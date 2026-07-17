Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

17 июля 2026, 13:32

Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года продан на аукционе за рекордную сумму

Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года продан на аукционе за рекордную сумму

42 миллиона рублей за 36-летний BMW: очему 600 экземпляров M3 стали золотой жилой для коллекционеров

Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года продан на аукционе за рекордную сумму

На британском аукционе был продан уникальный BMW M3 Sport Evolution с минимальным пробегом. Модель сохранила оригинальные детали и редкие опции, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных автомобилей - объясняем подробно. Мало кто знает, что такие экземпляры могут стать выгодной инвестицией уже сейчас.

На британском аукционе был продан уникальный BMW M3 Sport Evolution с минимальным пробегом. Модель сохранила оригинальные детали и редкие опции, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных автомобилей - объясняем подробно. Мало кто знает, что такие экземпляры могут стать выгодной инвестицией уже сейчас.

Для российских автолюбителей новость о продаже BMW M3 Sport Evolution на аукционе в Великобритании может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важные тенденции мирового рынка коллекционных автомобилей. Такие сделки становятся индикатором спроса на редкие модели и могут повлиять на стоимость аналогичных машин в России, особенно среди тех, кто рассматривает автомобили как инвестицию.

Как сообщает Autonews, на аукционе RM Sotheby's в Великобритании был реализован BMW M3 Sport Evolution 1990 года выпуска за внушительные £404 375, что по курсу на середину июля 2026 года составляет примерно 42,2 миллиона рублей. Всего было выпущено лишь 600 экземпляров этой версии, и каждый из них сегодня считается настоящей находкой для коллекционеров. Примечательно, что у проданного автомобиля было несколько владельцев, а последний приобрел его около десяти лет назад. В 2024 году купе прошло профессиональную реставрацию, что позволило сохранить его практически в первозданном виде.

Особое внимание привлекает состояние машины: на одометре всего 4503 километра, что для 36-летнего автомобиля выглядит почти невероятно. В этом году BMW M3 Sport Evolution получил официальный сертификат BMW Classic, подтверждающий дату сборки - 20 февраля 1990 года. Автомобиль сохранил заводскую черную окраску кузова и оригинальный кожаный салон. Интересно, что первый владелец заказал для этой экстремальной версии M3 такие опции, как электростеклоподъемники, кондиционер и сдвижной люк - для Sport Evolution это редкость, ведь обычно такие машины были максимально облегчены ради спортивных характеристик.

Техническая часть также заслуживает отдельного упоминания. Под капотом установлен атмосферный четырехцилиндровый двигатель S14 объемом 2,5 литра и мощностью 235 л.с. Этот мотор стал развитием 2,3-литрового агрегата, который ставился на стандартные M3 и более ранние версии Evolution. Благодаря сочетанию мощности и легкости, BMW M3 Sport Evolution до сих пор считается одной из самых интересных моделей для поклонников классических спорткаров.

Сделки с подобными автомобилями становятся все более заметными на мировом рынке. Как отмечают эксперты, спрос на редкие и хорошо сохранившиеся экземпляры растет, а их стоимость часто превышает ожидания даже опытных коллекционеров. Для сравнения, недавно в Германии на продажу выставили раллийную Lada 2105 VFTS, которая также вызвала интерес среди ценителей уникальных машин - подробнее об этом можно узнать в материале о выставленной на продажу Lada 2105 VFTS с раллийной историей.

Для тех, кто рассматривает покупку подобных автомобилей, важно учитывать несколько моментов. Во-первых, оригинальность и история обслуживания играют ключевую роль в формировании цены. Во-вторых, наличие редких опций и минимальный пробег значительно увеличивают инвестиционную привлекательность. Наконец, получение сертификата от производителя, как в случае с BMW M3 Sport Evolution, может стать решающим фактором для потенциальных покупателей. Такие сделки показывают, что рынок классических спорткаров продолжает развиваться, а интерес к ним не ослабевает даже спустя десятилетия после выпуска.

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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