Фотосессия, которая заставляет влюбиться: этот Audi R8 V10 Spyder не оставит равнодушным – почему его стоит рассмотреть?

22 ноября 2025, 10:39
Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион
Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион
На аукционе появился Audi R8 V10 Spyder 2014 года с уникальным внешним видом и рядом доработок. Автомобиль выделяется эффектной фотосессией и интересной историей эксплуатации. Владелец провел серьезные изменения, но есть нюансы по техническому состоянию. Подробности и фото – в нашем материале.
На одном из популярных автомобильных аукционов появился действительно интересный лот – Audi R8 V10 Spyder 2014 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлекает внимание не только своим статусом, но и качеством представленных фотографий. Владелец не пожалел средств на профессиональную съемку, и теперь каждый желающий может рассмотреть машину в мельчайших деталях. Особенно выделяются динамичные кадры, где спорткар запечатлен в движении – редкость для подобных объявлений.
Модель относится к первому поколению R8, которое многие автолюбители считают одной из самых удачных работ дизайнеров XXI века. Внешность автомобиля подчеркивает черный перламутровый окрас Phantom Black Pearl, а салон отделан черной кожей. Несмотря на то, что сочетание цветов довольно сдержанное для суперкара, спустя более десяти лет и 76 500 миль (123 114 км) пробега машина сохранила отличное состояние. В среднем автомобиль проезжал чуть больше 6 000 миль (9 650 км) в год – это оптимальный показатель для тех, кто хочет наслаждаться вождением.
Похожие материалы Ауди
-
30.08.2025, 08:59
Этот Audi R8 с 2500 л.с. унижает даже Bugatti Tourbillon: тюнинг без компромиссов
Audi R8 официально снят с производства, но отдельные экземпляры продолжают удивлять. Один из них, оснащенный двумя турбинами и выдающий 2500 л.с. на колеса, способен затмить даже современные гиперкары. Разбираемся, на что способен этот монстр.Читать далее
-
23.08.2023, 15:28
Edmunds: этих автомобилей не будет после 2023 года
Автопроизводители постоянно выпускают новые модели, а другие отправляют в отставку. В этом году оборвется жизнь на конвейере сразу нескольких некогда популярных и знаковых автомобилей.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
28.12.2021, 15:49
Audi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Российский офис Audi поделился планами на следующий год. Отечественных автомобилистов собираются порадовать сразу шестью новыми моделями. В Россию везут три «заряженные» RS-версии, мощный суперкар, электромобиль и обновлённый флагманский седан.Читать далее
-
26.07.2021, 00:48
10 самых крутых автомобилей в кино
Мощные спорткары не только могут украсить собой любой фильм, но иногда и спасти всю картину, отвлекая внимание зрителей от нелепого сценария или плохой игры актеров.Читать далее
-
05.05.2021, 09:45
ТОП-7 невероятных спорткаров, которые должны выйти в 2022 году
Пандемия внесла свои коррективы в график автомобильных премьер. Запуск некоторых новинок перенесли на следующий год. В 2022 году на дорогах должны появиться сразу несколько умопомрачительных спорткаров.Читать далее
-
10.07.2019, 10:30
Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
Когда ты звезда мирового спорта, вопрос денег для тебя не стоит остро. Поэтому можно позволить себе то, о чем простые смертные могут только мечтать. Например, роскошные быстрые автомобили.Читать далее
-
26.05.2019, 09:14
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
Отложите дела в сторону. Откиньтесь на спинку рабочего кресла, закройте глаза, расслабьтесь. Теперь представьте, что вы въезжаете в лето на крутом кабриолете. Классно? Самое время помечтать, а, может, воплотить мечту в реальность!Читать далее
-
23.01.2019, 10:23
7 самых быстрых автомобилей в России
В ежедневных пробках по утрам и вечерам в голове многих водителей гуляет только один вопрос: для кого вообще выпускают мощные динамичные машины? Тем не менее, российские автомобилисты любят шустрые моторы под капотом. Правда, «выжимают» из них потенциал не в часы пик, а на загородных трассах. Читать далее
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ауди
-
30.08.2025, 08:59
Этот Audi R8 с 2500 л.с. унижает даже Bugatti Tourbillon: тюнинг без компромиссов
Audi R8 официально снят с производства, но отдельные экземпляры продолжают удивлять. Один из них, оснащенный двумя турбинами и выдающий 2500 л.с. на колеса, способен затмить даже современные гиперкары. Разбираемся, на что способен этот монстр.Читать далее
-
23.08.2023, 15:28
Edmunds: этих автомобилей не будет после 2023 года
Автопроизводители постоянно выпускают новые модели, а другие отправляют в отставку. В этом году оборвется жизнь на конвейере сразу нескольких некогда популярных и знаковых автомобилей.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
28.12.2021, 15:49
Audi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Российский офис Audi поделился планами на следующий год. Отечественных автомобилистов собираются порадовать сразу шестью новыми моделями. В Россию везут три «заряженные» RS-версии, мощный суперкар, электромобиль и обновлённый флагманский седан.Читать далее
-
26.07.2021, 00:48
10 самых крутых автомобилей в кино
Мощные спорткары не только могут украсить собой любой фильм, но иногда и спасти всю картину, отвлекая внимание зрителей от нелепого сценария или плохой игры актеров.Читать далее
-
05.05.2021, 09:45
ТОП-7 невероятных спорткаров, которые должны выйти в 2022 году
Пандемия внесла свои коррективы в график автомобильных премьер. Запуск некоторых новинок перенесли на следующий год. В 2022 году на дорогах должны появиться сразу несколько умопомрачительных спорткаров.Читать далее
-
10.07.2019, 10:30
Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
Когда ты звезда мирового спорта, вопрос денег для тебя не стоит остро. Поэтому можно позволить себе то, о чем простые смертные могут только мечтать. Например, роскошные быстрые автомобили.Читать далее
-
26.05.2019, 09:14
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
Отложите дела в сторону. Откиньтесь на спинку рабочего кресла, закройте глаза, расслабьтесь. Теперь представьте, что вы въезжаете в лето на крутом кабриолете. Классно? Самое время помечтать, а, может, воплотить мечту в реальность!Читать далее
-
23.01.2019, 10:23
7 самых быстрых автомобилей в России
В ежедневных пробках по утрам и вечерам в голове многих водителей гуляет только один вопрос: для кого вообще выпускают мощные динамичные машины? Тем не менее, российские автомобилисты любят шустрые моторы под капотом. Правда, «выжимают» из них потенциал не в часы пик, а на загородных трассах. Читать далее
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
- 16 990 000 РAudi R8 2019 в Москве
- 4 900 000 РAudi R8 2008 в Москве
- 18 600 000 РAudi R8 2019 в Москве
- 17 700 000 РAudi R8 2019 в Москве
- 12 843 000 РAudi R8 2016 в Москве
- 18 000 000 РAudi R8 2015 в Москве
- 6 500 000 РAudi R8 2013 в Москве
- 13 990 000 РAudi R8 2019 в Москве
- 18 959 000 РAudi R8 2019 в Москве
- 21 875 000 РAudi R8 2021 в Москве