Проект для смелых: Chevrolet 150 1957 года с гоночным прошлым ищет нового владельца

Среди классических автомобилей Chevrolet 1957 года способен вызывать особые чувства. Однако обычно восхищение обращено к легендарному Bel Air, в то время как его более скромный собрат, модель 150, остаётся в тени и интересен лишь истинным ценителям. Именно такой Chevrolet 150, с гоночным прошлым и непростой судьбой, после почти десяти лет забвения в гараже ищет нового хозяина на аукционе.

Его нынешняя история началась со спонтанной покупки: владелец приехал за другой машиной, но не устоял перед этим раритетом. С тех пор автомобиль стоял без движения, медленно утрачивая былую форму. Годы простоя не прошли даром — кузов заметно пострадал, а следы старых ремонтов и ржавчины теперь видны повсеместно.

В 1957 году Chevrolet 150 и 210 были самыми доступными моделями линейки, уступая Bel Air в популярности и оснащении. Однако этот год ознаменовался важным шагом компании — дебютом нового V8 объёмом 283 кубических дюйма. Этот двигатель, выдававший от 185 до 283 лошадиных сил в зависимости от версии, стал основой для многих будущих моделей, а его инжекторная модификация Ramjet V8 считалась вершиной инженерной мысли.

Но представленный на аукционе экземпляр изначально создавался не для роскоши, а для скорости. Согласно VIN-коду, автомобиль покидал завод с шестицилиндровым мотором, однако за долгую жизнь он неоднократно переделывался для уличных гонок, что навсегда изменило его облик и техническую начинку.

Салон сегодня находится в плачевном состоянии и требует полного восстановления: многие элементы утрачены, а переднее сиденье и приборная панель сохранились лишь фрагментарно. Под капотом царит пустота — двигатель снят, а остатки оригинальной краски Matador Red едва напоминают о былой яркости. Сохранившаяся VIN-табличка — единственная нить, связывающая машину с её заводским прошлым и дающая шанс на аутентичную реставрацию.

Владелец откровенно предупреждает: проект сложный, работы — колоссальные, а вложения потребуются значительные. Стартовая цена на аукционе без минимального порога составляет 2800 долларов. Для автомобиля без двигателя и в таком состоянии это может показаться дорого, но для истинного энтузиаста это шанс обрести редкий экземпляр с характером.

Автомобиль находится в Бристоу, штат Индиана, и своим ходом уехать не сможет — потребуется эвакуатор. До конца торгов остаётся шесть дней, и интерес коллекционеров уже начал проявляться. Возможно, вскоре этот Chevrolet 150 попадёт в заботливые руки и обретёт долгожданное второе рождение.