Ржавчина, неумелые руки и разбитые надежды: обратная сторона переделки школьных автобусов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

15 февраля 2026, 06:07

Редкий автобус GMC с историей: попытка переделки в дом на колесах обернулась провалом

Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.

Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.

Старые американские школьные автобусы GMC по праву можно назвать долгожителями среди коммерческого транспорта. Их силовые агрегаты способны выдерживать колоссальные пробеги, иногда достигающие миллиона километров. Однако, как ни странно, до технического предела такие машины доживают редко: массово их списывают уже после 200 тысяч километров пробега или серьезных ДТП. Причина проста – кузов и салон к этому моменту приходят в плачевное состояние, и ремонт часто оказывается экономически невыгодным.

Тем не менее, часть этих автобусов получает второй шанс. Некоторые энтузиасты и любители необычных проектов выкупают списанные машины, чтобы превратить их в дома на колесах или мобильные мастерские. Но далеко не всегда такие попытки заканчиваются удачно. Пример — один из классических GMC, который после неудачного переоборудования оказался практически в нерабочем состоянии, вызывая больше вопросов, чем восторга.

Фото: Lincoln / NE / Соцсети

Внешне этот автобус сразу выдает свою непростую судьбу: ржавчина, облупившаяся краска, следы неумелого ремонта и хаотично установленные элементы интерьера. Внутри — странная смесь старых школьных сидений, недоделанных перегородок и случайных кухонных приборов. Очевидно, что проект был заброшен на полпути: владелец не рассчитал ни бюджет, ни объем работ.

Проблема подобных переделок кроется не только в технических сложностях. Даже если двигатель и коробка передач еще в рабочем состоянии, восстановление кузова и создание комфортного жилого пространства требуют серьезных вложений. Часто энтузиасты сталкиваются с неожиданными трудностями: необходимостью полностью менять электрику, искать редкие запчасти или утеплять салон с нуля. В результате многие проекты так и остаются на стадии «вечного ремонта».

Интересно, что в США существует целое сообщество поклонников так называемых «скулси» (от англ. skoolie — школьный автобус, переделанный под жилье). Но даже среди них немало историй о неудачных попытках: не каждый готов довести дело до конца, а итоговая стоимость работ часто приближается к цене нового кемпера. В результате на вторичном рынке появляются вот такие «замороженные» проекты, которые могут стать как отличной основой для нового старта, так и головной болью для следующего владельца.

Спрос на подобные автобусы в России пока невелик, но интерес к необычным транспортным средствам растет. Возможно, со временем и у нас появятся энтузиасты, готовые вдохнуть новую жизнь в списанные школьные автобусы. Однако опыт американских коллег показывает: без четкого плана, запаса времени и средств такие проекты обречены на провал.

Упомянутые марки: GMC
