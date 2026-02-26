Оригинальный BMW 320i 2003 года без тюнинга продается по цене нового китайского кроссовера — почему так дорого

26 февраля 2026, 06:11
Редкий BMW 320i E46 в идеальном состоянии выставлен на продажу в Москве
Редкий BMW 320i E46 в идеальном состоянии выставлен на продажу в Москве
В столице появился уникальный экземпляр BMW 320i E46, сохранивший заводское состояние спустя 23 года. Такие автомобили становятся настоящей находкой для коллекционеров и ценителей классики, особенно на фоне роста интереса к оригинальным моделям.
На московском рынке подержанных автомобилей появился настоящий редкий лот - BMW 320i E46 2003 года выпуска, который сохранился в полностью оригинальном виде. В условиях, когда все машины уже давно подвергались доработкам или капитальному ремонту, этот экземпляр отличается своей аутентичностью и состоянием, близким к заводскому.
По словам владельца, автомобиль не подвергался никаким изменениям: ни тюнинга, ни нештатных деталей, ни вмешательства в освещение. Кузов, интерьер и техническая часть остались такими же, какими они были при выезде с конвейера. Под капотом установлен атмосферный шестицилиндровый мотор объемом 2,2 литра, выдающий 170 лошадиных сил - классическая силовая установка для E46, которая славится надежностью и характерным звуком.
Задний привод и сбалансированный кузов делают этот BMW особенно привлекательным для ценителей управляемости и фирменной динамики марки. Именно такие качества делают серию E46 одной из самых удачных и востребованных моделей в истории бренда. С каждым годом найти «живой» экземпляр становится все сложнее, спрос среди коллекционеров и энтузиастов только растет.
Интересно, что стоимость этого BMW - 2,23 миллиона рублей - сравнима с ценой нового китайского кроссовера или седана начального уровня. Например, за эти деньги можно приобрести Belgee S50, построенный на базе Geely Emgrand. Однако для поклонников классических автомобилей и редких предложений подобные машины выглядят куда более привлекательными, ведь оригинальные E46 постепенно исчезают с рынка.
Появление такого автомобиля в продаже - не просто событие для любителей марки, это показатель того, как меняется отношение к классике на российском рынке. Оригинальные экземпляры становятся объектом инвестиций, а их стоимость продолжает расти. Для многих это шанс не только получить легенду, но и вложить средства в автомобиль, который с годами будет только дорожать.
Похожие материалы БМВ, Джили, Белджи
-
24.02.2026, 06:43
Belgee X50: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные плюсы нового кроссовера
Подробный разбор особенностей Belgee X50 2025 года на основе реального опыта эксплуатации. Какие недостатки и преимущества выявились за несколько месяцев использования, и почему эти детали важны для будущих владельцев.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
22.02.2026, 04:16
Сколько реально стоит владение Belgee X50 в России за 5 лет: неожиданные цифры
Аналитики рассчитали, сколько придется потратить владельцу Belgee X50 за пять лет эксплуатации в столичном регионе. Итоговая сумма оказалась почти равна половине цены нового автомобиля. Почему расходы так высоки - в материале.Читать далее
-
20.02.2026, 05:08
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы
В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
19.02.2026, 05:16
Планы белорусского автозавода Belgee на 2026: X50 получит обновление, Geely E8 исчезнет
В 2026 году завод «Белджи» делает ставку на электромобили Geely EX5 и EX2, обновляет кроссовер X50 и отказывается от Geely E8. Экспорт в Россию и страны ЕАЭС сохранится, но не для всех моделей. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
19.02.2026, 04:30
Renault Duster и Belgee X50: сравнение характеристик, оснащения и выбор для города
Два популярных кроссовера - Renault Duster 2.0 MT 4x4 и Belgee X50 1.5T AMT - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических решениях и комплектациях. Сравним их параметры, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских дорог и современных требований.Читать далее
-
18.02.2026, 19:18
Belgee X50 после 15 000 км: неожиданные минусы и плюсы после обмена с Renault Duster
Сравнение Belgee X50 и Renault Duster после 15 тысяч километров выявило неожиданные нюансы. Почему замена проверенного дизеля на новый кроссовер может обернуться разочарованием - подробности в материале.Читать далее
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Джили, Белджи
-
24.02.2026, 06:43
Belgee X50: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные плюсы нового кроссовера
Подробный разбор особенностей Belgee X50 2025 года на основе реального опыта эксплуатации. Какие недостатки и преимущества выявились за несколько месяцев использования, и почему эти детали важны для будущих владельцев.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
22.02.2026, 04:16
Сколько реально стоит владение Belgee X50 в России за 5 лет: неожиданные цифры
Аналитики рассчитали, сколько придется потратить владельцу Belgee X50 за пять лет эксплуатации в столичном регионе. Итоговая сумма оказалась почти равна половине цены нового автомобиля. Почему расходы так высоки - в материале.Читать далее
-
20.02.2026, 05:08
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы
В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
19.02.2026, 05:16
Планы белорусского автозавода Belgee на 2026: X50 получит обновление, Geely E8 исчезнет
В 2026 году завод «Белджи» делает ставку на электромобили Geely EX5 и EX2, обновляет кроссовер X50 и отказывается от Geely E8. Экспорт в Россию и страны ЕАЭС сохранится, но не для всех моделей. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
19.02.2026, 04:30
Renault Duster и Belgee X50: сравнение характеристик, оснащения и выбор для города
Два популярных кроссовера - Renault Duster 2.0 MT 4x4 и Belgee X50 1.5T AMT - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических решениях и комплектациях. Сравним их параметры, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских дорог и современных требований.Читать далее
-
18.02.2026, 19:18
Belgee X50 после 15 000 км: неожиданные минусы и плюсы после обмена с Renault Duster
Сравнение Belgee X50 и Renault Duster после 15 тысяч километров выявило неожиданные нюансы. Почему замена проверенного дизеля на новый кроссовер может обернуться разочарованием - подробности в материале.Читать далее
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее