Дом на колёсах из СССР: ГАЗ-66 с двигателем от БРДМ и нулевым износом

Редкий автодом на базе ГАЗ 66 1993 года с пробегом 3 000 км выставлен на продажу

В Приморском крае появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с минимальным пробегом и продуманной комплектацией. Такой экземпляр интересен не только коллекционерам, но и тем, кто ищет надежный транспорт для автономных путешествий. В чем его особенности - разбираемся в материале.

В Приморском крае появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с минимальным пробегом и продуманной комплектацией. Такой экземпляр интересен не только коллекционерам, но и тем, кто ищет надежный транспорт для автономных путешествий. В чем его особенности - разбираемся в материале.

В Приморском крае выставлен на продажу автодом, который сразу привлек внимание любителей путешествий. Основа - легендарный ГАЗ 66 1993 года выпуска, сохранившийся в отличном состоянии. Пробег - всего 3 000 километров, что для подобной техники редкость.

Внутреннее пространство автодома продумано до мелочей: фен, четыре спальных места, отопление, умывальник, внутренние рюкзаки для хранения, отдельный аккумулятор для повседневного использования и телевизор. Для автономного проживания предусмотрен бак для воды на 150 литров, а в подарок новому владельцу достанется автономный холодильник. Надежный защитный сейф для оружия, а для удобства управления установлены камера заднего вида и внутренний обзор, а также современная магнитола в кабине.

auto.drom.ru

Кухонная зона оборудована газовой плитой с баллоном, что позволяет готовить еду в любых условиях. Все системы автомобиля находятся в рабочем состоянии, обеспечивающем бережное отношение владельца. Техническая часть требует отдельного внимания: на лебедке установлен кевларовый трос, а под капотом - двигатель от БРДМ, что значительно повышает проходимость и надежность машины. Автомобиль комплектуется резиной от БРДМ, что дополнительно дает ему внедорожные возможности.

Владелец отмечает, что автодом создавался для личного использования, без экономии на материалах и деталях. Большую часть времени машина находилась на хранении и практически не эксплуатировалась в условиях, в которых чувствовалось ее превосходное состояние. Такой подход к эксплуатации позволяет предположить, что ресурс автомобиля практически не исчерпан.

auto.drom.ru

На российском рынке подобные предложения встречаются крайне редко. ГАЗ 66 известен своей надежностью и простотой обслуживания, а в формате автодома он становится универсальным решением для длительных поездок по бездорожью. Минимальный пробег, продуманная комплектация и техническая доработка делают этот экземпляр особенно привлекательным для тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колесах с возможностью автономного проживания.