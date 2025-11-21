Уникальный BMW 7 серии с доработанным мотором и ручной коробкой – шанс для коллекционеров

Редкий BMW 735i E32 с тюнингом Dinan и механикой: стоит ли он 988 тыс рублей

На продажу выставлен необычный BMW 735i E32 с тюнингом Dinan и редкой механической коробкой. Автомобиль сохранил оригинальный стиль, но получил новые салоны и ковры. Продавец просит за уникальный экземпляр 1,2 млн рублей. Подробности и нюансы – в нашем материале.

На рынке появился по-настоящему редкий экземпляр BMW 7 серии E32, который способен заинтересовывать не только поклонников марки, но и коллекционеров. Этот седан 1990 года выпуска отличается не только своим возрастом, но и особенностью сочетания доработанного шестицилиндрового мотора Dinan и механической пятиступенчатой ​​коробки передач Getrag. BMW 735i E32 встречается редко, поскольку большинство тех лет 7-й серии оснащены исключительно автоматами.