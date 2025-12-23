Уникальный автодом на базе Tatra Praga V3S ищет нового владельца

23 декабря 2025, 17:59
Редкий автодом Tatra Praga V3S 1987 года с дизелем продается во Владивостоке
Редкий автодом Tatra Praga V3S 1987 года с дизелем продается во Владивостоке
Во Владивостоке выставлен на продажу необычный автодом Tatra Praga V3S 1987 года. Машина с дизельным мотором и пробегом 55 000 км. В комплекте документы, возможен обмен. Подробности – в материале.
Во Владивостоке появился в продаже по-настоящему уникальный экземпляр – полуинтегрированный автодом, созданный на базе грузовика Tatra Praga V3S 1987 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлекает внимание не только своим возрастом, но и редкостью: подобных машин в России практически не встретить.
Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 7,4 литра, который развивает 106 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач, а полный привод обеспечивает уверенное движение по любым дорогам. Пробег автомобиля составляет 55 000 километров, что для техники такого класса и возраста можно считать весьма скромным показателем.
Особое внимание заслуживает техническая начинка: здесь установлены портальные мосты, а также две жесткие блокировки задних мостов, что значительно повышает проходимость. Для сложных маршрутов предусмотрена мощная лебедка, позволяющая выбраться даже из самых трудных условий. Руль у машины левый, что удобно для российских дорог.
Автомобиль полностью легален, все документы в порядке. Владельцем является частное лицо. Стоимость этого автодома составляет 1 000 000 рублей. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящий экспонат с историей и возможностями для путешествий, этот вариант может стать отличным выбором.
Похожие материалы Татра
-
27.12.2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
-
26.12.2025, 17:45
Peterbilt превратился в роскошный дом на колесах с прицепом для настоящих ценителей
Мощный Peterbilt стал не просто грузовиком, а настоящим домом на колесах. Внутри - комфорт и стиль, снаружи - внушительный вид. Такой автодом удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других. Оцените сочетание роскоши и силы.Читать далее
-
26.12.2025, 16:03
В Узбекистане изменят правила ввоза легковых авто для частных лиц и компаний
В Узбекистане готовят реформу правил ввоза автомобилей. Ожидаются новые условия для компаний и частных лиц. Власти обещают упростить процедуры и снизить ограничения. Рассказываем первые подробности.Читать далее
Похожие материалы Татра
-
27.12.2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
-
26.12.2025, 17:45
Peterbilt превратился в роскошный дом на колесах с прицепом для настоящих ценителей
Мощный Peterbilt стал не просто грузовиком, а настоящим домом на колесах. Внутри - комфорт и стиль, снаружи - внушительный вид. Такой автодом удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других. Оцените сочетание роскоши и силы.Читать далее
-
26.12.2025, 16:03
В Узбекистане изменят правила ввоза легковых авто для частных лиц и компаний
В Узбекистане готовят реформу правил ввоза автомобилей. Ожидаются новые условия для компаний и частных лиц. Власти обещают упростить процедуры и снизить ограничения. Рассказываем первые подробности.Читать далее