Владелец продает спортивный седан BMW M3 CS 2024 с уникальными опциями и чистой историей — как изменится его цена после 6 300 миль

Редкий BMW M3 CS 2024 года с пробегом 10 100 км выставлен на аукцион в США

На аукционе в США появился BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и редкой комплектацией. Машина с чистой историей и эксклюзивными опциями уже привлекла внимание покупателей. Почему этот лот вызывает столько интереса - разбираемся в деталях.

На аукционе в США появился BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и редкой комплектацией. Машина с чистой историей и эксклюзивными опциями уже привлекла внимание покупателей. Почему этот лот вызывает столько интереса - разбираемся в деталях.

В США на онлайн-аукцион выставлен BMW M3 CS 2024 года, который за короткое время стал настоящей сенсацией среди поклонников быстрых седанов. Причина проста: речь идет не о стандартной версии, а о редкой модификации CS, которая сочетает в себе эксклюзивные опции, мощный мотор и пробег - всего 10 100 км. Владелец приобрел новый автомобиль в августе 2023 года, и теперь решил расстаться с ним, по необъяснимым причинам. Такой шаг сразу вызвал вопросы у автолюбителей и экспертов, ведь подобные машины редко выставляются на продажу.

Автомобиль окрашен в эффектный серый цвет Brooklyn Grey, салон выполнен в черно-красных тонах с отделкой из кожи Merino. В комплектации — пакет M Driver's Package, карбоновые элементы экстерьера, кованые диски разного диаметра (19 дюймов спереди и 20 сзади), дифференциал M Sport и керамические тормоза M Carbon. Внутри - спортивные ковшеобразные сиденья с подогревом и электроприводом, аудиосистема Harman Kardon и адаптивная подвеска M.

Из доработок нанесена только матовая защитная пленка на кузове. Из недостатков - несколько сколов на пленке спереди, вмятина в подстаканнике водительской двери и накладки на боковые опоры водительского сиденья. В остальном автомобиль сохранил отличное состояние, подтвержденную сервисную историю и отсутствие аварий по данным Carfax. Вся жизнь машины проходила в Калифорнии, а пробег был полностью прозрачен.

Под капотом установлен рядный шестицилиндровый двигатель TwinPower Turbo объемом 3,0 литра, форсированный до 543 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В сочетании с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом xDrive с акцентом на заднюю ось этот седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Такой результат ставит M3 CS в один ряд с быстрыми серийными моделями BMW последних лет.

Однако есть нюанс: при оформлении кредита на автомобиль право собственности переходит к новому владельцу только после его полной выплаты. Несмотря на это, интерес к лоту огромен - на момент публикации материала максимальная ставка достигла 70 000 долларов, хотя новый автомобиль стоил 130 290 долларов. Аукцион завершится 11 февраля 2026 года, и финальная цена может удивить даже опытных коллекционеров.

Ситуация с этим BMW M3 CS демонстрирует, как быстро снижается цена даже на самые редкие и дорогие спортивные автомобили, если речь идет о вторичном рынке. Для некоторых покупателей это шанс приобрести уникальный экземпляр с прозрачной историей.

Ранее мы рассказывали о другом интересном лоте — разбитом Chevrolet Camaro ZL1 2023 года , который также появился на аукционе в штатах. Несмотря на серьезное повреждение, у машины остался целым компрессорный двигатель V8, статус утилизированного авто и неизвестный пробег только подогрели интерес общественности.