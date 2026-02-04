Volgabus Волжанин 528501: готовый автодом с полной автономностью, кухней и туалетом — что скрыто внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 05:54

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу интегрированный автодом Volgabus Волжанин 528501 на шасси SCANIA. Модель отличается малым пробегом, полной автономией и возможностью использования для бизнеса или путешествий. Подробности - в материале.

На рынке Санкт-Петербурга появился редкий экземпляр — интегрированный автодом Volgabus Волжанин 528501 на базе SCANIA К94. Автобус 2004 года выпуска, дооборудованный в 2008 году, представляет собой уникальное предложение, готовое к использованию в качестве бизнес-офиса на колесах, комфортабельного дома для путешествий или транспорта для VIP-трансфера.

Фото: auto.drom.ru

В основе лежит шасси SCANIA K94 с оригинальными ключевыми узлами: двигателем, коробкой передач, мостами и подвеской. Дизельный 9-литровый двигатель мощностью 300 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой механической коробкой передач. Реальный пробег составляет всего 101 000 км. Техника хранилась под навесом на юге России, использовалась редко и регулярно обслуживалась. Последнее ТО с полной заменой расходников было выполнено 2000 км назад.

Внутреннее пространство рассчитано на 8 основных посадочных мест с возможностью трансформации. Для ночлега предусмотрены три спальных места на кожаных диванах. Салон оснащен затемняющими шторами и современным напольным покрытием. Автономность обеспечивают дизельный генератор Sincro мощностью 6 кВт, инвертор 24В/220В, а также баки для чистой (1000 л) и серой (600 л) воды. Климат-контроль поддерживается системами TermoKing и Webasto.

Фото: auto.drom.ru

Для длительного проживания автодом оборудован туалетной кабиной с биобаком, душевой с отделкой из липы, кухней с электроплитой, вытяжкой, холодильником, микроволновой печью и чайником. Для развлечений и работы установлены три телевизора с возможностью подключения спутникового ТВ, аудиосистема с Bluetooth, четыре USB-порта и розетки 220В.

Все доработки выполнены в соответствии с ОТТС, документы в порядке. Автобус прошел техосмотр в августе 2025 года. Кузов и днище находятся в отличном состоянии без следов коррозии. История эксплуатации прозрачна, ДТП не зафиксировано. В

Это предложение выделяется на рынке благодаря уникальному сочетанию готовности, автономности и высокого уровня оснащения. Автодом не требует дополнительных вложений и способен решать широкий круг задач — от бизнес-поездок до семейных путешествий даже в суровую зиму.

Упомянутые марки: Scania, Volgabus
