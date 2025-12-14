Проект для смелых: Chevrolet 150 1957 года с гоночным прошлым ищет нового владельца

14 декабря 2025, 18:06
Редкий Chevrolet 150 1957 года после долгого хранения выставлен на аукцион
Редкий Chevrolet 150 1957 года после долгого хранения выставлен на аукцион
Chevrolet 150 1957 года, простоявший почти десятилетие в гараже, выставлен на аукцион без минимальной цены. Автомобиль требует полной реставрации и привлекает внимание своей историей. Стартовая цена — 2800 долларов. Необычный проект для ценителей классики.
Похожие материалы Шевроле
-
14.12.2025, 14:20
Виртуальный Chevrolet Corvette Z06 C8 в стиле 90-х удивил необычным дизайном
В сети появился необычный рендер Chevrolet Corvette Z06 C8 с ярким двухцветным кузовом. Дизайн вдохновлен эстетикой 90-х и дополнен уникальными деталями. Внутри — светлая кожа, снаружи — черные акценты и агрессивный обвес. Чем еще удивил этот виртуальный спорткар — читайте в материале.Читать далее
-
14.12.2025, 13:26
Три тюнингованных легенды: GR Corolla, Evo 9 и WRX STI сошлись в драг-гонке
В новом заезде на четверть мили встретились три доработанных японских автомобиля. Каждый из них получил серьезные технические изменения. Кто оказался быстрее – современная GR Corolla или проверенные временем Evo 9 и WRX STI? Узнайте, кто стал победителем и почему результат удивил даже экспертов.Читать далее
-
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
-
14.12.2025, 10:17
Топ кроссоверов вместо Toyota RAV4: лучшие варианты от 1,5 млн рублей
Выбираете кроссовер с полным приводом и автоматом, но не хотите переплачивать за RAV4? Мы собрали список достойных альтернатив в бюджете от 1,5 до 2,5 млн рублей. В подборке есть как премиальные, так и доступные модели. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие подводные камни могут встретиться.Читать далее
-
14.12.2025, 09:44
Skoda показала уникальные ретро-автомобили без реставрации
Музей Skoda открыл новую выставку. Там показали 23 исторических автомобиля. Все они в первозданном виде. Эти машины хранят много тайн. Посетителей ждет полное погружение в историю.Читать далее
-
14.12.2025, 08:21
Archer Aviation и Stellantis создадут сеть аэротакси на базе VTOL в Майами
В Майами готовится запуск сети аэротакси на электрических VTOL. Проект поддерживает автогигант Stellantis. Ожидается, что время в пути между городами сократится в разы. Подробности о планах, инфраструктуре и перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 08:08
Виртуальный тюнинг BMW X7: как мог бы выглядеть X7 M CS
Дизайнер создал цифровой образ BMW X7, вдохновленный спортивной версией CS. Виртуальный проект удивляет деталями и необычным сочетанием цветов. Внешний вид автомобиля стал заметно агрессивнее. Узнайте, чем отличается этот X7 от стандартной модели.Читать далее
-
14.12.2025, 07:32
Владелец Bentley Bacalar 2021 года потерял более миллиона долларов за четыре года
Редкий Bentley Bacalar 2021 года оказался невыгодной инвестицией. Владелец потерял почти $1,6 тыс. на каждый пройденный километр. Почему даже самые дорогие авто не всегда приносят прибыль? Узнайте, как эксклюзивность может обернуться разочарованием.Читать далее
-
14.12.2025, 06:28
Главные недостатки и преимущества Lada Azimut в борьбе с китайскими кроссоверами
Lada Azimut — свежий кроссовер от АвтоВАЗа, который удивил внешностью и оснащением. Но сможет ли он выдержать конкуренцию с китайскими моделями? Почему отсутствие полного привода и высокая цена могут стать критичными. Все детали — в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 05:51
Сколько на самом деле служат моторы Lada и почему ресурс ограничен
Сколько километров реально проходят современные моторы Lada? Почему завод ограничил ресурс в 220 тысяч? Как влияет обкатка и обслуживание на срок службы двигателя? Ответы инженера АвтоВАЗа удивят даже опытных водителей. Не спешите делать выводы – детали важны.Читать далее
