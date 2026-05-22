Возвращение легенды: как Зак Браун сохранил мобильный штаб команды 70-х

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 15:11

Редкий автодом McLaren 70-х куплен Заком Брауном: история возвращения легенды

Редкий автодом McLaren 70-х куплен Заком Брауном: история возвращения легенды

Возвращение легенды: как Зак Браун сохранил мобильный штаб команды 70-х

Редкий автодом McLaren 70-х куплен Заком Брауном: история возвращения легенды

Руководитель McLaren Racing Зак Браун стал владельцем уникального автодома Ford Condor RV 1972 года, который в 70-х был штаб-квартирой команды. Почему эта покупка важна для автоспорта и как она связана с современными тенденциями - разбираемся в деталях.

Руководитель McLaren Racing Зак Браун стал владельцем уникального автодома Ford Condor RV 1972 года, который в 70-х был штаб-квартирой команды. Почему эта покупка важна для автоспорта и как она связана с современными тенденциями - разбираемся в деталях.

Появление на рынке исторического автодома, который долгие годы был значимой частью жизни команды McLaren, вызвало немалый интерес среди поклонников автоспорта и коллекционеров. Зак Браун, нынешний руководитель McLaren Racing, приобрел Ford Condor RV 1972 года за 32 500 долларов, не раскрывая деталей сделки до ее завершения. Такой шаг предполагает не только личную приверженность истории бренда, но и растущий интерес к сохранению оригинальных документов автоспорта.

Ford Condor RV, служивший в 70-х годах мобильным домом для членов заводской команды McLaren, сохранился в хорошем состоянии. Внутри — полноценная кухня, ванная с душем, отдельная обеденная зона и спальное место. По словам аукционистов «Принеси трейлер», первозданность автодома подтверждается документально, а его внутреннее пространство до сих пор напоминает о рабочих встречах гонщиков и инженеров.

Интересно, что ставки на аукционе делал не сам Браун, а его друг Алан Гоу, действовавший чётко и энергично: не останавливаться, пока автодом не окажется в руках McLaren. Подобный подход говорит о высоких ценностях современных руководителей команд, которые стремятся не только к победам на трассе, но и к сохранению памяти.

Стоит отметить, что подобные покупки не только повышают уважение к истории, но и могут стать выгодными инвестициями: спрос на аутентичные ретро-автомобили стабильно растёт. В Европе и США такие экземпляры часто становятся частью музейных коллекций или используются для продвижения бренда на мероприятиях. Для российских любителей автоспорта и коллекционеров эта история может заложить основу для того, чтобы важно сохранять и возвращать в жизнь уникальные объекты автомобильной культуры.

Планы Зака Брауна на автофургон Ford Condor вполне практичны — использовать его по прямому назначению, приезжая на гонки и проживая в нём во время этапов. Такое решение выглядит логичным на фоне растущего интереса к ретро-автомобилям и культуре автодомов, которая набирает популярность и в России. Кстати, возвращение культовых моделей на рынок — не редкость: например, недавно обсуждалось, как изменился Renault Duster после возвращения в РФ, подробнее об этом можно узнать в материале о новых реалиях Duster на российском рынке .

Упомянутые марки: McLaren, Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МакЛарен, Форд

Похожие материалы МакЛарен, Форд

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Нижний Новгород Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться