Почему экземпляры Cadillac XLR Platinum в цвете Elektra Blue Tintcoat становятся объектом охоты коллекционеров

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 18:44

Редкий Cadillac XLR Platinum 2009 года в уникальном цвете продан за 32 500 долларов

В США на аукционе ушел с молотка один из немногих Cadillac XLR Platinum 2009 года в редком оттенке Elektra Blue Tintcoat. Автомобиль с пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров и дилеров. Чем объясняется такой интерес к модели и почему цена оказалась столь высокой - разбираемся в деталях.

В мире коллекционных автомобилей иногда случаются сделки, которые заставляют задуматься даже опытных экспертов. Именно такой случай произошел недавно во Флориде, где на аукционе был продан Cadillac XLR Platinum 2009 года выпуска, окрашенный в редчайший оттенок Elektra Blue Tintcoat. Всего таких машин было выпущено лишь 15 экземпляров за весь модельный год, что автоматически делает этот автомобиль настоящей находкой для ценителей марки.

Особый интерес вызывает не только уникальный цвет кузова, но и отделка салона – светлая кожа кашемира, придающая модели статус и премиальность. Несмотря на то, что Cadillac XLR Platinum сам по себе считается редкостью, сочетание эксклюзивных окрасов и современного интерьера встречается редко. Именно поэтому автомобиль вызвал бурю эмоций среди коллекционеров и дилеров, итоговая цена в 32 500 долларов стала предметом обсуждения в профессиональном сообществе.

Интересно, что речь идёт не о новой машине, а об автомобиле с приличным пробегом. Обычно такие экземпляры не отличаются высокой стоимостью, однако здесь решающую роль сыграли уникальный цвет и ограниченный тираж. Для сравнения: другие модели XLR Platinum, окрашенные в более распространённые цвета и со схожим пробегом, часто продаются по вполне предсказуемой цене. Но именно редкий оттенок Elektra Blue Tintcoat стал тем самым преимуществом, которое позволяет продавцу запросить значительно больше.

Cadillac XLR Platinum — это не просто цветочный родстер, а символическая эпоха, когда американские производители стремились конкурировать с традиционными брендами в сегменте премиальных спорткаров. Модель оснащена мощным двигателем V8, современными на тот момент технологиями и богатыми опциями. Однако даже среди таких автомобилей встречаются жемчужины, и этот экземпляр - яркое тому подтверждение.

Сделка во Флориде показала, что рынок коллекционных автомобилей продолжает удивлять. Покупатели готовы платить значительную сумму за редкие и уникальные версии, даже не самые новые модели, если они отличаются особой известностью или хорошей репутацией. В данном случае ставка была сделана на эксклюзивность цвета и ограниченный выпуск.

