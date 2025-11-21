Уникальный Chevrolet 210 с трипл-карбюратором и механикой: находка для фанатов хот-родов

21 ноября 2025, 18:13
Редкий Chevrolet 210 1956 года простоял 30 лет и удивил необычной начинкой
В Иллинойсе обнаружили Chevrolet 210 1956 года, который 30 лет стоял на бетонном полу. Автомобиль сохранился лучше большинства аналогов. Внутри — редкая конфигурация с тремя карбюраторами и механической коробкой. Эта находка может стать отличной базой для хот-рода. Подробности — в нашем материале.
В середине 1950-х годов Chevrolet совершил настоящий прорыв, выпустив серию Tri-Five, которая быстро стала культовой среди поклонников классических автомобилей. Эти машины отличались не только ярким дизайном, но и широким выбором кузовов и комплектаций. Особое место в истории занял 1956 год, когда на рынок вышел обновленный Chevrolet 210 — модель, занявшая золотую середину между базовой 150 и роскошной Bel Air.
Сегодня Tri-Five — желанный трофей для коллекционеров и энтузиастов. На рынке можно встретить как идеально восстановленные экземпляры, так и автомобили, сохранившие оригинальные детали, но требующие серьезного ремонта. Однако далеко не все такие машины доживают до наших дней в достойном состоянии. Многие гниют в сараях и на свалках, а некоторые, как этот Chevrolet 210 из Иллинойса, неожиданно появляются на свет после десятилетий забвения.
Этот двухдверный седан провел последние 30 лет на бетонном полу, что позволило ему избежать типичных для «сараевых находок» проблем с коррозией. Несмотря на возраст, кузов сохранился довольно хорошо, а оригинальная бело-красная окраска и салон, перетянутый в 90-х, выглядят достойно. Владелец отмечает, что автомобиль не подвергался серьезным переделкам, но под капотом скрывается сюрприз — вместо стандартного мотора установлен V8 с необычной системой питания: три двухкамерных карбюратора. Такая конфигурация не была штатной для 1956 года и встречается крайне редко.
Еще одна особенность — механическая четырехступенчатая коробка передач, которая также не входила в заводскую комплектацию тех лет. Это делает машину особенно интересной для любителей хот-родов и нестандартных проектов. Несмотря на определенные проблемы и необходимость доработок, автомобиль выглядит перспективно для дальнейших доработок, а не для классической реставрации. Рыночная стоимость подобных Chevrolet 210 пока не позволяет рассчитывать на быструю окупаемость вложений в восстановление до оригинального состояния, зато для создания уникального хот-рода эта база подходит идеально.
Владелец оценивает автомобиль в 17 тысяч долларов. Для тех, кто ищет необычный проект с историей и потенциалом для тюнинга, этот Chevrolet 210 может стать отличным выбором. Остается только решить, стоит ли он своих денег и готов ли новый владелец вдохнуть в него вторую жизнь.
