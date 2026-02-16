Почему гиперкары с шестизначным пробегом вызывают споры среди коллекционеров и автолюбителей

16 февраля 2026, 18:56
Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность
В мире дорогих гиперкаров принято считать, что минимальный пробег - залог высокой стоимости. Однако встречаются исключения: отдельные экземпляры Bugatti и Rimac преодолели сотни тысяч километров. Как это влияет на их ценность и отношение к ним на рынке - разбираемся в материале.
В автомобильной индустрии сложился устойчивый стереотип: гиперкары, стоящие миллионы долларов, должны большую часть времени проводить в гараже, чтобы сохранить свою инвестиционную привлекательность. Но недавняя встреча главы Bugatti и Rimac Мате Римаца с двумя уникальными автомобилями - Bugatti Chiron и Rimac Nevera - полностью перевернула это представление. Оба автомобиля оказались не музейными экспонатами, а настоящими «трудягами» с шестизначным пробегом на одометре.
Такие случаи редки, ведь владельцы гиперкаров обычно стремятся ограничить использование своих машин, чтобы сохранить их в идеальном состоянии для будущей перепродажи. Однако эти Chiron и Nevera стали исключением из правил, доказав, что даже самые дорогие и технологичные автомобили могут быть не только предметом коллекционирования, но и полноценным средством передвижения.
С точки зрения рынка, подобные автомобили вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, высокий пробег традиционно снижает стоимость даже эксклюзивных моделей. С другой - история активной эксплуатации может добавить автомобилю уникальности и даже повысить интерес со стороны определенной категории покупателей. Ведь не каждый день встретишь Bugatti или Rimac, которые не боятся асфальта и пыли, а не просто стоят под чехлом в частной коллекции.
Эксперты отмечают, что для большинства гиперкаров пробег в несколько тысяч километров - уже повод для беспокойства. Но когда речь идет о сотнях тысяч, это становится настоящей сенсацией. Владелец такого автомобиля, по сути, идет против течения, демонстрируя, что гиперкар - это не только инвестиция, но и источник эмоций, драйва и удовольствия от вождения. Подобный подход может изменить отношение к редким автомобилям на вторичном рынке, где ценится не только идеальное состояние, но и уникальная история.
Впрочем, не стоит забывать и о технической стороне вопроса. Гиперкары с большим пробегом требуют особого внимания к обслуживанию и ремонту. Запчасти на такие машины стоят баснословных денег, а квалифицированных специалистов - единицы. Тем не менее, опыт эксплуатации Chiron и Nevera с шестизначным пробегом доказывает: современные технологии позволяют этим автомобилям сохранять высокую надежность даже при интенсивном использовании.
Как пишет autoevolution, подобные случаи становятся все более заметными на фоне роста интереса к реальному использованию дорогих автомобилей. Владельцы начинают ценить не только возможность выгодно вложить деньги, но и получать удовольствие от вождения уникальных машин. Это может привести к постепенному изменению культуры владения гиперкарами, где на первый план выйдут не только инвестиционные качества, но и личные впечатления, связанные с дорогой.
Таким образом, история Bugatti Chiron и Rimac Nevera с большим пробегом - это не просто курьез, а сигнал для всего рынка. Возможно, в ближайшие годы мы увидим больше примеров, когда гиперкары перестанут быть «гаражными королевами» и станут полноценными участниками дорожного движения, не теряя при этом своей уникальности и статуса.
Похожие материалы Бугатти, Римац
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
21.12.2025, 13:32
Rimac Nevera R Founder's Edition - гиперкар за 2,7 млн долларов, выпущенный тиражом 10 экземпляров
Rimac Nevera R Founder's Edition - это не просто автомобиль, а воплощение мечты коллекционера. Всего десять человек в мире смогут назвать себя его владельцами. Цена поражает воображение, а эксклюзивность делает этот гиперкар настоящей легендой. Что скрывается за этим уникальным проектом? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.11.2024, 11:07
В уникальной гонке сразились Tesla, Lucid и Rimac: суммарно 4100 сил за 2,8 млн долларов
Довольно долго электрическая Tesla Model S безраздельно царствовала на дрэговых дистанциях в четверть мили (402 метра), с легкостью оставляя далеко позади даже именитых соперников с ДВС. Но сейчас у нее появились действительно серьезные конкуренты.Читать далее
-
23.10.2024, 07:57
Опубликовано видео самой дорогой аварии: в Марокко разбились два Bugatti и грузовик
Компания Bugatti организовала для клиентов автопробег по живописным дорогам Марокко. Bugatti Grand Tour Morocco предсказуемо принял непредсказуемый оборот, когда два гиперкара Chiron умудрились врезаться друг в друга во время обгона грузовика.Читать далее
-
14.08.2024, 08:51
Название подвело новинку Rimac. Никто не хочет гиперкар с таким именем
Мощный гиперкар Rimac Nevera дебютировал в 2022 году. Сразу было объявлено, что новинку выпустят ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Однако к лету 2024 года удалось продать лишь 50 машин. Мате Римац называет несколько причин. Одна из них касается названия.Читать далее
-
31.07.2024, 14:54
5 самых мощных серийных автомобилей в мире
Мощность самого первого автомобиля в истории не превышала одной лошадиной силы. К середине ХХ века итальянские спорткары развивали более 300 сил, а в начале XXI века суперкар Bugatti Veyron одним из первых преодолел отметку в 1000 сил. Современные производители удвоили этот результат.Читать далее
-
26.07.2024, 08:38
Bugatti Chiron SS сразился с Rimac Nevera за титул самого быстрого автомобиля
Блогеры с ютуб-канала Hamilton Collection решили поставить точку в извечном соревновании электрокаров и автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания.Читать далее
-
10.06.2024, 00:16
Быстрейшие автомобили Нюрбургринга. 6 лучших моделей в разных категориях
За последние 20 лет время круга на Нюрбургринге стало таким же важным маркетинговым инструментом для производителей спорткаров, как время разгона с места до 100 км/ч или максимальная скорость.Читать далее
-
07.02.2024, 08:03
Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti
Глава и основатель шведской компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг уверен, что его гиперкар Jesko Absolut способен установить новый рекорд максимальной скорости не на гоночном треке, а на обычном шоссе. Правда, в Швеции походящих дорог нет.Читать далее
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:12
Porsche Cayenne Electric удивил новым интерфейсом и изогнутым Flow Display
Электрический Porsche Cayenne выходит на рынок с обновленной цифровой панелью и уникальным интерфейсом. Производитель делает ставку на новые технологии, чтобы выделиться среди конкурентов. Почему это важно для будущего премиальных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
