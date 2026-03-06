Аукционная битва за Imola Red и Caramel Nappa Heritage — почему коллекционеры готовы платить как за новый Cadillac CT5-V

6 марта 2026, 18:32
Редкий BMW M5 E39 2000 года с уникальным интерьером ушел с молотка за 60 000 долларов
Редкий BMW M5 E39 2000 года с уникальным интерьером ушел с молотка за 60 000 долларов
На аукционе в Калифорнии продан BMW M5 E39 2000 года с пробегом 47 000 миль и роскошным интерьером Caramel Nappa Heritage. Цена сделки - 60 000 долларов - сопоставима со стоимостью нового Cadillac CT5-V. Почему этот экземпляр вызвал ажиотаж и что делает его особенным - разбираемся в деталях.
Продажа BMW M5 E39 2000 года за 60 000 долларов на аукционе в США стала настоящим событием для рынка коллекционных автомобилей. Такой ценник ставит эту модель в один ряд со стоимостью нового Cadillac CT5-V 2026 года, что подчеркивает растущий интерес к редким и хорошо сохранившимся экземплярам культовых моделей. Речь идет не просто о спортивном седане, а об автомобиле с легендарным сочетанием цвета кузова Imola Red и элитной отделкой интерьера Caramel Nappa Heritage, что встречается крайне редко даже среди преданных поклонников марки.
Эксперты отмечают, что подобные автомобили становятся объектом охоты для коллекционеров, ведь найти M5 E39 с пробегом всего 47 000 миль и в идеальном состоянии — задача почти невыполнимая. Внешний вид машины дополняют оригинальные 18-дюймовые диски Style 65, а салон отличается высочайшим качеством материалов и сохранностью. Именно такие экземпляры и формируют так называемую «аукционную премию», когда цена значительно превышает среднерыночную стоимость аналогичных моделей в менее идеальном состоянии.
Интересно, что на рынке можно встретить BMW M5 E39 и за гораздо меньшие деньги, однако чаще всего речь идет о вариантах с большим пробегом, следами эксплуатации или неоригинальными деталями. В случае с этим автомобилем ставка делалась на подлинность и редкость комплектации. Как пишет профильная пресса, подобные сделки становятся все более частыми, а спрос на «правильные» M5 E39 продолжает расти, несмотря на общую насыщенность рынка подержанных автомобилей.
Тенденция к росту цен на редкие и хорошо сохранившиеся автомобили подтверждается и другими примерами. Например, недавно на аукционе был продан Ferrari 550 Maranello 2001 года, что также вызвало бурю обсуждений среди коллекционеров. Рынок показывает, что охота за уникальными лотами становится все более интенсивной, а инвестиции в подобные машины — все более привлекательными, подробнее в специальном обзоре .
Похожие материалы БМВ, Кадиллак
-
06.03.2026, 19:29
Редкий BMW M5 2025 года с пробегом 4800 миль не нашел покупателя на аукционе
BMW M5 2025 года с уникальным сочетанием черного кузова и красно-черного салона не смог уйти с молотка даже за 96 888 долларов. Почему такие автомобили теряют интерес у покупателей и что это говорит о современных трендах на рынке премиальных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 20:36
Редкий BMW M5 Touring 2026 года с минимальным пробегом выставлен на аукцион
На рынке появился BMW M5 Touring 2026 года с пробегом всего 2 900 миль и расширенной комплектацией. Автомобиль уже вызвал интерес среди коллекционеров и экспертов, а текущая ставка на аукционе достигла 70 000 долларов. Почему такие предложения становятся все более редкими - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.02.2026, 10:36
BMW M5 Touring 2028: рестайлинг универсала с новым обликом передней части
BMW готовит обновление для M5 Touring 2028 модельного года: универсал получит переработанную переднюю часть и новые дизайнерские решения. Эксперты отмечают, что изменения затронут не только внешний вид, но и техническую составляющую. Почему рестайлинг вызывает интерес у поклонников марки и что это значит для сегмента быстрых универсалов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.02.2026, 17:50
Audi бросает вызов: новый RS5 создан после изучения BMW M5 и нацелен на Mercedes-AMG C63 S E Performance
Audi представила новый RS5, вдохновившись опытом BMW M5 и стремясь обойти Mercedes-AMG C63 S E Performance. Модель обещает уникальное сочетание мощности, комфорта и современных технологий. Эксперты уже обсуждают, сможет ли RS5 изменить баланс сил в сегменте.Читать далее
-
13.02.2026, 06:30
BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах
BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.Читать далее
-
30.01.2026, 09:16
BMW M5 Touring 2026: универсал, который бросает вызов Audi RS 6 Avant
BMW впервые за долгое время выпускает сразу две версии M5 - седан и универсал Touring. Новинка нацелена на конкуренцию с обновленным Audi RS 6 Avant и обещает сочетание практичности с настоящей спортивной динамикой. Чем удивит M5 Touring - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.Читать далее
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
10.11.2025, 08:37
Американский дилер выставил на продажу эксклюзивный BMW M5 2025 от Mansory
В США появился уникальный BMW M5 2025 года с доработками от Mansory. Автомобиль только что прибыл из Европы и уже ищет нового владельца. Подробности о редкой версии, особенностях тюнинга и возможностях покупки – в нашем материале. Не пропустите детали о необычном седане.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Кадиллак
-
06.03.2026, 19:29
Редкий BMW M5 2025 года с пробегом 4800 миль не нашел покупателя на аукционе
BMW M5 2025 года с уникальным сочетанием черного кузова и красно-черного салона не смог уйти с молотка даже за 96 888 долларов. Почему такие автомобили теряют интерес у покупателей и что это говорит о современных трендах на рынке премиальных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 20:36
Редкий BMW M5 Touring 2026 года с минимальным пробегом выставлен на аукцион
На рынке появился BMW M5 Touring 2026 года с пробегом всего 2 900 миль и расширенной комплектацией. Автомобиль уже вызвал интерес среди коллекционеров и экспертов, а текущая ставка на аукционе достигла 70 000 долларов. Почему такие предложения становятся все более редкими - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.02.2026, 10:36
BMW M5 Touring 2028: рестайлинг универсала с новым обликом передней части
BMW готовит обновление для M5 Touring 2028 модельного года: универсал получит переработанную переднюю часть и новые дизайнерские решения. Эксперты отмечают, что изменения затронут не только внешний вид, но и техническую составляющую. Почему рестайлинг вызывает интерес у поклонников марки и что это значит для сегмента быстрых универсалов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.02.2026, 17:50
Audi бросает вызов: новый RS5 создан после изучения BMW M5 и нацелен на Mercedes-AMG C63 S E Performance
Audi представила новый RS5, вдохновившись опытом BMW M5 и стремясь обойти Mercedes-AMG C63 S E Performance. Модель обещает уникальное сочетание мощности, комфорта и современных технологий. Эксперты уже обсуждают, сможет ли RS5 изменить баланс сил в сегменте.Читать далее
-
13.02.2026, 06:30
BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах
BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.Читать далее
-
30.01.2026, 09:16
BMW M5 Touring 2026: универсал, который бросает вызов Audi RS 6 Avant
BMW впервые за долгое время выпускает сразу две версии M5 - седан и универсал Touring. Новинка нацелена на конкуренцию с обновленным Audi RS 6 Avant и обещает сочетание практичности с настоящей спортивной динамикой. Чем удивит M5 Touring - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.Читать далее
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
10.11.2025, 08:37
Американский дилер выставил на продажу эксклюзивный BMW M5 2025 от Mansory
В США появился уникальный BMW M5 2025 года с доработками от Mansory. Автомобиль только что прибыл из Европы и уже ищет нового владельца. Подробности о редкой версии, особенностях тюнинга и возможностях покупки – в нашем материале. Не пропустите детали о необычном седане.Читать далее