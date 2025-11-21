Уникальный Chevrolet 210 с трипл-карбюратором и механикой: находка для фанатов хот-родов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 18:13

Редкий Chevrolet 210 1956 года простоял 30 лет и удивил необычной начинкой

Редкий Chevrolet 210 1956 года простоял 30 лет и удивил необычной начинкой

Уникальный Chevrolet 210 с трипл-карбюратором и механикой: находка для фанатов хот-родов

Редкий Chevrolet 210 1956 года простоял 30 лет и удивил необычной начинкой

В Иллинойсе обнаружили Chevrolet 210 1956 года, который 30 лет стоял на бетонном полу. Автомобиль сохранился лучше большинства аналогов. Внутри — редкая конфигурация с тремя карбюраторами и механической коробкой. Эта находка может стать отличной базой для хот-рода. Подробности — в нашем материале.

В Иллинойсе обнаружили Chevrolet 210 1956 года, который 30 лет стоял на бетонном полу. Автомобиль сохранился лучше большинства аналогов. Внутри — редкая конфигурация с тремя карбюраторами и механической коробкой. Эта находка может стать отличной базой для хот-рода. Подробности — в нашем материале.

В середине 1950-х годов Chevrolet совершил настоящий прорыв, выпустив серию Tri-Five, которая быстро стала культовой среди поклонников классических автомобилей. Эти машины отличались не только ярким дизайном, но и широким выбором кузовов и комплектаций. Особое место в истории занял 1956 год, когда на рынок вышел обновленный Chevrolet 210 — модель, занявшая золотую середину между базовой 150 и роскошной Bel Air.

Сегодня Tri-Five — желанный трофей для коллекционеров и энтузиастов. На рынке можно встретить как идеально восстановленные экземпляры, так и автомобили, сохранившие оригинальные детали, но требующие серьезного ремонта. Однако далеко не все такие машины доживают до наших дней в достойном состоянии. Многие гниют в сараях и на свалках, а некоторые, как этот Chevrolet 210 из Иллинойса, неожиданно появляются на свет после десятилетий забвения.

Этот двухдверный седан провел последние 30 лет на бетонном полу, что позволило ему избежать типичных для «сараевых находок» проблем с коррозией. Несмотря на возраст, кузов сохранился довольно хорошо, а оригинальная бело-красная окраска и салон, перетянутый в 90-х, выглядят достойно. Владелец отмечает, что автомобиль не подвергался серьезным переделкам, но под капотом скрывается сюрприз — вместо стандартного мотора установлен V8 с необычной системой питания: три двухкамерных карбюратора. Такая конфигурация не была штатной для 1956 года и встречается крайне редко.

Еще одна особенность — механическая четырехступенчатая коробка передач, которая также не входила в заводскую комплектацию тех лет. Это делает машину особенно интересной для любителей хот-родов и нестандартных проектов. Несмотря на определенные проблемы и необходимость доработок, автомобиль выглядит перспективно для дальнейших доработок, а не для классической реставрации. Рыночная стоимость подобных Chevrolet 210 пока не позволяет рассчитывать на быструю окупаемость вложений в восстановление до оригинального состояния, зато для создания уникального хот-рода эта база подходит идеально.

Владелец оценивает автомобиль в 17 тысяч долларов. Для тех, кто ищет необычный проект с историей и потенциалом для тюнинга, этот Chevrolet 210 может стать отличным выбором. Остается только решить, стоит ли он своих денег и готов ли новый владелец вдохнуть в него вторую жизнь.

Упомянутые модели: Chevrolet 210
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Сочи Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться