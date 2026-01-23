Почему культовый седан остался без внимания — удивительный случай

23 января 2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.
В мире коллекционных автомобилей иногда случаются по-настоящему странные истории. Вот, например, BMW M5 1991 года выпуска в классическом белом цвете Alpine White — автомобиль, который для многих поклонников марки стал настоящей иконой. Понятно, что такие машины должны разлетаться с аукционов за считанные минуты, но на этот раз все пошло совсем по-другому.
Этот экземпляр M5 оснащен черным кожаным салоном, а под капотом у него стоит замененный рядный шестицилиндровый двигатель S38 объемом 3,5 литра. На новом моторе автомобиль проехал уже 106 тысяч миль, что для подобной техники не так уж и много. Внешне седан выглядит ухоженным, а его техническое состояние не вызывает вопросов даже у самых придирчивых экспертов.
Однако на недавнем аукционе, как сообщает autoevolution, никто из участников не захотел предложить за этот BMW больше 15 тысяч долларов. Для машины такого класса и состояния это, мягко говоря, мало. Ведь речь идет не просто о старом седане, а о настоящей легенде.
Модель E34 M5 - это не только внушительный двигатель и задний привод, но и особая атмосфера, которую современные автомобили уже не способны передать. Именно этот M5, когда-то заставил многих автолюбителей по-новому взглянуть на баварские седаны. Его баланс между комфортом и драйвом, узнаваемый облик и харизма до сих пор вызывают восхищение у ценителей классики.
Почему же никто не захотел приобрести этот автомобиль даже за относительно скромную стоимость? Возможно, дело в том, что рынок коллекционных машин сейчас переживает не лучшие времена. Возможно покупателей смутил пробег, пусть и на новом моторе. А может быть, сказалась общая тенденция к снижению интереса к классическим седанам на фоне популярности кроссоверов и электромобилей.
Тем не менее, для настоящих фанатов BMW M5 E34 остается одним из самых желанных автомобилей. Его история, харизма и технические особенности делают его успешным предложением на рынке.
Возможно, уже в ближайшее время этот BMW все же обретет нового хозяина, который по достоинству оценит его редкость и характер. А пока остается только гадать: как такая машина могла остаться без внимания?
