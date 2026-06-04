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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 20:23

Редкие ВАЗ с роторным двигателем: как советские инженеры опередили время

Редкие ВАЗ с роторным двигателем: как советские инженеры опередили время

Необычные моторы, ведомственные спецверсии и забытые эксперименты - вся правда о роторных ВАЗ

Редкие ВАЗ с роторным двигателем: как советские инженеры опередили время

ВАЗ с роторно-поршневыми двигателями - уникальное явление для отечественного автопрома. Почему эти машины оказались быстрее и мощнее стандартных моделей, но не стали массовыми, и как их разработки повлияли на будущее российских автомобилей - разбираемся в деталях.

ВАЗ с роторно-поршневыми двигателями - уникальное явление для отечественного автопрома. Почему эти машины оказались быстрее и мощнее стандартных моделей, но не стали массовыми, и как их разработки повлияли на будущее российских автомобилей - разбираемся в деталях.

В российской автомобильной истории есть страницы, которые до сих пор вызывают удивление даже у опытных автолюбителей. Одна из них – история ВАЗа с роторно-поршневыми двигателями. Эти машины, внешне ничем не отличающиеся от обычных «Жигулей», смогли удивить динамикой и необычным звуком мотора, который не спутаешь ни с каким другим агрегатом.

Все началось в начале 1970-х, когда под руководством Виктора Николаевича Полякова на Волжском автозаводе появилось специальное бюро, занявшееся роторными моторами. Инженеры изучили большой опыт Mazda и других производителей, но пошли своим путем. Первые эксперименты были далеки от идеала: из 50 прототипов на базе ВАЗ-2103 с мотором Mazda RX-2 только один проехал без серьезных поломок. Основные проблемы — ненадежность уплотнений и высокий расход топлива.

Однако на этом вазовцы не остановились. Следующим шагом стал небольшой односекционный двигатель ВАЗ-311 мощностью 70 л.с., который устанавливался на ВАЗ-21011 с индексом 21018. Позже появился двухсекционный ВАЗ-411 на 120 л.с., который ставили на ведомственные версии 21019 и 21059. Эти машины предназначались для МВД и других структур, где важна была не экономичность, а скорость и резвость. Например, ВАЗ-21059 разгонялся до 100 км/ч за 9 секунд — вдвое быстрее, чем обычная «пятерка».

Роторные моторы отличались не только мощностью, но и повышенным расходом масла и топлива, а также ограниченным ресурсом: до капитального ремонта они проезжали около 120 тысяч километров, а иногда и меньше. Тем не менее, для служебных задач это считалось приемлемым компромиссом.

В 1990-е годы роторные технологии перекочевали на переднеприводные модели: ВАЗ-2108-91, ВАЗ-2109-91, ВАЗ-21099-91 и ВАЗ-2115-91. Под капотом этих машин стоял 140-сильный ВАЗ-415, который превратил обычную «Ладу» в настоящие «горячие» хэтчбеки и седаны. Разгон занимал менее 10 секунд, максимальная скорость составляла 200 км/ч.

Сегодня роторные ВАЗы — настоящая редкость. Большинство из них давно исчезли с дорог, а сохранившиеся экземпляры приобрели коллекционную ценность. Эти машины напоминают о времени, когда советские инженеры не боялись экспериментировать и искать новые решения. Роторно-поршневые двигатели оказали влияние на развитие отечественного моторостроения, а опыт их эксплуатации до сих пор вызывает интерес у специалистов. Важно отметить, что, несмотря на всю сложность, именно такие проекты позволили советскому автопрому выйти за рамки традиционных решений и попытаться добиться успеха в той области, где до этого доминировали зарубежные бренды.

Интересно, что эксперименты с необычными силовыми установками были характерны не только для Волжского автозавода. Например, в 1960-х годах инженеры НАМИ создали переднеприводный «Запорожец» с инновационной конструкцией, который, как и роторные ВАЗы, опередил свое время, но так и не попал в серию — подробнее об этом можно узнать в материале о судьбе советских прототипов .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2103
Упомянутые марки: Mazda, ВАЗ (Lada)
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