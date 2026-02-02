Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 05:43

Редкие ЗИС-101 превратили в санитарные авто: как элитные машины спасали москвичей

Почему в 1949 году в Москве на базе люксовых ЗИС-101 создали партию уникальных санитарных автомобилей

Редкие ЗИС-101 превратили в санитарные авто: как элитные машины спасали москвичей

В конце 40-х годов в столице возникла острая нехватка санитарных машин. Тогда власти приняли неординарное решение: переоборудовать элитные ЗИС-101 в автомобили скорой помощи. Этот шаг оказал заметное влияние на развитие городской медицины.

В послевоенной Москве проблема с транспортом для нужд здравоохранения стояла особенно остро. Обычные санитарные автомобили были в дефиците, потребность в срочной медицинской помощи только росла. Власти города решили сделать шаг, который сегодня кажется почти невероятным: использование автомобилей для нужд здравоохранения, основанных на символе роскоши и престижа.

В августе 1949 года было принято решение переоборудовать 50 шасси ЗИС-101 и ЗИС-101А, которые ранее служили высшим должностным лицам и ждали капитального ремонта, в санитарные машины. Так на свет появились АКЗ-4 - автомобили, которые стали настоящим спасением для московских больниц. 30 из них были собраны на авторемонтном кузовном заводе в 1949 году, еще 20 - в 1950-м. Все они прибыли в офисы Мосгорздравотдела и сразу же начали обслуживать лечебные учреждения города.

Эти машины отличались не только внешним видом, но и внутренней компоновкой. Вместо привычных для ЗИС-101 роскошных кресел и отделки - носилки, медицинское оборудование и место для фельдшера. Несмотря на возраст и износ, автомобили оказались на удивление надежными: многие из них прослужили до 60-х годов, выдерживая ежедневные нагрузки и тяжелые условия эксплуатации.

Решение использовать элитные автомобили для нужд простых людей стало символом того времени, когда ресурсы использовались максимально разумно. Этот опыт показал, что даже самые статусные вещи могут нести пользу обществу, если подойти к задаче творчески. В истории отечественного автопрома этот эпизод остался примером нестандартного подхода к решению проблем.

Ранее 110km писал о том, что производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию.

Похожие материалы

