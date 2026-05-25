Неизвестные модификации ВАЗ: от заводских пикапов до уникальных туристических авто

25 мая 2026, 11:23
Редкие Жигули: секретные версии, которые не попали в массовую продажу
В СССР создавали необычные версии Жигулей. Некоторые из них так и остались на заводе в качестве экспериментальных образцов. Узнайте, какие редкие модели не увидели свет.
В истории отечественного автопрома есть немало малоизвестных страниц, связанных с экспериментальными версиями Жигулей. На базе привычных моделей ВАЗ инженеры создавали уникальные автомобили, которые редко покидали пределы завода, рассказывает zr.ru. Уже в начале 1970-х в Тольятти начали собирать технологические пикапы на основе ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102. Эти машины предназначались исключительно для нужд предприятия и не поступали в свободную продажу. Пикапы собирали в экспериментальном цехе, используя отбракованные кузова, и ежегодно выпускали сотнями. Они перевозили грузы, участвовали в заводских мероприятиях и даже выезжали на демонстрации, украшенные транспарантами.
Со временем завод добился разрешения использовать такие пикапы за пределами территории. В период экономических перемен спрос на утилитарные автомобили вырос, и появились прототипы пикапов и фургонов для рынка. В 1993 году компания ВАЗИнтерсервис (ВИС) наладила выпуск коммерческих пикапов ВИС-2104-33, а позже - более прочных грузовиков ВИС-2345. Эти машины отличались простотой конструкции: задние двери заваривали, а из двери багажника делали откидной борт. Внутри кабины устанавливали дополнительное стекло, а щели между кузовом и дверями аккуратно запаивали оловом.
Эксперименты на этом не закончились. В 1981 году, используя опыт создания пикапов, на заводе начали работу над проектом «Турист». Технический директор М.Фаршатов предложил идею автомобиля для путешествий, вдохновившись популярностью прицепа «Скиф». В результате появился двухместный автомобиль, сочетающий черты купе и пикапа, с закрытым кузовом для палатки и туристического оборудования. Машину собрали на базе ВАЗ-2106, уделяя особое внимание аккуратности и деталям. Для открытия крышки багажного отсека использовали электропривод от стартера, а кузов окрасили в модный серо-голубой металлик. Однако проект не был завершен, и единственный экземпляр вскоре вернулся к заводским задачам.
Среди необычных Жигулей выделяется и загадочный синий седан, созданный в 1979 году. На базе ВАЗ-2106 инженеры установили капот и решетку радиатора от будущей ВАЗ-2107, а также экспортные бамперы со встроенными указателями поворотов. По слухам, автомобиль предназначался для Л.И. Брежнева или его семьи, но точных данных о заказчике не сохранилось. В отделе художественного конструирования вручную изготовили детали экстерьера, а салон частично оснастили элементами от несерийной «семерки». Судьба этой уникальной машины, получившей среди заводчан прозвище «полседьмого», до сих пор остается неизвестной.
Все эти редкие версии Жигулей - яркое напоминание о том, что даже в условиях строгой плановой экономики инженеры находили возможности для творчества и экспериментов. Многие из этих автомобилей так и не попали на рынок, но их история до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей.
