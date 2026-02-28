Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 19:58

«ЗР»: Кемпер на базе пикапа «Трофим» выставлен на продажу в РФ за 3,5 млн рублей

Необычный кемпер на базе пикапа «Трофим» с уникальной кабиной и современным мотором — что скрыто внутри уникального автомобиля

В Московской области появился на продаже автодом, который сочетает в себе черты советской классики и современные технические решения. Внутри - полноценные спальные места, санузел и кухня. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет неординарные решения для путешествий.

На рынке для автолюбителей появился по-настоящему уникальный экземпляр — автодом, построенный на базе редкого пикапа «Трофим» с кабиной, стилизованной под классическую ГАЗ-24. Это не просто очередной кемпер, а настоящий гибрид советской инженерной мысли и современных технологий, который способен удивить даже искушенных поклонников автотуризма.

Внутреннее пространство этого дома на колесах продумано до мелочей: здесь есть несколько полноценных спальных мест, отдельный санузел с душем и горячей водой, а также кухня с плитой. Подобный набор опций редко встречается даже в новых серийных автодомах, не говоря уже о самодельных проектах. Габариты жилого модуля впечатляют: длина — 4,1 метра, ширина — почти 2 метра, высота — 1,58 метра. Это позволяет разместить всё необходимое для комфортной жизни в дороге, не жертвуя личным пространством.

Фото: avito.ru

Особого внимания заслуживает техническая часть. Если изначально «Трофим» комплектовался кабиной от ГАЗ-3110, то нынешний владелец полностью переделал её, придав облику машины узнаваемые черты 24-й «Волги». Под капотом теперь установлен 2,4-литровый двигатель Chrysler EDZ мощностью 137 лошадиных сил, что обеспечивает заметное преимущество в динамике и надежности. Кроме того, автомобиль получил дисковые тормоза на всех колесах — решение, которое редко встречается даже на самодельных конструкциях.

Продавец оценивает свой проект в 3,5 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой новых серийных автодомов. Однако при рассмотрении варианта обмена стоимость возрастает до пяти миллионов. Такой подход обусловлен не только уникальностью машины, но и вложенными в неё средствами и усилиями. В условиях растущего спроса на необычные и продуманные решения для путешествий подобные предложения становятся всё более востребованными.

Этот автодом — не просто средство передвижения, а настоящий символ эпохи, в котором сочетаются ностальгия по советскому прошлому и современные требования к комфорту. Для коллекционеров и энтузиастов автотуризма это шанс приобрести действительно особенное транспортное средство, которое вряд ли встретишь на дорогах страны.

Упомянутые марки: ГАЗ
