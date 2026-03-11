Премиальный спортседан с пробегом оказался доступнее, чем ожидали — сравнение с новыми моделями

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 10:02

На аукционе продан BMW M5 2019 года с пробегом 73 000 миль и доработками по цене, сопоставимой с новой Toyota Crown. Эксперты отмечают, что такие сделки становятся все более частыми на рынке премиальных авто. Почему это важно - разбираемся в деталях.

Сделки на вторичном рынке премиальных автомобилей продолжают удивлять даже опытных автолюбителей. Недавно на одном из аукционов был продан BMW M5 F90 2019 года выпуска с пробегом 73 000 миль за 40 500 долларов - сумма, сравнимая со стоимостью новой Toyota Crown. Такой результат вызывает вопросы не только у поклонников марки, но и у экспертов, следящих за динамикой цен на рынке.

Автомобиль выделяется классическим белым цветом Alpine White и салоном из черной кожи Merino. Владелец внес несколько доработок, однако они не испортили общий облик машины. Несмотря на внушительный пробег, техническое состояние BMW M5 не вызывает нареканий - по крайней мере, по информации продавца и результатам аукциона. Для многих энтузиастов подобная покупка выглядит настоящей удачей, ведь речь идет о полноценном спортседане с мощным двигателем и узнаваемым характером.

Интересно, что подобные случаи становятся все более частыми. Например, ранее на рынке уже встречались сделки, когда роскошные автомобили уходили дешевле новых массовых моделей. Один из таких примеров - продажа Bentley Continental GTC 2007 года, который был реализован по цене, сопоставимой с гибридом Toyota Prius. Подробнее о подобных тенденциях можно узнать в материале о неожиданно доступном Bentley Continental GTC.

Эксперты отмечают, что снижение цен на премиальные автомобили с пробегом связано не только с амортизацией, но и с изменением предпочтений покупателей. Многие автолюбители все чаще выбирают новые, пусть и менее престижные модели, предпочитая гарантию и отсутствие истории эксплуатации. В то же время, для настоящих ценителей подобные предложения становятся шансом приобрести легендарный автомобиль по цене, которая еще недавно казалась невозможной.

Как сообщает autoevolution, покупка BMW M5 F90 за сумму, эквивалентную новой Toyota Crown, - это не просто удача, а отражение новых трендов на рынке. В условиях, когда стоимость новых автомобилей продолжает расти, а вторичный рынок насыщается интересными предложениями, подобные сделки могут стать настоящим открытием для тех, кто ищет баланс между статусом, динамикой и разумной ценой.

Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Toyota
