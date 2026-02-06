Во Владикавказе продают уникальный автодом на базе Шишиги по цене Lada Iskra: с печью и двумя двигателями

6 февраля 2026, 09:23
Редкий автодом на базе ГАЗ 66 с печью и солнечными батареями выставлен на продажу
Редкий автодом на базе ГАЗ 66 с печью и солнечными батареями выставлен на продажу
Вышло объявление о продаже необычного автодома на базе ГАЗ 66: бензиновый мотор, ГБО, солнечные батареи, настоящая печь и второй двигатель в комплекте. Почему такие предложения появляются все чаще — разбираемся, что скрыто за ценой и комплектацией.
На рынке подержанных автомобилей все чаще появляются предложения, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. Как выяснил 110km.ru, во Владикавказе выставлен на продажу полуинтегрированный автодом на базе легендарного ГАЗ 66, выпущенного в 1987 году. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колесах с возможностью автономного проживания в любых условиях.
Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 4,5 литра и мощностью 125 л.с., а также механической пятиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Пробег составляет 45 тысяч километров, что для техники такого возраста выглядит весьма скромно. Внутри предусмотрено четыре спальных места, стол, санузел и шкаф для одежды — все, что нужно для длительных путешествий или жизни вне города.
Особое внимание заслуживает система автономного отопления: в салоне установлена печь-буржуйка, позволяющая использовать автодом даже в суровые зимние месяцы. Электроснабжение организовано с помощью двух гелиевых аккумуляторов, которые заряжаются от солнечной батареи. Кроме того, в комплекте идет генератор, что обеспечивает дополнительную независимость от внешних источников энергии.
Для приготовления пищи и нагрева воды используется газовое оборудование: установлены два баллона, а ГБО официально оформлено. Водоснабжение реализовано через бак из пищевой нержавеющей стали объемом 200 литров. В наличии также холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор, раковина и вытяжка — полный набор для комфортного быта в дороге.
Однако не обошлось и без нюансов. Двигатель запускается, но работает слабо — мощности явно не хватает для уверенного движения. В качестве бонуса продавец отдает второй двигатель в разобранном виде, причем головка блока цилиндров уже прошла опрессовку и шлифовку. Это может стать как плюсом для тех, кто готов заняться ремонтом, так и минусом для желающих сразу отправиться в путь.
Цена вопроса — 1 200 000 рублей. Для подобного автодома с таким набором опций и возможностью автономного существования это предложение выглядит необычно, особенно с учетом возраста и технических особенностей. Торг уместен, что может заинтересовать тех, кто ищет нестандартные решения для путешествий или жизни вне города.
Подобные объявления появляются все чаще: спрос на автодома и дома на колесах в России растет, а уникальные экземпляры на базе отечественных грузовиков становятся настоящей находкой для энтузиастов. В условиях нестабильности и желания быть независимым от инфраструктуры такие машины приобретают особую ценность.
Похожие материалы GAZ
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
07.02.2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.Читать далее
-
07.02.2026, 07:15
Adria Alpina 763 UK: новый стандарт семейных автодомов с изолированной детской зоной
Adria Alpina 763 UK 2024 года - это не просто очередной прицеп-дача, а полноценный дом на колесах для большой семьи. Модель выделяется продуманной планировкой, отдельной детской комнатой и современными системами комфорта. В чем секрет ее популярности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:48
Мини-дом Even Steven: классическая планировка и современные удобства в компактном формате
Мини-дома с продуманной планировкой и уютным дизайном доказывают: для комфорта не нужны большие площади. Even Steven - пример современного минимализма с классическим лофтом и всеми удобствами, которые ждешь от полноценного жилья.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 06:17
Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку
В дилерский центр поступил GMC Sierra 2015 года, который оказался настолько загрязнен, что сотрудники отказались даже прикасаться к нему. Машину сразу отправили на глубокую чистку, а эксперты удивились масштабам запущенности. Почему такие случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:27
Tenet T7 Prime 2025: опыт эксплуатации после 1500 км и неожиданные нюансы
Владелец Tenet T7 Prime 2025 делится реальными впечатлениями после первых 1500 км. Какие особенности и недостатки выявились в процессе эксплуатации, и стоит ли рассматривать этот автомобиль в качестве семейного кроссовера - подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
07.02.2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.Читать далее
-
07.02.2026, 07:15
Adria Alpina 763 UK: новый стандарт семейных автодомов с изолированной детской зоной
Adria Alpina 763 UK 2024 года - это не просто очередной прицеп-дача, а полноценный дом на колесах для большой семьи. Модель выделяется продуманной планировкой, отдельной детской комнатой и современными системами комфорта. В чем секрет ее популярности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:48
Мини-дом Even Steven: классическая планировка и современные удобства в компактном формате
Мини-дома с продуманной планировкой и уютным дизайном доказывают: для комфорта не нужны большие площади. Even Steven - пример современного минимализма с классическим лофтом и всеми удобствами, которые ждешь от полноценного жилья.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 06:17
Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку
В дилерский центр поступил GMC Sierra 2015 года, который оказался настолько загрязнен, что сотрудники отказались даже прикасаться к нему. Машину сразу отправили на глубокую чистку, а эксперты удивились масштабам запущенности. Почему такие случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:27
Tenet T7 Prime 2025: опыт эксплуатации после 1500 км и неожиданные нюансы
Владелец Tenet T7 Prime 2025 делится реальными впечатлениями после первых 1500 км. Какие особенности и недостатки выявились в процессе эксплуатации, и стоит ли рассматривать этот автомобиль в качестве семейного кроссовера - подробности в материале.Читать далее