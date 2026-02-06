Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 09:23

Во Владикавказе продают уникальный автодом на базе Шишиги по цене Lada Iskra: с печью и двумя двигателями

Вышло объявление о продаже необычного автодома на базе ГАЗ 66: бензиновый мотор, ГБО, солнечные батареи, настоящая печь и второй двигатель в комплекте. Почему такие предложения появляются все чаще — разбираемся, что скрыто за ценой и комплектацией.

На рынке подержанных автомобилей все чаще появляются предложения, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. Как выяснил 110km.ru, во Владикавказе выставлен на продажу полуинтегрированный автодом на базе легендарного ГАЗ 66, выпущенного в 1987 году. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колесах с возможностью автономного проживания в любых условиях.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 4,5 литра и мощностью 125 л.с., а также механической пятиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Пробег составляет 45 тысяч километров, что для техники такого возраста выглядит весьма скромно. Внутри предусмотрено четыре спальных места, стол, санузел и шкаф для одежды — все, что нужно для длительных путешествий или жизни вне города.

Особое внимание заслуживает система автономного отопления: в салоне установлена печь-буржуйка, позволяющая использовать автодом даже в суровые зимние месяцы. Электроснабжение организовано с помощью двух гелиевых аккумуляторов, которые заряжаются от солнечной батареи. Кроме того, в комплекте идет генератор, что обеспечивает дополнительную независимость от внешних источников энергии.

Фото: drom.ru

Для приготовления пищи и нагрева воды используется газовое оборудование: установлены два баллона, а ГБО официально оформлено. Водоснабжение реализовано через бак из пищевой нержавеющей стали объемом 200 литров. В наличии также холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор, раковина и вытяжка — полный набор для комфортного быта в дороге.

Однако не обошлось и без нюансов. Двигатель запускается, но работает слабо — мощности явно не хватает для уверенного движения. В качестве бонуса продавец отдает второй двигатель в разобранном виде, причем головка блока цилиндров уже прошла опрессовку и шлифовку. Это может стать как плюсом для тех, кто готов заняться ремонтом, так и минусом для желающих сразу отправиться в путь.

Цена вопроса — 1 200 000 рублей. Для подобного автодома с таким набором опций и возможностью автономного существования это предложение выглядит необычно, особенно с учетом возраста и технических особенностей. Торг уместен, что может заинтересовать тех, кто ищет нестандартные решения для путешествий или жизни вне города.

Подобные объявления появляются все чаще: спрос на автодома и дома на колесах в России растет, а уникальные экземпляры на базе отечественных грузовиков становятся настоящей находкой для энтузиастов. В условиях нестабильности и желания быть независимым от инфраструктуры такие машины приобретают особую ценность.

Упомянутые марки: ГАЗ
