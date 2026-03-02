В столице появился уникальный инкассаторский броневик с заводской бронекапсулой и историей создания под руководством известного конструктора

2 марта 2026, 20:13
Редкий бронеавтомобиль ГАЗ Охта выставлен на продажу в Москве за 1,5 млн рублей
Редкий бронеавтомобиль ГАЗ Охта выставлен на продажу в Москве за 1,5 млн рублей
В Москве на рынке появился необычный бронеавтомобиль ГАЗ Охта, созданный ограниченной серией и оснащенный заводской бронекапсулой класса Б4. Машина предназначена для ценителей редкой техники и коллекционеров. Экземпляр выделяется не только защитой, но и историей разработки.
Появление на рынке редкого бронеавтомобиля ГАЗ «Охта» сразу привлекло внимание автолюбителей и коллекционеров. В условиях, когда специализированная отечественная техника становится все более востребованной, этот экземпляр выделяется не только своим происхождением, но и уникальной конструкцией.
За 1,5 миллиона рублей в Москве можно приобрести инкассаторский броневик, разработанный под руководством конструктора Дмитрия Викторовича Парфенова, известного по проекту «Комбат» и другим нестандартным автомобилям. Главная особенность ГАЗ «Охта» заключается в том, что это не просто доработанный гражданский автомобиль, а изначально спроектированный броневик. В конструкцию кузова интегрирована несъемная бронекапсула, соответствующая классу защиты Б4. Такой уровень позволяет автомобилю выдерживать выстрелы из большинства пистолетов и револьверов, что делает его пригодным как для перевозки ценностей, так и для использования в качестве коллекционного экспоната.
Автомобиль относится к категории «B», а его грузоподъемность составляет одну тонну. Это позволяет использовать машину не только для инкассации, но и для других задач, требующих сочетания безопасности и практичности. Стоит отметить, что штатный двигатель в настоящий момент находится на капитальном ремонте. Однако в комплект поставки входит дополнительный мотор ЗМЗ-410, что может заинтересовать покупателей, планирующих восстановление или модернизацию техники.
ГАЗ «Охта» — продукт мелкосерийного производства, что придает ему особую ценность в глазах коллекционеров и энтузиастов. Это не переделка серийной модели, а машина, созданная «с нуля» под руководством известного конструктора для выполнения конкретных задач. На открытом рынке такие экземпляры появляются редко, и каждый из них имеет свою историю. Сумма в 1,5 миллиона рублей может показаться высокой, однако для рынка эксклюзивной техники с заводской бронезащитой такая цена вполне оправдана. Подобные автомобили становятся не только предметом коллекционирования, но и символом инженерной мысли своего времени.
Похожие материалы GAZ
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 19:54
Экспериментальный МАЗ-520В: почему уникальный тягач так и не стал серийным
МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 19:48
Российская миссия «Луна-27» отправит два аппарата на разные полюса спутника
Впервые в истории отечественной космонавтики «Роскосмос» готовит одновременную посадку двух аппаратов на противоположные полюса Луны. Это решение может повлиять на стратегию освоения спутника Земли и определить новые приоритеты для будущих миссий.Читать далее
-
02.03.2026, 19:32
Waymo снова под огнем: роботакси заблокировал проезд экстренным службам в Остине
В Остине беспилотное такси Waymo оказалось на пути экстренных служб, когда те спешили к месту трагедии. Подобные инциденты уже вызывали споры в Сан-Франциско, но теперь проблема вышла на новый уровень. Почему это событие может изменить отношение к роботакси в США - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:51
Лазерная связь между самолетом и спутником: новый этап в развитии авиационных технологий
Впервые в истории авиации удалось установить гигабитную лазерную связь между самолетом и геостационарным спутником. Это событие может изменить подход к передаче данных на борту воздушных судов и открыть новые возможности для отрасли. Почему этот прорыв так важен и что он сулит в будущем - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:29
«Москвич» раскрыл цены и комплектации новых кроссоверов М70 и М90
Российский автопроизводитель «Москвич» представил подробности о комплектациях и стоимости своих новых кроссоверов М70 и М90. Ожидается, что старт продаж состоится уже в марте 2026 года. Новинки получили современные опции, расширенные системы безопасности и свежий дизайн. Читать далее
-
02.03.2026, 18:19
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее
-
02.03.2026, 16:30
Кемпер Байкал на базе УАЗ: автодом с двухметровым потолком и биотуалетом
Кемпер Байкал, созданный на базе УАЗ, получил заводскую гарантию и доступен у официальных дилеров. Внутри - холодильник, биотуалет, розетки и даже подъемная крыша. Почему этот автодом может изменить подход к путешествиям по России - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 19:54
Экспериментальный МАЗ-520В: почему уникальный тягач так и не стал серийным
МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 19:48
Российская миссия «Луна-27» отправит два аппарата на разные полюса спутника
Впервые в истории отечественной космонавтики «Роскосмос» готовит одновременную посадку двух аппаратов на противоположные полюса Луны. Это решение может повлиять на стратегию освоения спутника Земли и определить новые приоритеты для будущих миссий.Читать далее
-
02.03.2026, 19:32
Waymo снова под огнем: роботакси заблокировал проезд экстренным службам в Остине
В Остине беспилотное такси Waymo оказалось на пути экстренных служб, когда те спешили к месту трагедии. Подобные инциденты уже вызывали споры в Сан-Франциско, но теперь проблема вышла на новый уровень. Почему это событие может изменить отношение к роботакси в США - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:51
Лазерная связь между самолетом и спутником: новый этап в развитии авиационных технологий
Впервые в истории авиации удалось установить гигабитную лазерную связь между самолетом и геостационарным спутником. Это событие может изменить подход к передаче данных на борту воздушных судов и открыть новые возможности для отрасли. Почему этот прорыв так важен и что он сулит в будущем - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:29
«Москвич» раскрыл цены и комплектации новых кроссоверов М70 и М90
Российский автопроизводитель «Москвич» представил подробности о комплектациях и стоимости своих новых кроссоверов М70 и М90. Ожидается, что старт продаж состоится уже в марте 2026 года. Новинки получили современные опции, расширенные системы безопасности и свежий дизайн. Читать далее
-
02.03.2026, 18:19
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее
-
02.03.2026, 16:30
Кемпер Байкал на базе УАЗ: автодом с двухметровым потолком и биотуалетом
Кемпер Байкал, созданный на базе УАЗ, получил заводскую гарантию и доступен у официальных дилеров. Внутри - холодильник, биотуалет, розетки и даже подъемная крыша. Почему этот автодом может изменить подход к путешествиям по России - в нашем материале.Читать далее