Возвращение легенды: как Зак Браун сохранил мобильный штаб команды 70-х

Редкий автодом McLaren 70-х куплен Заком Брауном: история возвращения легенды

Руководитель McLaren Racing Зак Браун стал владельцем уникального автодома Ford Condor RV 1972 года, который в 70-х был штаб-квартирой команды. Почему эта покупка важна для автоспорта и как она связана с современными тенденциями - разбираемся в деталях.

Появление на рынке исторического автодома, который долгие годы был значимой частью жизни команды McLaren, вызвало немалый интерес среди поклонников автоспорта и коллекционеров. Зак Браун, нынешний руководитель McLaren Racing, приобрел Ford Condor RV 1972 года за 32 500 долларов, не раскрывая деталей сделки до ее завершения. Такой шаг предполагает не только личную приверженность истории бренда, но и растущий интерес к сохранению оригинальных документов автоспорта.

Ford Condor RV, служивший в 70-х годах мобильным домом для членов заводской команды McLaren, сохранился в хорошем состоянии. Внутри — полноценная кухня, ванная с душем, отдельная обеденная зона и спальное место. По словам аукционистов «Принеси трейлер», первозданность автодома подтверждается документально, а его внутреннее пространство до сих пор напоминает о рабочих встречах гонщиков и инженеров.

Интересно, что ставки на аукционе делал не сам Браун, а его друг Алан Гоу, действовавший чётко и энергично: не останавливаться, пока автодом не окажется в руках McLaren. Подобный подход говорит о высоких ценностях современных руководителей команд, которые стремятся не только к победам на трассе, но и к сохранению памяти.

Стоит отметить, что подобные покупки не только повышают уважение к истории, но и могут стать выгодными инвестициями: спрос на аутентичные ретро-автомобили стабильно растёт. В Европе и США такие экземпляры часто становятся частью музейных коллекций или используются для продвижения бренда на мероприятиях. Для российских любителей автоспорта и коллекционеров эта история может заложить основу для того, чтобы важно сохранять и возвращать в жизнь уникальные объекты автомобильной культуры.

Планы Зака Брауна на автофургон Ford Condor вполне практичны — использовать его по прямому назначению, приезжая на гонки и проживая в нём во время этапов. Такое решение выглядит логичным на фоне растущего интереса к ретро-автомобилям и культуре автодомов, которая набирает популярность и в России.