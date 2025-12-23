Уникальный полуинтегрированный дом на колесах — обмен или выгодная покупка

Редкий автодом на базе ГАЗ 53 1987 года выставлен на продажу в Кавалерово

В Кавалерово продается необычный автодом на базе ГАЗ 53 1987 года. Пробег минимальный, состояние достойное. Цена привлекательная. Подробности о комплектации и нюансах оформления - в нашем материале.

В Приморском крае появился интересный лот для любителей необычных автомобилей - на продажу выставлен полуинтегрированный автодом, созданный на базе ГАЗ 53 1987 года выпуска. Машина находится в Кавалерово и предлагается за 220 000 рублей.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 4,2 литра, развивающим 115 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, привод - на задние колеса. Пробег заявлен всего 1 111 километров, что для техники такого возраста выглядит весьма необычно. Руль расположен слева, что удобно для российских дорог.

Согласно данным из паспорта транспортного средства, с 2002 года автомобиль числится как фургон. На государственном учете он стоит с 2021 года. Среди особенностей конструкции - блокирующий мост, что может быть полезно при движении по сложным участкам или бездорожью. Спереди установлена новая резина, а в жилом отсеке оборудована печка, что позволит использовать автодом даже в холодное время года.

Фото: auto.drom.ru

Продавец отмечает, что отчет по VIN-коду отсутствует. Это может быть связано с ошибкой при указании номера или с определенными сложностями, связанными с историей автомобиля. Покупателям рекомендуется проявлять внимательность при проверке документов и технического состояния машины.

Несмотря на возраст, автодом выглядит ухоженным и может стать отличным вариантом для тех, кто мечтает о путешествиях или ищет необычный проект для доработки.