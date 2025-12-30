Уникальный альковный автодом Hymer Camp на базе Ford Transit — подробности и нюансы

Редкий автодом Ford Transit 1983 года в Сызрани ищет нового владельца

В Сызрани выставлен на продажу автодом Ford Transit 1983 года. Машина сохранилась в отличном состоянии, но требует небольшого обслуживания. Внутри - все для комфортных путешествий. Необычный вариант для ценителей ретро и автотуризма. Подробности - в нашем материале.

В Сызрани появился на продаже необычный экземпляр - альковный автодом Hymer Camp, построенный на базе Ford Transit 1983 года. Этот дом на колесах сохранил заводское исполнение и находится в состоянии, близком к оригинальному. Несмотря на возраст, автомобиль выглядит достойно и способен удивить даже искушенных автолюбителей.

Фото: auto.drom.ru

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра с карбюратором и автоматическим подсосом. Коробка передач - механическая, четырехступенчатая, привод - на задние колеса. Внутреннее пространство организовано максимально рационально: четыре спальных места, отдельная душевая, туалет, полноценная кухонная зона с газовой плитой и двумя баллонами, а также газовое отопление. Для хранения продуктов предусмотрен холодильник, а для развлечений - кассетная аудиосистема Pioneer. Безопасность обеспечивает сигнализация.

Фото: auto.drom.ru

Автодом не использовался более десяти лет, поэтому будущему владельцу потребуется провести техническое обслуживание. В частности, рекомендуется прокачать сцепление и тормоза, заменить все технические жидкости, а также обратить внимание на резину - из-за долгого простоя она пришла в негодность. Тем не менее, двигатель запускается, автомобиль способен передвигаться, а вся электрика функционирует исправно.

Фото: auto.drom.ru

Кузов и силовые элементы сохранились в хорошем состоянии, коррозии не обнаружено. Жилой модуль также не подкачал: несмотря на возраст, он выглядит аккуратно, хотя некоторые уплотнители рассохлись. Решетка радиатора целая, а вот стекла на фарах требуют замены. Документы в полном порядке, владелец - частное лицо, категория В. Автодом зарегистрирован в Сызрани, Самарская область.

Этот Ford Transit - не просто транспорт, а настоящий дом на колесах, который может стать отличным вариантом для путешествий или необычного отдыха. Для ценителей ретро и любителей самостоятельных поездок по России такой экземпляр - настоящая находка. Вложив немного сил и времени, можно получить уникальный автодом с историей и душой.