предназначался для кольцевых гонок. В 60-х годах появилось всего 20 экземпляров; модель в серию не пошла.
Сегодняшняя практическая сторона владения мотоциклом начинается с замены категории водителя правами, подробнее обзор по категориям . Советские опытные машины, в отличие от привычных серийных моделей, остались редкостями.
Прекращение таких проектов связывают с распадом Советского Союза и последующим угасанием мотопрома. Ни «ИЖ-Триал», ни «Стрела-1» серийного продолжения не получили.
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