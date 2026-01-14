Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 09:31

Почему коллекционеры не ездят на суперкарах — загадка или расчет?

Владелец эксклюзивного Aston Martin Valiant выставил спорткар на продажу спустя год. Пробег - всего 800 километров, цена - более 3,5 миллиона долларов. Почему такие машины почти не используют по назначению? История, которая заставляет задуматься о настоящей ценности роскоши.

Когда речь заходит о супердорогих и по-настоящему необычных автомобилях, многие задаются вопросом: зачем их покупать, если на них почти не ездят? Ответ прост - ради выгоды. Именно так поступил владелец одного из самых редких спорткаров последних лет — Aston Martin Valiant.

Этот британский автомобиль – не просто очередной спорткар. Его сердце — собранный вручную V12, кузов полностью выполнен из карбона. Механическая коробка передач, агрессивный дизайн и тиражи, которые можно пересчитать по пальцам, делают Valiant настоящим объектом вожделения для коллекционеров и поклонников марок.

Но, как это часто бывает с машинами, владелец не стал наслаждаться динамиком и функциями автомобиля. За год на одометре набежало всего 800 километров. После этого спорткар оказался на вторичном рынке - и теперь его цена составляет 3,5 миллиона долларов. По сути, это попытка заработать на эксклюзивности и редкости модели.

В мире коллекционных автомобилей подобная практика давно стала нормой. Люди, обладающие дополнительными средствами, покупают лимитированные версии, чтобы впоследствии выгодно их перепродать. При этом реальное удовольствие от вождения уходит на второй план. Важно сохранить идеальное состояние, минимальный пробег и полностью сохранить историю — все это повышает стоимость аукционов и мировых транзакций.

Интересно, что именно такие автомобили становятся своеобразной валютой среди коллекционеров. Они не просто предметы роскоши, инвестиции, которые могут принести доход, если правильно выбрать момент для продажи. Aston Martin Valiant — незабываемый пример того, как страсть к автомобилям превращается в холодный расчет.

