Почему гиперкары с шестизначным пробегом вызывают споры среди коллекционеров и автолюбителей

Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность

В мире дорогих гиперкаров принято считать, что минимальный пробег - залог высокой стоимости. Однако встречаются исключения: отдельные экземпляры Bugatti и Rimac преодолели сотни тысяч километров. Как это влияет на их ценность и отношение к ним на рынке - разбираемся в материале.

В автомобильной индустрии сложился устойчивый стереотип: гиперкары, стоящие миллионы долларов, должны большую часть времени проводить в гараже, чтобы сохранить свою инвестиционную привлекательность. Но недавняя встреча главы Bugatti и Rimac Мате Римаца с двумя уникальными автомобилями - Bugatti Chiron и Rimac Nevera - полностью перевернула это представление. Оба автомобиля оказались не музейными экспонатами, а настоящими «трудягами» с шестизначным пробегом на одометре.

Такие случаи редки, ведь владельцы гиперкаров обычно стремятся ограничить использование своих машин, чтобы сохранить их в идеальном состоянии для будущей перепродажи. Однако эти Chiron и Nevera стали исключением из правил, доказав, что даже самые дорогие и технологичные автомобили могут быть не только предметом коллекционирования, но и полноценным средством передвижения.

С точки зрения рынка, подобные автомобили вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, высокий пробег традиционно снижает стоимость даже эксклюзивных моделей. С другой - история активной эксплуатации может добавить автомобилю уникальности и даже повысить интерес со стороны определенной категории покупателей. Ведь не каждый день встретишь Bugatti или Rimac, которые не боятся асфальта и пыли, а не просто стоят под чехлом в частной коллекции.

Эксперты отмечают, что для большинства гиперкаров пробег в несколько тысяч километров - уже повод для беспокойства. Но когда речь идет о сотнях тысяч, это становится настоящей сенсацией. Владелец такого автомобиля, по сути, идет против течения, демонстрируя, что гиперкар - это не только инвестиция, но и источник эмоций, драйва и удовольствия от вождения. Подобный подход может изменить отношение к редким автомобилям на вторичном рынке, где ценится не только идеальное состояние, но и уникальная история.

Впрочем, не стоит забывать и о технической стороне вопроса. Гиперкары с большим пробегом требуют особого внимания к обслуживанию и ремонту. Запчасти на такие машины стоят баснословных денег, а квалифицированных специалистов - единицы. Тем не менее, опыт эксплуатации Chiron и Nevera с шестизначным пробегом доказывает: современные технологии позволяют этим автомобилям сохранять высокую надежность даже при интенсивном использовании.

Как пишет autoevolution, подобные случаи становятся все более заметными на фоне роста интереса к реальному использованию дорогих автомобилей. Владельцы начинают ценить не только возможность выгодно вложить деньги, но и получать удовольствие от вождения уникальных машин. Это может привести к постепенному изменению культуры владения гиперкарами, где на первый план выйдут не только инвестиционные качества, но и личные впечатления, связанные с дорогой.

Таким образом, история Bugatti Chiron и Rimac Nevera с большим пробегом - это не просто курьез, а сигнал для всего рынка. Возможно, в ближайшие годы мы увидим больше примеров, когда гиперкары перестанут быть «гаражными королевами» и станут полноценными участниками дорожного движения, не теряя при этом своей уникальности и статуса.