Символ бездорожья: как в СССР создавали мотоциклы с широкопрофильными шинами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 мая 2026, 06:42

Редкие советские мотоциклы на широких шинах: как создавались и почему исчезли

Редкие советские мотоциклы на широких шинах: как создавались и почему исчезли

Символ бездорожья: как в СССР создавали мотоциклы с широкопрофильными шинами

Редкие советские мотоциклы на широких шинах: как создавались и почему исчезли

В СССР мотоциклы с широкопрофильными шинами были настоящей находкой для сельских жителей и любителей бездорожья. Почему такие модели выпускались ограниченно, какие проблемы мешали их развитию и что осталось от этих экспериментов сегодня - разбираемся в деталях.

В СССР мотоциклы с широкопрофильными шинами были настоящей находкой для сельских жителей и любителей бездорожья. Почему такие модели выпускались ограниченно, какие проблемы мешали их развитию и что осталось от этих экспериментов сегодня - разбираемся в деталях.

Мотоциклы с широкопрофильными шинами в СССР были не просто транспортом, а символом доступности и практичности для миллионов людей. В условиях, когда автомобиль оставался недостижимой мечтой для большинства, именно такие мотоциклы позволяли жителям деревень и небольших городов уверенно передвигаться по бездорожью, перевозить грузы и даже путешествовать.

Тульский мотоциклетный завод одним из первых в стране приступил к выпуску моделей с необычно широкой резиной. По слухам, инженеры вдохновились немецким Goggo-Roller ТА200, но «Тула Т-200», запущенная в серию в 1957 году, быстро стала любимицей женщин и подростков. Несмотря на слабый двигатель (8 л.с.) и вес в 155 кг, мотоцикл был прост в обслуживании и подходил для повседневных нужд. Однако ограниченная грузоподъемность и низкая проходимость из-за тяжелого бездорожья постепенно снизили интерес к этой модели.

В начале 80-х инженеры ТМЗ попытались вернуть популярность вездеходным мотоциклам, представив ТМЗ 5.951. Эта модель отличалась 200-кубовым мотором, который уверенно работал на низких оборотах, и новой подвеской, что делало ее более устойчивой на сложных трассах. Следующая версия, ТМЗ 5.952, стала еще надежнее, но на асфальте мотоцикл разгонялся медленно — и это ограничивало его универсальность.

В Ижевске решили не использовать базу «ИЖ Юпитер» для внедорожников, а взяться за «Планету». Попытка установки широкой шины на «ИЖ Планета-3» выявила неожиданные проблемы: на скорости мотоцикл стал неустойчивым, а на песке — застревал. Тем не менее команда инженера Игоря Буланова создала удачный прототип «ИЖ-Триал», но проект заморозили из-за нехватки средств и перебоев с поставками резины.

Завод имени Дегтярева также экспериментировал с внедорожными мотоциклами. Самым удачным решением стал «ВОСХОД-175 ШПШ-3», вдохновленный японской Suzuki Van-Van. Высокая посадка, устойчивая подвеска и прочные колеса делали его надежным, но отсутствие средств и нежелание перенастраивать производство не позволили запустить модель в серию.

Советские мотоциклы с широкими шинами — это не только часть технической истории, но и отражение устойчивости транспорта к суровым природным условиям. Подобные модели так и не стали массовыми из-за производственных и экономических ограничений. Однако опыт этих экспериментов по-прежнему востребован: современные российские мотоциклы-вездеходы часто используют решения, впервые опробованные еще в советскую эпоху. Это позволяет предположить, что интерес к подобной технике не исчезнет и в будущем, особенно в регионах с труднопроходимыми дорогами.

Интересно, что вопросы легальности и возрастных ограничений для мотоциклистов в России остаются актуальными и сегодня. Например, в материале о правилах, допуска к управлению мотоциклами и штрафами для нарушителей, подробно разбираются нюансы, которые важно знать всем владельцам двухколесной техники.

Упомянутые марки: Восход, Тула, ИЖ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Voshod, Tula, IZH

Похожие материалы Voshod, Tula, IZH

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Краснодар Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться