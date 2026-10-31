Почему советский мотоцикл ПМЗ-А-750 стоит как автомобиль — и какие еще раритеты уходят за миллионы

31 октября 2026, 20:12
Какие советские мотоциклы скупают коллекционеры — от ПМЗ-А-750 до «Планеты Спорт»
Какие советские мотоциклы скупают коллекционеры — от ПМЗ-А-750 до «Планеты Спорт»
За полностью восстановленный ПМЗ-А-750 просят до 14 млн рублей, а редкий «Урал» с пробегом 29 км оценивают в полмиллиона. На коллекционном рынке цену определяют редкость и сохранность оригинальных узлов.
За полностью восстановленный ПМЗ-А-750 могут просить 10-14 млн рублей, примерно $100-140 тыс. объясняют малым тиражом: Это объясняется тем, что с 1934 по 1939 год было выпущено менее 5 тысяч машин, а до наших дней дошли единицы.
Советская мототехника привлекает коллекционеров . Одни ищут довоенные и военные раритеты, другие — модели, о которых говорили в период с 1960-х по 1980-е. При выборе важен не только внешний вид: экземпляр без реставрации обычно ценится выше мотоцикла после кустарной покраски.
Довоенные и военные раритеты
ПМЗ-А-750 называют первым советским серийным легким мотоциклом. Восстановленная машина может стоить до 14 миллионов рублей, хотя сохранившийся экземпляр в оригинальном состоянии найти практически невозможно.
Днепр-14.9 «Эскорт» выпускали для сопровождения правительственных кортежей КГБ. У него 1000-кубовый оппозитный мотор мощностью 50 л.с. и специальная резина для льда. Всего собрали около 25 таких мотоциклов, в настоящее время они оцениваются в 2-3,5 млн рублей.
Еще один редкий тяжелый мотоцикл - ТИЗ АМ-600, созданный на базе британского BSA. Завод эвакуировали, а из-за международных потерь оригинальных деталей почти не осталось. За ходовой экземпляр просят цену от 1,5 до 2,5 миллионов рублей.
М-72, созданный по мотивам BMW R71, считающийся предшественником «Уралов» и «Днепрова». За оригинальную машину 1941-1945 годов выпуска в аутентичной комплектации просят 1,5-2,2 миллиона рублей. Гражданские версии 50-х годов стоят меньше.
Модели для ностальгирующих владельцев
ИЖ «Планета Спорт» стала символом попытки создать динамичный дорожный мотоцикл. Хорошо сохранившийся экземпляр с документами может стоить до 400 тыс. рублей, что заметно больше обычных поздних «Ижей».
ИЖ «Планета-5» ценят за надежность и тягу на низких оборотах, которую владельцы называют «тракторной». За идеальные экземпляры с документами просят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, средний диапазон - 250-300 тыс. Это дороже нового китайского эндуро.
Восстановленный «Урал» оценивается примерно в 350 тыс. руб. рублей. Если мотоцикл проехал всего несколько десятков километров, цена может вырасти до 500 тысяч. - 1,5 млн рублей. Например, Урал ИМЗ-8.103-10 1991 года с пробегом 29 км оценен в полмиллиона.
Ява, Чехия и Паннония в советские годы были дефицитом и стоили дорого. Теперь эти модели вызывают у коллекционеров ностальгию. Отреставрированная Паннония может стоить до 600 тыс. рублей, но поиск деталей может занять годы: новых запчастей, согласно исходным данным, нет, их ищут по всему миру. Ява остается желанной «иномаркой» для советского байкера. Среди ее достоинств - надежность и полуавтоматическая коробка.
Что влияет на цену
При осмотре коллекционного мотоцикла внешний вид и комплектность важней свежего блеска. Родные рама и мотор повышают стоимость машины. Заводские таблички также имеют особое значение. Самодельная переделка может снизить стоимость.
Проверьте стоимость и документы: старую регистрацию, сервисную книжку. Важно также, чтобы совпадали номера. Фотографии до реставрации, чтобы подтвердить историю мотоцикла. Ранние серии и экспортные варианты, включая «Урал» с хромом, представляют больший интерес.
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