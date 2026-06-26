Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

26 июня 2026, 15:17

Редкие ВАЗ из СССР: за какие Жигули коллекционеры готовы платить миллионы

Редкие ВАЗ из СССР: за какие Жигули коллекционеры готовы платить миллионы

Почему старые модели ВАЗ стали настоящим золотом на рынке - разбор эксперта

Редкие ВАЗ из СССР: за какие Жигули коллекционеры готовы платить миллионы

Некоторые советские автомобили сегодня стоят баснословно дорого. Не все знают, какие именно модели ценятся. Эксперты объясняют, почему их стоимость так высока.

Некоторые советские автомобили сегодня стоят баснословно дорого. Не все знают, какие именно модели ценятся. Эксперты объясняют, почему их стоимость так высока.

В последние годы на вторичном рынке наблюдается настоящий ажиотаж вокруг определенных моделей ВАЗ, выпущенных в советское время. Коллекционеры и энтузиасты готовы выкладывать за них суммы, которые еще недавно казались невозможными для отечественных машин, рассказывает zr.ru. Особенно востребованы первые три поколения Жигулей, причем наибольший интерес вызывают экземпляры, сохранившиеся в идеальном состоянии или прошедшие профессиональную реставрацию.

Самыми дорогими считаются ранние выпуски ВАЗ-2101, которые появились в 1970 году. Эти автомобили стали символом эпохи и сегодня могут стоить от четырех до пяти миллионов рублей. Причина такой высокой цены - не только возраст, но и историческая значимость, а также редкость хорошо сохранившихся машин. ВАЗ-2101 часто называют отправной точкой для всей линейки Жигулей, и именно поэтому спрос на них стабильно высок.

ВАЗ-2102, несмотря на то что внешне похож на «единичку», отличается кузовом универсал и куда меньшим тиражом - всего 670 тысяч экземпляров. За прошедшие десятилетия большинство этих машин исчезло с дорог, поэтому найти оригинальный и не переделанный ВАЗ-2102 - большая удача. Коллекционеры ценят такие автомобили за уникальность и готовы платить за них значительные суммы.

Третья модель, ВАЗ-2103, также пользуется спросом благодаря своему статусу престижного автомобиля в советское время. Многие считают ее самой красивой среди классических Жигулей. Особого внимания заслуживают ранние версии 1972 года, которые отличались оригинальным салоном и необычными задними фонарями. Такие машины, если они сохранились в первозданном виде или были качественно восстановлены, могут стоить несколько миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что стоимость классических Жигулей на вторичном рынке продолжает расти. Причина - ограниченное количество хорошо сохранившихся экземпляров и растущий интерес к советскому автопрому среди коллекционеров. Для многих владельцев такие автомобили становятся не только предметом гордости, но и выгодной инвестицией.

Если вы задумываетесь о покупке или продаже редкой модели ВАЗ, стоит внимательно изучить рынок и состояние конкретного автомобиля. Только действительно уникальные и оригинальные экземпляры способны привлечь внимание коллекционеров и обеспечить высокую цену.

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