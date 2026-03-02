В столице появился уникальный инкассаторский броневик с заводской бронекапсулой и историей создания под руководством известного конструктора

Редкий бронеавтомобиль ГАЗ Охта выставлен на продажу в Москве за 1,5 млн рублей

В Москве на рынке появился необычный бронеавтомобиль ГАЗ Охта, созданный ограниченной серией и оснащенный заводской бронекапсулой класса Б4. Машина предназначена для ценителей редкой техники и коллекционеров. Экземпляр выделяется не только защитой, но и историей разработки.

Появление на рынке редкого бронеавтомобиля ГАЗ «Охта» сразу привлекло внимание автолюбителей и коллекционеров. В условиях, когда специализированная отечественная техника становится все более востребованной, этот экземпляр выделяется не только своим происхождением, но и уникальной конструкцией.

За 1,5 миллиона рублей в Москве можно приобрести инкассаторский броневик, разработанный под руководством конструктора Дмитрия Викторовича Парфенова, известного по проекту «Комбат» и другим нестандартным автомобилям. Главная особенность ГАЗ «Охта» заключается в том, что это не просто доработанный гражданский автомобиль, а изначально спроектированный броневик. В конструкцию кузова интегрирована несъемная бронекапсула, соответствующая классу защиты Б4. Такой уровень позволяет автомобилю выдерживать выстрелы из большинства пистолетов и револьверов, что делает его пригодным как для перевозки ценностей, так и для использования в качестве коллекционного экспоната.

Автомобиль относится к категории «B», а его грузоподъемность составляет одну тонну. Это позволяет использовать машину не только для инкассации, но и для других задач, требующих сочетания безопасности и практичности. Стоит отметить, что штатный двигатель в настоящий момент находится на капитальном ремонте. Однако в комплект поставки входит дополнительный мотор ЗМЗ-410, что может заинтересовать покупателей, планирующих восстановление или модернизацию техники.

ГАЗ «Охта» — продукт мелкосерийного производства, что придает ему особую ценность в глазах коллекционеров и энтузиастов. Это не переделка серийной модели, а машина, созданная «с нуля» под руководством известного конструктора для выполнения конкретных задач. На открытом рынке такие экземпляры появляются редко, и каждый из них имеет свою историю. Сумма в 1,5 миллиона рублей может показаться высокой, однако для рынка эксклюзивной техники с заводской бронезащитой такая цена вполне оправдана. Подобные автомобили становятся не только предметом коллекционирования, но и символом инженерной мысли своего времени.