Символ бездорожья: как в СССР создавали мотоциклы с широкопрофильными шинами

30 мая 2026, 06:42
Редкие советские мотоциклы на широких шинах: как создавались и почему исчезли
В СССР мотоциклы с широкопрофильными шинами были настоящей находкой для сельских жителей и любителей бездорожья. Почему такие модели выпускались ограниченно, какие проблемы мешали их развитию и что осталось от этих экспериментов сегодня - разбираемся в деталях.
Мотоциклы с широкопрофильными шинами в СССР были не просто транспортом, а символом доступности и практичности для миллионов людей. В условиях, когда автомобиль оставался недостижимой мечтой для большинства, именно такие мотоциклы позволяли жителям деревень и небольших городов уверенно передвигаться по бездорожью, перевозить грузы и даже путешествовать.
Тульский мотоциклетный завод одним из первых в стране приступил к выпуску моделей с необычно широкой резиной. По слухам, инженеры вдохновились немецким Goggo-Roller ТА200, но «Тула Т-200», запущенная в серию в 1957 году, быстро стала любимицей женщин и подростков. Несмотря на слабый двигатель (8 л.с.) и вес в 155 кг, мотоцикл был прост в обслуживании и подходил для повседневных нужд. Однако ограниченная грузоподъемность и низкая проходимость из-за тяжелого бездорожья постепенно снизили интерес к этой модели.
В начале 80-х инженеры ТМЗ попытались вернуть популярность вездеходным мотоциклам, представив ТМЗ 5.951. Эта модель отличалась 200-кубовым мотором, который уверенно работал на низких оборотах, и новой подвеской, что делало ее более устойчивой на сложных трассах. Следующая версия, ТМЗ 5.952, стала еще надежнее, но на асфальте мотоцикл разгонялся медленно — и это ограничивало его универсальность.
В Ижевске решили не использовать базу «ИЖ Юпитер» для внедорожников, а взяться за «Планету». Попытка установки широкой шины на «ИЖ Планета-3» выявила неожиданные проблемы: на скорости мотоцикл стал неустойчивым, а на песке — застревал. Тем не менее команда инженера Игоря Буланова создала удачный прототип «ИЖ-Триал», но проект заморозили из-за нехватки средств и перебоев с поставками резины.
Завод имени Дегтярева также экспериментировал с внедорожными мотоциклами. Самым удачным решением стал «ВОСХОД-175 ШПШ-3», вдохновленный японской Suzuki Van-Van. Высокая посадка, устойчивая подвеска и прочные колеса делали его надежным, но отсутствие средств и нежелание перенастраивать производство не позволили запустить модель в серию.
Советские мотоциклы с широкими шинами — это не только часть технической истории, но и отражение устойчивости транспорта к суровым природным условиям. Подобные модели так и не стали массовыми из-за производственных и экономических ограничений. Однако опыт этих экспериментов по-прежнему востребован: современные российские мотоциклы-вездеходы часто используют решения, впервые опробованные еще в советскую эпоху. Это позволяет предположить, что интерес к подобной технике не исчезнет и в будущем, особенно в регионах с труднопроходимыми дорогами.
