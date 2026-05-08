Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 17:55

Редкие спецверсии Lada: от полицейских универсалов до лимитированных внедорожников

Беспилотный катафалк и 2-миллионная Веста: Самые безумные спецверсии Лады, о которых вы не слышали

В последние годы АвтоВАЗ удивляет не только массовыми моделями, но и уникальными спецверсиями. Некоторые из них предназначены для полиции Европы, другие - для топ-менеджеров или даже для перевозки вин. Почему эти машины вызывают интерес и что в них особенного - разбираемся в деталях.

АвтоВАЗ в последние годы всё чаще выходит за рамки привычных моделей, предлагая неожиданные и даже экзотические спецверсии. Эти машины подчёркивают инженерные возможности компании и становятся предметом обсуждения среди автолюбителей и экспертов, приобретая особую значимость в условиях меняющегося рынка.

В словацком городе Гуменне местная полиция пополнила автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross за 14 тысяч евро. Машину оснастили спецсигналами, современной связью и полицейской ливреей, а соседство с Kia Ceed и Skoda Fabia Combi подчёркивает доверие к российскому автопрому за рубежом.

Студенты сибирского вуза превратили Lada Kalina второго поколения в беспилотный катафалк, способный двигаться до 5 км/ч. Проект получил поддержку от «Яндекса», МАДИ и «КамАЗа», а технические детали пока не раскрываются, хотя вероятно использование электрической силовой установки.

Ральф Шумахер, брат известного гонщика, приобрёл Lada Taiga 4x4 для поездок на дачу и перевозки продукции своей винодельни. Автомобиль доработали: изменили подвеску, установили экспедиционный багажник, лебёдку, увеличили дорожный просвет, а кузов получил антикоррозийное покрытие и специальные эмблемы.

Для бывшего президента АвтоВАЗа Бу Андерссона создали эксклюзивный Lada Largus VIP с двухлитровым мотором от Renault Duster мощностью 135 л.с., хромированными рейлингами и чёрной крышей. В салоне появились вставки под дерево, новые кресла с отделкой из искусственной кожи и алькантары, однако после ухода Андерссона проект свернули.

Преемник Андерссона Николя Мор выбрал Lada Vesta Signature с увеличенной колёсной базой, кожаным салоном, раздельными задними креслами с подогревом и улучшенной шумоизоляцией. Под капотом модернизированный 1,8-литровый двигатель на 122 л.с., а стоимость достигала 1 млн рублей, но в серию модель не пошла.

Самой дорогой модификацией стала Lada Vesta R1 за 2 млн рублей с форсированным до 175 л.с. 1,6-литровым мотором, блокировкой дифференциала и спортивной подвеской. Для гражданских доступна версия Sport на 145 л.с., разгоняющаяся до 100 км/ч за 9,6 секунды.

Lada Granta получила спецверсию для Росгвардии и военной полиции с системой экстренного вызова, видеонаблюдением, радиостанцией и бортовым компьютером с базой данных МВД. В салоне предусмотрены отсеки для спецсредств, оружия и место для задержанных или служебной собаки, а немецкая компания Partisan Motors выпустила лимитированную серию Lada 4x4 к 50-летию завода с новым воздухозаборником, усиленным бампером и кожаным салоном по цене от 19 990 евро.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Лада

