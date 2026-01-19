Суперкар с историей — сколько стоит легенда после 30 лет?

Редкий Acura NSX 1995 года с пробегом 515 тысяч км куплен дилером в 2026 году

Acura NSX 1995 года с пробегом более 320 тысяч миль удивил новым владельцем. Машина сохранила оригинальные документы и сервисную историю. Состояние авто вызывает вопросы, но интерес к нему огромен. Аукцион уже набирает обороты.

Если вы считаете, что классические суперкары с пробегом - это всегда риск, то история этого Acura NSX 1995 года способна изменить ваше мнение. Автомобиль, окрашенный в ярко-красный цвет Formula Red и с черным салоном, за свою жизнь проехал более 515 тысяч километров. Это не опечатка: одометр честно показывает 320 600 миль, и никаких сомнений в отношении пробега нет. За три десятилетия машина не попадала в серьезную аварию, а ее история прозрачна и понятна.

В свое время этот NSX-T был куплен новым за солидные 81 725 долларов. Первый владелец не расставался с ним до ноября 2025 года, тогда автомобиль перешел к дилеру. Под капотом - атмосферный V6 объемом 3,0 литра, выдающий 270 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. Пятиступенчатая механика и задний привод - классика жанра для тех, кто ценит драйв и честные эмоции за рулем.

Фото: Cars&Bids

Комплектация для своего времени впечатляла: выдвижные фары, съемная крыша-тарга, 16-дюймовые передние и 17-дюймовые задние диски, аудиосистема Bose, кожаные сиденья с электроприводом и климат-контролем. Для начала 90-х - почти космос. Даже сейчас, спустя столько лет, этот набор опций не выглядит консервативным.

Конечно, возраст и пробег не прошли бесследно. На сиденьях и элементах интерьера заметен износ, лак на поводках стеклоочистителей потерт, диски пострадали от бордюров, а на кузове есть сколы и царапины на левом заднем крыле. Но если вспомнить, сколько километров позади, эти мелочи единственные недостатки. Важно другое - машина на ходу и не утратила своего характера.

Последнее обслуживание было проведено совсем недавно, когда пробег достиг 320 459 миль. Список работ впечатляет: замена сальников распредвалов, ремня ГРМ, натяжителя, водяного насоса, нижней крышки ГРМ, заглушек распредвалов, прокладок клапанных крышек, термостата, патрубков системы охлаждения, свечей зажигания, воздушного и топливного фильтров, головки блока, прокладки поддона, натяжителя ремня кондиционера и еще ряд позиций. Масло и фильтр тоже обновили. Подобный подход к уходу - редкость для машин с таким пробегом.

В комплект автомобиля входит часть сервисных документов, оригинальная наклейка на стекло и единственный ключ. Несмотря на значительный пробег и долгое время эксплуатации, этот NSX не выглядит «убитым». Он сохранил свою индивидуальность и, похоже, еще не сказал последнее слово на дороге. Такие машины - живое доказательство того, что раньше делались по-настоящему надежные и выносливые спорткары.

Сейчас этот Acura NSX выставлен на онлайн-аукционе, и торги завершатся 27 января 2026 года. На момент написания материала максимальная ставка достигла 58 тысяч долларов. Сколько в итоге заплатят за легенду с таким пробегом - вопрос открытый. Ясно одно: интерес к редким автомобилям не угасает, а их ценность со временем только растет.