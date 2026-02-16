Почему гиперкары с шестизначным пробегом вызывают споры среди коллекционеров и автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 18:56

Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность

Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность

Почему гиперкары с шестизначным пробегом вызывают споры среди коллекционеров и автолюбителей

Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность

В мире дорогих гиперкаров принято считать, что минимальный пробег - залог высокой стоимости. Однако встречаются исключения: отдельные экземпляры Bugatti и Rimac преодолели сотни тысяч километров. Как это влияет на их ценность и отношение к ним на рынке - разбираемся в материале.

В мире дорогих гиперкаров принято считать, что минимальный пробег - залог высокой стоимости. Однако встречаются исключения: отдельные экземпляры Bugatti и Rimac преодолели сотни тысяч километров. Как это влияет на их ценность и отношение к ним на рынке - разбираемся в материале.

В автомобильной индустрии сложился устойчивый стереотип: гиперкары, стоящие миллионы долларов, должны большую часть времени проводить в гараже, чтобы сохранить свою инвестиционную привлекательность. Но недавняя встреча главы Bugatti и Rimac Мате Римаца с двумя уникальными автомобилями - Bugatti Chiron и Rimac Nevera - полностью перевернула это представление. Оба автомобиля оказались не музейными экспонатами, а настоящими «трудягами» с шестизначным пробегом на одометре.

Такие случаи редки, ведь владельцы гиперкаров обычно стремятся ограничить использование своих машин, чтобы сохранить их в идеальном состоянии для будущей перепродажи. Однако эти Chiron и Nevera стали исключением из правил, доказав, что даже самые дорогие и технологичные автомобили могут быть не только предметом коллекционирования, но и полноценным средством передвижения.

С точки зрения рынка, подобные автомобили вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, высокий пробег традиционно снижает стоимость даже эксклюзивных моделей. С другой - история активной эксплуатации может добавить автомобилю уникальности и даже повысить интерес со стороны определенной категории покупателей. Ведь не каждый день встретишь Bugatti или Rimac, которые не боятся асфальта и пыли, а не просто стоят под чехлом в частной коллекции.

Эксперты отмечают, что для большинства гиперкаров пробег в несколько тысяч километров - уже повод для беспокойства. Но когда речь идет о сотнях тысяч, это становится настоящей сенсацией. Владелец такого автомобиля, по сути, идет против течения, демонстрируя, что гиперкар - это не только инвестиция, но и источник эмоций, драйва и удовольствия от вождения. Подобный подход может изменить отношение к редким автомобилям на вторичном рынке, где ценится не только идеальное состояние, но и уникальная история.

Впрочем, не стоит забывать и о технической стороне вопроса. Гиперкары с большим пробегом требуют особого внимания к обслуживанию и ремонту. Запчасти на такие машины стоят баснословных денег, а квалифицированных специалистов - единицы. Тем не менее, опыт эксплуатации Chiron и Nevera с шестизначным пробегом доказывает: современные технологии позволяют этим автомобилям сохранять высокую надежность даже при интенсивном использовании.

Как пишет autoevolution, подобные случаи становятся все более заметными на фоне роста интереса к реальному использованию дорогих автомобилей. Владельцы начинают ценить не только возможность выгодно вложить деньги, но и получать удовольствие от вождения уникальных машин. Это может привести к постепенному изменению культуры владения гиперкарами, где на первый план выйдут не только инвестиционные качества, но и личные впечатления, связанные с дорогой.

Таким образом, история Bugatti Chiron и Rimac Nevera с большим пробегом - это не просто курьез, а сигнал для всего рынка. Возможно, в ближайшие годы мы увидим больше примеров, когда гиперкары перестанут быть «гаражными королевами» и станут полноценными участниками дорожного движения, не теряя при этом своей уникальности и статуса.

Упомянутые модели: Bugatti Chiron, Rimac Nevera
Упомянутые марки: Bugatti, Rimac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бугатти, Римац

Похожие материалы Бугатти, Римац

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Челябинск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться