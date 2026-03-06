Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 18:32

Редкий BMW M5 E39 2000 года с уникальным интерьером ушел с молотка за 60 000 долларов

Редкий BMW M5 E39 2000 года с уникальным интерьером ушел с молотка за 60 000 долларов

Аукционная битва за Imola Red и Caramel Nappa Heritage — почему коллекционеры готовы платить как за новый Cadillac CT5-V

Редкий BMW M5 E39 2000 года с уникальным интерьером ушел с молотка за 60 000 долларов

На аукционе в Калифорнии продан BMW M5 E39 2000 года с пробегом 47 000 миль и роскошным интерьером Caramel Nappa Heritage. Цена сделки - 60 000 долларов - сопоставима со стоимостью нового Cadillac CT5-V. Почему этот экземпляр вызвал ажиотаж и что делает его особенным - разбираемся в деталях.

На аукционе в Калифорнии продан BMW M5 E39 2000 года с пробегом 47 000 миль и роскошным интерьером Caramel Nappa Heritage. Цена сделки - 60 000 долларов - сопоставима со стоимостью нового Cadillac CT5-V. Почему этот экземпляр вызвал ажиотаж и что делает его особенным - разбираемся в деталях.

Продажа BMW M5 E39 2000 года за 60 000 долларов на аукционе в США стала настоящим событием для рынка коллекционных автомобилей. Такой ценник ставит эту модель в один ряд со стоимостью нового Cadillac CT5-V 2026 года, что подчеркивает растущий интерес к редким и хорошо сохранившимся экземплярам культовых моделей. Речь идет не просто о спортивном седане, а об автомобиле с легендарным сочетанием цвета кузова Imola Red и элитной отделкой интерьера Caramel Nappa Heritage, что встречается крайне редко даже среди преданных поклонников марки.

Эксперты отмечают, что подобные автомобили становятся объектом охоты для коллекционеров, ведь найти M5 E39 с пробегом всего 47 000 миль и в идеальном состоянии — задача почти невыполнимая. Внешний вид машины дополняют оригинальные 18-дюймовые диски Style 65, а салон отличается высочайшим качеством материалов и сохранностью. Именно такие экземпляры и формируют так называемую «аукционную премию», когда цена значительно превышает среднерыночную стоимость аналогичных моделей в менее идеальном состоянии.

Интересно, что на рынке можно встретить BMW M5 E39 и за гораздо меньшие деньги, однако чаще всего речь идет о вариантах с большим пробегом, следами эксплуатации или неоригинальными деталями. В случае с этим автомобилем ставка делалась на подлинность и редкость комплектации. Как пишет профильная пресса, подобные сделки становятся все более частыми, а спрос на «правильные» M5 E39 продолжает расти, несмотря на общую насыщенность рынка подержанных автомобилей.

Тенденция к росту цен на редкие и хорошо сохранившиеся автомобили подтверждается и другими примерами. Например, недавно на аукционе был продан Ferrari 550 Maranello 2001 года, что также вызвало бурю обсуждений среди коллекционеров. Рынок показывает, что охота за уникальными лотами становится все более интенсивной, а инвестиции в подобные машины — все более привлекательными, подробнее в специальном обзоре .

