Владелец продает спортивный седан BMW M3 CS 2024 с уникальными опциями и чистой историей — как изменится его цена после 6 300 миль

4 февраля 2026, 11:09
Редкий BMW M3 CS 2024 года с пробегом 10 100 км выставлен на аукцион в США
Редкий BMW M3 CS 2024 года с пробегом 10 100 км выставлен на аукцион в США
На аукционе в США появился BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и редкой комплектацией. Машина с чистой историей и эксклюзивными опциями уже привлекла внимание покупателей. Почему этот лот вызывает столько интереса - разбираемся в деталях.
В США на онлайн-аукцион выставлен BMW M3 CS 2024 года, который за короткое время стал настоящей сенсацией среди поклонников быстрых седанов. Причина проста: речь идет не о стандартной версии, а о редкой модификации CS, которая сочетает в себе эксклюзивные опции, мощный мотор и пробег - всего 10 100 км. Владелец приобрел новый автомобиль в августе 2023 года, и теперь решил расстаться с ним, по необъяснимым причинам. Такой шаг сразу вызвал вопросы у автолюбителей и экспертов, ведь подобные машины редко выставляются на продажу.
Автомобиль окрашен в эффектный серый цвет Brooklyn Grey, салон выполнен в черно-красных тонах с отделкой из кожи Merino. В комплектации — пакет M Driver's Package, карбоновые элементы экстерьера, кованые диски разного диаметра (19 дюймов спереди и 20 сзади), дифференциал M Sport и керамические тормоза M Carbon. Внутри - спортивные ковшеобразные сиденья с подогревом и электроприводом, аудиосистема Harman Kardon и адаптивная подвеска M.
Из доработок нанесена только матовая защитная пленка на кузове. Из недостатков - несколько сколов на пленке спереди, вмятина в подстаканнике водительской двери и накладки на боковые опоры водительского сиденья. В остальном автомобиль сохранил отличное состояние, подтвержденную сервисную историю и отсутствие аварий по данным Carfax. Вся жизнь машины проходила в Калифорнии, а пробег был полностью прозрачен.
Под капотом установлен рядный шестицилиндровый двигатель TwinPower Turbo объемом 3,0 литра, форсированный до 543 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В сочетании с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом xDrive с акцентом на заднюю ось этот седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Такой результат ставит M3 CS в один ряд с быстрыми серийными моделями BMW последних лет.
Однако есть нюанс: при оформлении кредита на автомобиль право собственности переходит к новому владельцу только после его полной выплаты. Несмотря на это, интерес к лоту огромен - на момент публикации материала максимальная ставка достигла 70 000 долларов, хотя новый автомобиль стоил 130 290 долларов. Аукцион завершится 11 февраля 2026 года, и финальная цена может удивить даже опытных коллекционеров.
Ситуация с этим BMW M3 CS демонстрирует, как быстро снижается цена даже на самые редкие и дорогие спортивные автомобили, если речь идет о вторичном рынке. Для некоторых покупателей это шанс приобрести уникальный экземпляр с прозрачной историей.
Ранее мы рассказывали о другом интересном лоте — разбитом Chevrolet Camaro ZL1 2023 года , который также появился на аукционе в штатах. Несмотря на серьезное повреждение, у машины остался целым компрессорный двигатель V8, статус утилизированного авто и неизвестный пробег только подогрели интерес общественности.
Похожие материалы БМВ
-
27.01.2026, 08:54
BMW M3 2028: новые шпионские фото и прощание с механикой
BMW готовит к выпуску новое поколение M3, которое уже попало в объективы фотошпионов. Модель сохранит узнаваемый стиль, но лишится механической коробки передач. Разбираемся, как изменится легендарный спорткар и чего ждать от будущей версии.Читать далее
-
14.01.2026, 08:30
BMW M3 нового поколения станет электрокаром с четырьмя моторами и батареей 800В
BMW готовит революционный M3 с четырьмя электромоторами и батареей более 100 кВт-ч. Ожидается запуск в 2027 году. Подробности о мощности держатся в секрете. Бензиновая версия тоже появится, но с другой архитектурой. Какой M3 выберут фанаты?Читать далее
-
12.01.2026, 13:39
Новый BMW M3 2028: первые рендеры раскрывают неожиданные детали
В сеть попали изображения будущего BMW M3 2028 модельного года. Дизайн заметно изменился, появились новые задние фонари и уменьшенные «ноздри». Внешность вызывает споры даже среди поклонников марки. Ожидается, что модель удивит не только внешним видом, но и деталями исполнения.Читать далее
-
24.12.2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
20.12.2025, 15:38
BMW M3 и Polestar 2 устроили напряженную гонку на четверть мили в Лас-Вегасе
На легендарной трассе в Лас-Вегасе встретились BMW M3 и Polestar 2. Электрокар попытался навязать борьбу бензиновому седану. Исход гонки удивил даже зрителей. Кто же оказался быстрее на финише - интрига сохранялась до самого конца.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
18.12.2025, 06:47
Стоит ли выбрать новый BMW M3 вместо предыдущей версии - взгляд на перемены
BMW M3 готовится к переходу в новую эпоху. Дизайн станет еще смелее и необычнее. Поклонников ждет множество сюрпризов. Каким будет следующий M3 - интрига сохраняется. Не пропустите подробности о будущем культовой модели.Читать далее
-
18.11.2025, 08:27
BMW готовит электрические M3 и iX3 M: тесты новых спорткаров в Испании
BMW готовит революцию в линейке M: впервые на тестах замечены полностью электрические M3 и iX3 M. Официальный дебют ожидается в 2027 году. Новинки обещают задать новые стандарты для спортивных электромобилей. Подробности о будущих флагманах держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
16.11.2025, 06:03
Визуализация BMW M3 CS 2028: как может выглядеть новый немецкий спортседан
Дизайнер представил, каким может стать BMW M3 CS 2028 года. Визуализация отличается смелыми формами и необычными деталями. Реальный автомобиль, вероятно, будет сдержаннее. Узнайте, чем концепт удивил поклонников марки.Читать далее
-
03.11.2025, 07:22
Американский тюнер превратил классическое купе BMW M3 E46 в современный шедевр
Культовое купе BMW M3 E46 вновь оказалось в центре внимания. Американский тюнер вдохнул в автомобиль новую жизнь. Как изменился внешний вид и характер легенды? Узнайте, почему этот проект вызвал бурю эмоций у поклонников марки.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
27.01.2026, 08:54
BMW M3 2028: новые шпионские фото и прощание с механикой
BMW готовит к выпуску новое поколение M3, которое уже попало в объективы фотошпионов. Модель сохранит узнаваемый стиль, но лишится механической коробки передач. Разбираемся, как изменится легендарный спорткар и чего ждать от будущей версии.Читать далее
-
14.01.2026, 08:30
BMW M3 нового поколения станет электрокаром с четырьмя моторами и батареей 800В
BMW готовит революционный M3 с четырьмя электромоторами и батареей более 100 кВт-ч. Ожидается запуск в 2027 году. Подробности о мощности держатся в секрете. Бензиновая версия тоже появится, но с другой архитектурой. Какой M3 выберут фанаты?Читать далее
-
12.01.2026, 13:39
Новый BMW M3 2028: первые рендеры раскрывают неожиданные детали
В сеть попали изображения будущего BMW M3 2028 модельного года. Дизайн заметно изменился, появились новые задние фонари и уменьшенные «ноздри». Внешность вызывает споры даже среди поклонников марки. Ожидается, что модель удивит не только внешним видом, но и деталями исполнения.Читать далее
-
24.12.2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
20.12.2025, 15:38
BMW M3 и Polestar 2 устроили напряженную гонку на четверть мили в Лас-Вегасе
На легендарной трассе в Лас-Вегасе встретились BMW M3 и Polestar 2. Электрокар попытался навязать борьбу бензиновому седану. Исход гонки удивил даже зрителей. Кто же оказался быстрее на финише - интрига сохранялась до самого конца.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
18.12.2025, 06:47
Стоит ли выбрать новый BMW M3 вместо предыдущей версии - взгляд на перемены
BMW M3 готовится к переходу в новую эпоху. Дизайн станет еще смелее и необычнее. Поклонников ждет множество сюрпризов. Каким будет следующий M3 - интрига сохраняется. Не пропустите подробности о будущем культовой модели.Читать далее
-
18.11.2025, 08:27
BMW готовит электрические M3 и iX3 M: тесты новых спорткаров в Испании
BMW готовит революцию в линейке M: впервые на тестах замечены полностью электрические M3 и iX3 M. Официальный дебют ожидается в 2027 году. Новинки обещают задать новые стандарты для спортивных электромобилей. Подробности о будущих флагманах держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
16.11.2025, 06:03
Визуализация BMW M3 CS 2028: как может выглядеть новый немецкий спортседан
Дизайнер представил, каким может стать BMW M3 CS 2028 года. Визуализация отличается смелыми формами и необычными деталями. Реальный автомобиль, вероятно, будет сдержаннее. Узнайте, чем концепт удивил поклонников марки.Читать далее
-
03.11.2025, 07:22
Американский тюнер превратил классическое купе BMW M3 E46 в современный шедевр
Культовое купе BMW M3 E46 вновь оказалось в центре внимания. Американский тюнер вдохнул в автомобиль новую жизнь. Как изменился внешний вид и характер легенды? Узнайте, почему этот проект вызвал бурю эмоций у поклонников марки.Читать далее