Почему роскошный седан BMW M5 за 132 тысячи долларов не заинтересовал покупателей — анализируем провал на аукционе и тенденции рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 19:29

Редкий BMW M5 2025 года с пробегом 4800 миль не нашел покупателя на аукционе

Редкий BMW M5 2025 года с пробегом 4800 миль не нашел покупателя на аукционе

Почему роскошный седан BMW M5 за 132 тысячи долларов не заинтересовал покупателей — анализируем провал на аукционе и тенденции рынка

Редкий BMW M5 2025 года с пробегом 4800 миль не нашел покупателя на аукционе

BMW M5 2025 года с уникальным сочетанием черного кузова и красно-черного салона не смог уйти с молотка даже за 96 888 долларов. Почему такие автомобили теряют интерес у покупателей и что это говорит о современных трендах на рынке премиальных машин - разбираемся в деталях.

BMW M5 2025 года с уникальным сочетанием черного кузова и красно-черного салона не смог уйти с молотка даже за 96 888 долларов. Почему такие автомобили теряют интерес у покупателей и что это говорит о современных трендах на рынке премиальных машин - разбираемся в деталях.

Ситуация с продажей BMW M5 2025 года на аукционе Cars & Bids бросается в глаза, поскольку быстро меняет настроения на рынке премиальных автомобилей. Машина с пробегом всего 4800 миль и значительной ценой в 132 725 долларов при покупке не вызвала ажиотажа среди потенциальных покупателей. Даже ставка в 96 888 долларов не позволила автомобилю сменить владельца, так как продавец не был готов расстаться с машиной по такой цене.

Особый интерес вызывает комплектация этого BMW M5: кузов, окрашенный в редкий оттенок Carbon Black Metallic, а салон отделан кожей Merino в красно-черных тонах. Данное сочетание обычно привлекает внимание коллекционеров и энтузиастов, однако в этот раз эффект оказался обратным. По информации Autoevolution, на платформе Cars & Bids Дуга ДеМуро часто используют механизм поиска дорогих автомобилей по заниженным ценам, но рынок диктует свои условия.

Эксперты отмечают, что в последние годы спрос на премиальные седаны с мощными двигателями постепенно снижается. Покупатели все чаще обращают внимание на электромобили, кроссоверы и гибриды. Даже если продавец рассчитывает получить сумму, близкую к начальной стоимости, рынок диктует свои условия.

Интересно, что на фоне столь неудачных случаев продажи встречаются и противоположные примеры. Так, недавний владелец редкого Acura NSX Type S 2022 года смог реализовать свой автомобиль почти в полтора раза дороже, несмотря на пробег и эксклюзивную комплектацию, подробнее можно узнать в материале о продаже уникального спорткара Acura NSX Type S.

Провал BMW M5 на аукционе – еще одно подтверждение того, что рынок премиальных автомобилей становится все более избирательным. Покупатели не готовы переплачивать за статус и редкость, если автомобиль не отвечает своим ожиданиям по цене или не соответствует современным тенденциям. В ближайшие годы можно ожидать таких изменений, в будущем на первый план войдут новые технологии и экологичность.

Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Нижний Новгород Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться