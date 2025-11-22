Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

22 ноября 2025, 10:39

Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион

Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион

Фотосессия, которая заставляет влюбиться: этот Audi R8 V10 Spyder не оставит равнодушным – почему его стоит рассмотреть?

Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион

На аукционе появился Audi R8 V10 Spyder 2014 года с уникальным внешним видом и рядом доработок. Автомобиль выделяется эффектной фотосессией и интересной историей эксплуатации. Владелец провел серьезные изменения, но есть нюансы по техническому состоянию. Подробности и фото – в нашем материале.

На аукционе появился Audi R8 V10 Spyder 2014 года с уникальным внешним видом и рядом доработок. Автомобиль выделяется эффектной фотосессией и интересной историей эксплуатации. Владелец провел серьезные изменения, но есть нюансы по техническому состоянию. Подробности и фото – в нашем материале.

На одном из популярных автомобильных аукционов появился действительно интересный лот – Audi R8 V10 Spyder 2014 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлекает внимание не только своим статусом, но и качеством представленных фотографий. Владелец не пожалел средств на профессиональную съемку, и теперь каждый желающий может рассмотреть машину в мельчайших деталях. Особенно выделяются динамичные кадры, где спорткар запечатлен в движении – редкость для подобных объявлений.

Модель относится к первому поколению R8, которое многие автолюбители считают одной из самых удачных работ дизайнеров XXI века. Внешность автомобиля подчеркивает черный перламутровый окрас Phantom Black Pearl, а салон отделан черной кожей. Несмотря на то, что сочетание цветов довольно сдержанное для суперкара, спустя более десяти лет и 76 500 миль (123 114 км) пробега машина сохранила отличное состояние. В среднем автомобиль проезжал чуть больше 6 000 миль (9 650 км) в год – это оптимальный показатель для тех, кто хочет наслаждаться вождением.

Этот Audi R8 далек от стандартного состояния. Владелец целенаправленно придал ему уникальный характер, переведя автомобиль на задний привод и дополнив его спортивными и визуальными доработками. Яркий синий винил, карбоновые элементы и крупные диски делают его внешность агрессивной и запоминающейся.

Однако за яркой внешностью скрываются возрастные проблемы. Автомобиль имеет технические недостатки, такие как утечка масла в районе привода ГРМ и шум насоса ГУР на холодную. Для двигателя V10 подобные неисправности могут означать дорогостоящий ремонт, что является важным нюансом для потенциального покупателя.

Несмотря на это, машина остается привлекательным предложением для тех, кто ценит не только технику, но и стиль. Ее фотосессия заслуживает отдельного внимания — такие кадры редко встречаются в обычных объявлениях. 

Упомянутые модели: Audi R8
Упомянутые марки: Audi
