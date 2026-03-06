Почему роскошный седан BMW M5 за 132 тысячи долларов не заинтересовал покупателей — анализируем провал на аукционе и тенденции рынка

Редкий BMW M5 2025 года с пробегом 4800 миль не нашел покупателя на аукционе

BMW M5 2025 года с уникальным сочетанием черного кузова и красно-черного салона не смог уйти с молотка даже за 96 888 долларов. Почему такие автомобили теряют интерес у покупателей и что это говорит о современных трендах на рынке премиальных машин - разбираемся в деталях.

Ситуация с продажей BMW M5 2025 года на аукционе Cars & Bids бросается в глаза, поскольку быстро меняет настроения на рынке премиальных автомобилей. Машина с пробегом всего 4800 миль и значительной ценой в 132 725 долларов при покупке не вызвала ажиотажа среди потенциальных покупателей. Даже ставка в 96 888 долларов не позволила автомобилю сменить владельца, так как продавец не был готов расстаться с машиной по такой цене.

Особый интерес вызывает комплектация этого BMW M5: кузов, окрашенный в редкий оттенок Carbon Black Metallic, а салон отделан кожей Merino в красно-черных тонах. Данное сочетание обычно привлекает внимание коллекционеров и энтузиастов, однако в этот раз эффект оказался обратным. По информации Autoevolution, на платформе Cars & Bids Дуга ДеМуро часто используют механизм поиска дорогих автомобилей по заниженным ценам, но рынок диктует свои условия.

Эксперты отмечают, что в последние годы спрос на премиальные седаны с мощными двигателями постепенно снижается. Покупатели все чаще обращают внимание на электромобили, кроссоверы и гибриды. Даже если продавец рассчитывает получить сумму, близкую к начальной стоимости, рынок диктует свои условия.

Интересно, что на фоне столь неудачных случаев продажи встречаются и противоположные примеры. Так, недавний владелец редкого Acura NSX Type S 2022 года смог реализовать свой автомобиль почти в полтора раза дороже, несмотря на пробег и эксклюзивную комплектацию, подробнее можно узнать в материале о продаже уникального спорткара Acura NSX Type S.

Провал BMW M5 на аукционе – еще одно подтверждение того, что рынок премиальных автомобилей становится все более избирательным. Покупатели не готовы переплачивать за статус и редкость, если автомобиль не отвечает своим ожиданиям по цене или не соответствует современным тенденциям. В ближайшие годы можно ожидать таких изменений, в будущем на первый план войдут новые технологии и экологичность.