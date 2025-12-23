Уникальный полуинтегрированный дом на колесах — обмен или выгодная покупка

23 декабря 2025, 16:57
Редкий автодом на базе ГАЗ 53 1987 года выставлен на продажу в Кавалерово
Редкий автодом на базе ГАЗ 53 1987 года выставлен на продажу в Кавалерово
В Кавалерово продается необычный автодом на базе ГАЗ 53 1987 года. Пробег минимальный, состояние достойное. Цена привлекательная. Подробности о комплектации и нюансах оформления - в нашем материале.
В Приморском крае появился интересный лот для любителей необычных автомобилей - на продажу выставлен полуинтегрированный автодом, созданный на базе ГАЗ 53 1987 года выпуска. Машина находится в Кавалерово и предлагается за 220 000 рублей.
Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 4,2 литра, развивающим 115 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, привод - на задние колеса. Пробег заявлен всего 1 111 километров, что для техники такого возраста выглядит весьма необычно. Руль расположен слева, что удобно для российских дорог.
Согласно данным из паспорта транспортного средства, с 2002 года автомобиль числится как фургон. На государственном учете он стоит с 2021 года. Среди особенностей конструкции - блокирующий мост, что может быть полезно при движении по сложным участкам или бездорожью. Спереди установлена новая резина, а в жилом отсеке оборудована печка, что позволит использовать автодом даже в холодное время года.
Продавец отмечает, что отчет по VIN-коду отсутствует. Это может быть связано с ошибкой при указании номера или с определенными сложностями, связанными с историей автомобиля. Покупателям рекомендуется проявлять внимательность при проверке документов и технического состояния машины.
Несмотря на возраст, автодом выглядит ухоженным и может стать отличным вариантом для тех, кто мечтает о путешествиях или ищет необычный проект для доработки.
Похожие материалы GAZ
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:13
В Нидерландах создали уникальный автодом на базе УАЗ Буханки с Евро-6
В Нидерландах появился необычный автодом на базе УАЗ-452. Российский фургон получил множество доработок и теперь соответствует стандарту Евро-6. Цена на этот кемпер удивляет даже опытных автолюбителей. Внутри - аскетичный, но продуманный интерьер. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 21:08
Самый старый автодом в мире: Ford Model T Motor Caravan 1914 года ищет нового владельца
На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 18:50
Редкий Mercury Cyclone Spoiler 1970 года найден в заброшенном автосвалке Мичигана
В Мичигане обнаружили редкий Mercury Cyclone Spoiler 1970 года. Автомобиль сильно поврежден и лишен ключевых деталей. Восстановление обойдется дороже рыночной стоимости. Судьба уникального маслкара вызывает вопросы. Неужели его ждет только утилизация?Читать далее
-
23.12.2025, 18:31
Российский авторынок в 2025 году: спад продаж и рекордный импорт подержанных машин
В 2025 году российский рынок новых легковых авто заметно сократился. Цены на новые машины почти не выросли. Импорт подержанных автомобилей достиг максимума за десятилетия. Эксперты отмечают необычные тенденции. Что ждет рынок дальше – интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:11
Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником
В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:13
В Нидерландах создали уникальный автодом на базе УАЗ Буханки с Евро-6
В Нидерландах появился необычный автодом на базе УАЗ-452. Российский фургон получил множество доработок и теперь соответствует стандарту Евро-6. Цена на этот кемпер удивляет даже опытных автолюбителей. Внутри - аскетичный, но продуманный интерьер. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 21:08
Самый старый автодом в мире: Ford Model T Motor Caravan 1914 года ищет нового владельца
На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 18:50
Редкий Mercury Cyclone Spoiler 1970 года найден в заброшенном автосвалке Мичигана
В Мичигане обнаружили редкий Mercury Cyclone Spoiler 1970 года. Автомобиль сильно поврежден и лишен ключевых деталей. Восстановление обойдется дороже рыночной стоимости. Судьба уникального маслкара вызывает вопросы. Неужели его ждет только утилизация?Читать далее
-
23.12.2025, 18:31
Российский авторынок в 2025 году: спад продаж и рекордный импорт подержанных машин
В 2025 году российский рынок новых легковых авто заметно сократился. Цены на новые машины почти не выросли. Импорт подержанных автомобилей достиг максимума за десятилетия. Эксперты отмечают необычные тенденции. Что ждет рынок дальше – интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:11
Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником
В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве