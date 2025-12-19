Почему уникальный «барн-файнд» с eBay не вызывает ажиотажа — цена и подводные камни

19 декабря 2025, 08:18
Редкий Chevrolet Bel Air 1958 года с неоригинальным мотором не находит покупателя
На аукционе появился Chevrolet Bel Air 1958 года, который долгое время стоял в гараже. Автомобиль привлек внимание, но его техническое состояние и замененный двигатель отпугивают покупателей. Стартовая цена - 7875 долларов, а выкупить машину можно за 10500 долларов.
В США на продажу выставлен Chevrolet Bel Air 1958 года, который долгое время провел в гараже и теперь ищет нового владельца. Машину позиционируют как классический «барн-файнд», однако ее история и состояние вызывают у потенциальных покупателей немало вопросов. Несмотря на редкость модели, интерес к лоту оказался неожиданно низким.
Автомобиль размещен на eBay дилером West Coast Classics. В объявлении указано, что Bel Air был найден после длительного простоя, но подробностей о его прошлом практически нет. Внешне машина действительно напоминает классический «барн-файнд»: кузов выглядит ровным, но следы времени заметны невооруженным глазом. Судя по фотографиям, реставрация уже начиналась, но до конца ее так и не довели.
В 1958 году вся слава в модельном ряду Chevrolet досталась Impala, которая тогда только появилась и сразу стала флагманом. Bel Air был более доступной альтернативой, но технически и по оснащению почти не уступал старшей модели. Обе машины делили большинство двигателей и опций, а Bel Air получил выгоду от нововведений, которые впервые появились на Impala, например, от 348-кубового мотора.
Текущий экземпляр, по словам продавца, долгое время стоял без движения. Оригинальная краска, скорее всего, уже утрачена, а кузов и багажник демонстрируют типичные для классики проблемы - ржавчину и следы ремонта. Впрочем, некоторые элементы салона и приборной панели сохранились неплохо, но перед покупкой стоит внимательно осмотреть машину лично.
Главная особенность этого Bel Air - двигатель. Заводской мотор утрачен, вместо него под капотом установлен 350-кубовый V8, вероятно, от более поздней модели Chevrolet. Продавец не уточняет, когда именно произошла замена - до хранения или уже после. Сейчас двигатель не запускается, хотя проворачивается свободно, что может говорить о том, что его устанавливали еще до долгого простоя. В любом случае, покупателю придется оценить состояние агрегата и, возможно, вложиться в его восстановление.
Дилер указывает, что пробег у машины «нулевой», но это, скорее всего, относится к мотору, а не к самому автомобилю. За неделю, что Bel Air находится на аукционе, ни одной ставки так и не поступило. Причина, вероятно, в том, что коллекционеры ценят оригинальность, а здесь она уже нарушена - родной двигатель утрачен, а новый не работает. Кроме того, транспортировка машины с неработающим мотором потребует дополнительных затрат.
Стартовая цена лота составляет 7875 долларов, а выкупить автомобиль можно за 10500 долларов. Продавец также установил резерв, так что итоговая стоимость может быть выше. До завершения торгов остается всего один день, но желающих рискнуть пока не нашлось. Тем, кто все же заинтересуется этим Bel Air, стоит лично осмотреть машину и учесть возможные расходы на восстановление и доставку из Калифорнии.
Как сообщает eBay, этот Chevrolet Bel Air 1958 года - шанс для энтузиастов классики, готовых к серьезной реставрации. Однако отсутствие оригинального мотора и нерабочее состояние делают его покупку весьма спорным вложением даже для опытных коллекционеров.
