Уникальный автодом на базе Tatra Praga V3S ищет нового владельца

Редкий автодом Tatra Praga V3S 1987 года с дизелем продается во Владивостоке

Во Владивостоке выставлен на продажу необычный автодом Tatra Praga V3S 1987 года. Машина с дизельным мотором и пробегом 55 000 км. В комплекте документы, возможен обмен. Подробности – в материале.

Во Владивостоке выставлен на продажу необычный автодом Tatra Praga V3S 1987 года. Машина с дизельным мотором и пробегом 55 000 км. В комплекте документы, возможен обмен. Подробности – в материале.

Во Владивостоке появился в продаже по-настоящему уникальный экземпляр – полуинтегрированный автодом, созданный на базе грузовика Tatra Praga V3S 1987 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлекает внимание не только своим возрастом, но и редкостью: подобных машин в России практически не встретить.

Фото: auto.drom.ru

Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 7,4 литра, который развивает 106 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач, а полный привод обеспечивает уверенное движение по любым дорогам. Пробег автомобиля составляет 55 000 километров, что для техники такого класса и возраста можно считать весьма скромным показателем.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание заслуживает техническая начинка: здесь установлены портальные мосты, а также две жесткие блокировки задних мостов, что значительно повышает проходимость. Для сложных маршрутов предусмотрена мощная лебедка, позволяющая выбраться даже из самых трудных условий. Руль у машины левый, что удобно для российских дорог.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль полностью легален, все документы в порядке. Владельцем является частное лицо. Стоимость этого автодома составляет 1 000 000 рублей. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящий экспонат с историей и возможностями для путешествий, этот вариант может стать отличным выбором.