Раритет с историей: в Челябинске продают легендарный бронеавтомобиль БА‑20М - всё родное, даже пулемёт!

26 июня 2026, 12:34
Редкий броневик БА-20М на базе ГАЗ-М1 продают в Челябинске за 8,5 млн рублей
Редкий броневик БА-20М на базе ГАЗ-М1 продают в Челябинске за 8,5 млн рублей
В Челябинске появился уникальный шанс приобрести восстановленный БА-20М на базе ГАЗ-М1. Мало кто знает, что этот бронеавтомобиль сохранил родные агрегаты и даже охолощенный пулемет. Почему цена достигает 8,5 млн рублей и что еще важно знать о таких машинах - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и редкие факты о пробеге и состоянии авто.
На российском рынке ретроавтомобилей редко появляются действительно уникальные экземпляры, способные заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ценит историю отечественного автопрома. В Челябинске выставлен на продажу восстановленный бронеавтомобиль БА-20М, созданный на базе ГАЗ-М1. Это событие важно для всех, кто следит за судьбой редких машин: такие предложения появляются крайне нечасто, а сохранность оригинальных деталей делает этот лот особенно ценным.
По информации «Российской Газеты», речь идет о модифицированной версии советского легкого броневика, который выпускался в конце 1930-х и начале 1940-х годов. Продавец отмечает, что автомобиль прошел полное восстановление с использованием оригинальных агрегатов и кузовных элементов. В объявлении подчеркивается: двигатель, коробка передач, мосты, приборы и фурнитура - все родное. Кроме того, в комплекте идет охолощенный пулемет Дегтерева, что добавляет машине исторической аутентичности.
Техническое состояние броневика вызывает интерес даже у специалистов: механические тормоза, карданный вал в трубе, правильные шины и диски - все соответствует заводским спецификациям. Автомобиль полностью на ходу, что для техники 1942 года выпуска - большая редкость. Пробег заявлен в 100 тысяч километров, что для подобной машины выглядит как значительный показатель, учитывая ее возраст и специфику эксплуатации.
Стоимость броневика составляет 8,5 миллиона рублей. Такая цена объясняется не только редкостью модели, но и тем, что большинство подобных машин либо утрачены, либо находятся в музеях и частных коллекциях. На рынке ретроавтомобилей восстановленные экземпляры с оригинальными деталями всегда ценятся выше, особенно если речь идет о военной технике. Для сравнения, недавно обсуждался случай, когда Mini Cooper D с оригинальным мотором преодолел миллион километров без капитального ремонта - этот рекорд тоже вызвал немало споров среди автолюбителей.
БА-20М - это не просто автомобиль, а часть истории. Такие машины использовались для разведки, связи и сопровождения колонн в годы войны. Восстановление подобных экземпляров требует не только значительных вложений, но и глубоких знаний о конструкции и технологии того времени. Как отмечают эксперты, наличие родных агрегатов и даже охолощенного вооружения делает этот броневик особенно привлекательным для коллекционеров и музеев. Важно помнить, что на рынке ретроавтомобилей ценится не только внешний вид, но и степень аутентичности, а также история конкретного экземпляра. В данном случае, судя по представленным данным, речь идет о действительно редкой находке, которая может стать украшением любой коллекции или экспозиции.
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