Оригинальный BMW 320i 2003 года без тюнинга продается по цене нового китайского кроссовера — почему так дорого

Редкий BMW 320i E46 в идеальном состоянии выставлен на продажу в Москве

В столице появился уникальный экземпляр BMW 320i E46, сохранивший заводское состояние спустя 23 года. Такие автомобили становятся настоящей находкой для коллекционеров и ценителей классики, особенно на фоне роста интереса к оригинальным моделям.

На московском рынке подержанных автомобилей появился настоящий редкий лот - BMW 320i E46 2003 года выпуска, который сохранился в полностью оригинальном виде. В условиях, когда все машины уже давно подвергались доработкам или капитальному ремонту, этот экземпляр отличается своей аутентичностью и состоянием, близким к заводскому.

По словам владельца, автомобиль не подвергался никаким изменениям: ни тюнинга, ни нештатных деталей, ни вмешательства в освещение. Кузов, интерьер и техническая часть остались такими же, какими они были при выезде с конвейера. Под капотом установлен атмосферный шестицилиндровый мотор объемом 2,2 литра, выдающий 170 лошадиных сил - классическая силовая установка для E46, которая славится надежностью и характерным звуком.

Задний привод и сбалансированный кузов делают этот BMW особенно привлекательным для ценителей управляемости и фирменной динамики марки. Именно такие качества делают серию E46 одной из самых удачных и востребованных моделей в истории бренда. С каждым годом найти «живой» экземпляр становится все сложнее, спрос среди коллекционеров и энтузиастов только растет.

Интересно, что стоимость этого BMW - 2,23 миллиона рублей - сравнима с ценой нового китайского кроссовера или седана начального уровня. Например, за эти деньги можно приобрести Belgee S50, построенный на базе Geely Emgrand. Однако для поклонников классических автомобилей и редких предложений подобные машины выглядят куда более привлекательными, ведь оригинальные E46 постепенно исчезают с рынка.

Появление такого автомобиля в продаже - не просто событие для любителей марки, это показатель того, как меняется отношение к классике на российском рынке. Оригинальные экземпляры становятся объектом инвестиций, а их стоимость продолжает расти. Для многих это шанс не только получить легенду, но и вложить средства в автомобиль, который с годами будет только дорожать.