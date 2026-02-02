Почему в 1949 году в Москве на базе люксовых ЗИС-101 создали партию уникальных санитарных автомобилей

2 февраля 2026, 05:43
Редкие ЗИС-101 превратили в санитарные авто: как элитные машины спасали москвичей
Редкие ЗИС-101 превратили в санитарные авто: как элитные машины спасали москвичей
В конце 40-х годов в столице возникла острая нехватка санитарных машин. Тогда власти приняли неординарное решение: переоборудовать элитные ЗИС-101 в автомобили скорой помощи. Этот шаг оказал заметное влияние на развитие городской медицины.
В послевоенной Москве проблема с транспортом для нужд здравоохранения стояла особенно остро. Обычные санитарные автомобили были в дефиците, потребность в срочной медицинской помощи только росла. Власти города решили сделать шаг, который сегодня кажется почти невероятным: использование автомобилей для нужд здравоохранения, основанных на символе роскоши и престижа.
В августе 1949 года было принято решение переоборудовать 50 шасси ЗИС-101 и ЗИС-101А, которые ранее служили высшим должностным лицам и ждали капитального ремонта, в санитарные машины. Так на свет появились АКЗ-4 - автомобили, которые стали настоящим спасением для московских больниц. 30 из них были собраны на авторемонтном кузовном заводе в 1949 году, еще 20 - в 1950-м. Все они прибыли в офисы Мосгорздравотдела и сразу же начали обслуживать лечебные учреждения города.
Эти машины отличались не только внешним видом, но и внутренней компоновкой. Вместо привычных для ЗИС-101 роскошных кресел и отделки - носилки, медицинское оборудование и место для фельдшера. Несмотря на возраст и износ, автомобили оказались на удивление надежными: многие из них прослужили до 60-х годов, выдерживая ежедневные нагрузки и тяжелые условия эксплуатации.
Решение использовать элитные автомобили для нужд простых людей стало символом того времени, когда ресурсы использовались максимально разумно. Этот опыт показал, что даже самые статусные вещи могут нести пользу обществу, если подойти к задаче творчески. В истории отечественного автопрома этот эпизод остался примером нестандартного подхода к решению проблем.
Ранее 110km писал о том, что производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию.
Похожие материалы
-
02.02.2026, 06:40
Сколько реально стоит обслуживание Omoda C5 за 5 лет в России — расчеты поражают
Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется содержание Omoda C5 за пять лет. В исследовании учтены все ключевые траты, а также рассмотрены свежие изменения в комплектациях и цветовой палитре модели.Читать далее
-
02.02.2026, 06:06
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.Читать далее
-
02.02.2026, 05:34
Новый Mercedes-Maybach GLS с минимальным пробегом оказался на аукционе без видимых повреждений
В аукционном дворе появился почти новый Mercedes-Maybach GLS с пробегом чуть более 6 тысяч километров и без видимых дефектов. Почему столь дорогой и престижный автомобиль оказался среди лотов, и что могло стать причиной столь странного решения владельца - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 05:11
Cadillac CT6 Avant 2027: универсал, который может изменить расстановку сил на рынке
Cadillac готовит к выходу необычный для себя формат - крупный премиальный универсал CT6 Avant 2027 модельного года. Модель может стать альтернативой популярным внедорожникам и изменить привычные представления о флагманах бренда. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 04:57
Редкий Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с мотором 340 и уникальной ценой
Dodge Dart GTS 1969 года - не просто очередной маслкар, а уникальный экземпляр с мотором 340, механикой и редкой комплектацией. Его история и особенности вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его ценности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 04:48
Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км
Сколько на самом деле обходится содержание Haval Dargo за год при интенсивной эксплуатации? Анализируем все ключевые траты: от сервисных работ и материалов до топлива и модернизаций. В материале - только факты и цифры.Читать далее
-
02.02.2026, 04:36
Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.Читать далее
-
02.02.2026, 04:22
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года: как роскошный седан потерял 70% стоимости за год
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года недавно сменил владельца за сумму, в три раза меньшую от изначальной цены. За этим снижением скрывается не только пробег, но и серьезные нюансы, которые могут стать ловушкой для новых владельцев. Почему такие сделки становятся все более частыми и что важно знать перед покупкой - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 00:24
Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский
Вышло исследование: мало кто знает, что привычные УАЗы Патриот в армейском исполнении превращаются в настоящие боевые машины. Какие доработки делают их опаснее и почему эти модификации сейчас на пике интереса — объяснил эксперт.Читать далее
-
01.02.2026, 16:38
Редкая история: как универсал AMC Rambler 1965 года стал семейной легендой
В 1965 году отец подарил дочери универсал AMC Rambler Ambassador 990 Cross Country вместо желанного спорткара. Тогда она не оценила подарок, но спустя годы этот автомобиль стал для семьи настоящей реликвией. Почему эта история актуальна сегодня - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
02.02.2026, 06:40
Сколько реально стоит обслуживание Omoda C5 за 5 лет в России — расчеты поражают
Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется содержание Omoda C5 за пять лет. В исследовании учтены все ключевые траты, а также рассмотрены свежие изменения в комплектациях и цветовой палитре модели.Читать далее
-
02.02.2026, 06:06
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.Читать далее
-
02.02.2026, 05:34
Новый Mercedes-Maybach GLS с минимальным пробегом оказался на аукционе без видимых повреждений
В аукционном дворе появился почти новый Mercedes-Maybach GLS с пробегом чуть более 6 тысяч километров и без видимых дефектов. Почему столь дорогой и престижный автомобиль оказался среди лотов, и что могло стать причиной столь странного решения владельца - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 05:11
Cadillac CT6 Avant 2027: универсал, который может изменить расстановку сил на рынке
Cadillac готовит к выходу необычный для себя формат - крупный премиальный универсал CT6 Avant 2027 модельного года. Модель может стать альтернативой популярным внедорожникам и изменить привычные представления о флагманах бренда. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 04:57
Редкий Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с мотором 340 и уникальной ценой
Dodge Dart GTS 1969 года - не просто очередной маслкар, а уникальный экземпляр с мотором 340, механикой и редкой комплектацией. Его история и особенности вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его ценности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 04:48
Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км
Сколько на самом деле обходится содержание Haval Dargo за год при интенсивной эксплуатации? Анализируем все ключевые траты: от сервисных работ и материалов до топлива и модернизаций. В материале - только факты и цифры.Читать далее
-
02.02.2026, 04:36
Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.Читать далее
-
02.02.2026, 04:22
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года: как роскошный седан потерял 70% стоимости за год
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года недавно сменил владельца за сумму, в три раза меньшую от изначальной цены. За этим снижением скрывается не только пробег, но и серьезные нюансы, которые могут стать ловушкой для новых владельцев. Почему такие сделки становятся все более частыми и что важно знать перед покупкой - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 00:24
Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский
Вышло исследование: мало кто знает, что привычные УАЗы Патриот в армейском исполнении превращаются в настоящие боевые машины. Какие доработки делают их опаснее и почему эти модификации сейчас на пике интереса — объяснил эксперт.Читать далее
-
01.02.2026, 16:38
Редкая история: как универсал AMC Rambler 1965 года стал семейной легендой
В 1965 году отец подарил дочери универсал AMC Rambler Ambassador 990 Cross Country вместо желанного спорткара. Тогда она не оценила подарок, но спустя годы этот автомобиль стал для семьи настоящей реликвией. Почему эта история актуальна сегодня - в нашем материале.Читать далее