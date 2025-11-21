Уникальный BMW 7 серии с доработанным мотором и ручной коробкой – шанс для коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 19:53

Редкий BMW 735i E32 с тюнингом Dinan и механикой: стоит ли он 988 тыс рублей

Редкий BMW 735i E32 с тюнингом Dinan и механикой: стоит ли он 988 тыс рублей

Уникальный BMW 7 серии с доработанным мотором и ручной коробкой – шанс для коллекционеров

Редкий BMW 735i E32 с тюнингом Dinan и механикой: стоит ли он 988 тыс рублей

На продажу выставлен необычный BMW 735i E32 с тюнингом Dinan и редкой механической коробкой. Автомобиль сохранил оригинальный стиль, но получил новые салоны и ковры. Продавец просит за уникальный экземпляр 1,2 млн рублей. Подробности и нюансы – в нашем материале.

На продажу выставлен необычный BMW 735i E32 с тюнингом Dinan и редкой механической коробкой. Автомобиль сохранил оригинальный стиль, но получил новые салоны и ковры. Продавец просит за уникальный экземпляр 1,2 млн рублей. Подробности и нюансы – в нашем материале.

На рынке появился по-настоящему редкий экземпляр BMW 7 серии E32, который способен заинтересовывать не только поклонников марки, но и коллекционеров. Этот седан 1990 года выпуска отличается не только своим возрастом, но и особенностью сочетания доработанного шестицилиндрового мотора Dinan и механической пятиступенчатой ​​коробки передач Getrag. BMW 735i E32 встречается редко, поскольку большинство тех лет 7-й серии оснащены исключительно автоматами.

Этот BMW 735i — автомобиль с характером и историей. По словам продавца, у него был всего один владелец, который тщательно следил за состоянием машины.

За годы эксплуатации салон заметно освежили новые обивки сидений и ковры, но при этом в нем сохранилась аутентичная атмосфера. Небольшие потертости есть лишь на руле и некоторых деталях. Особый шарм интерьеру придает оригинальный мобильный телефон в центральной консоли — настоящий привет из девяностых.

Экстерьер автомобиля также производит достойное впечатление. Черный кузов не имеет серьезных повреждений, хотя краска требует хорошей полировки. Спортивный характер седана подчеркивают фирменные диски BBS. Пробег составляет 124 тысячи миль (около 200 тыс км), что для модели такого возраста считается приемлемым.

С технической стороны автомобиль также интересен. Установленный чип Dinan полностью соответствует экологическим стандартам, а доработанная подвеска улучшила управляемость. Для ценителей ретро в багажнике сохранены CD-чейнджер и кассетная магнитола.

Продавец оценивает этот экземпляр в 12 500 долларов, что примерно равно 988 000 рублей по текущему курсу. За эти деньги предлагается не просто старый седан, а уникальный автомобиль с заводским тюнингом и редкой механикой. Подобные предложения на рынке встречаются крайне редко, что делает эту машину потенциально интересной для коллекционеров. Остается лишь вопрос, насколько оправдана запрашиваемая цена за столь неординарный экземпляр.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Сочи Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться