Уникальный пикап с минимальным пробегом: почему его не трогали десятилетиями – история, которая удивляет

24 декабря 2025, 05:56
Редкий Chevrolet C10 1970 года простоял 42 года и сохранил пробег 5700 миль
В США обнаружили пикап Chevrolet C10 1970 года с пробегом всего 5700 миль. Машина простояла без движения 42 года. Владелец сохранил редкие опции и оригинальное состояние. Почему автомобиль не использовали так долго? Подробности этой находки интригуют.
Связь американцев с пикапами началась более столетия назад и до сих пор остаётся ключевой частью культуры. Однако найти по-настоящему рабочий автомобиль сегодня становится всё сложнее. В 1970 году ситуация была совсем иной: именно тогда с конвейера сошёл Chevrolet C10, который спустя десятилетия оказался настоящей капсулой времени.
Как сообщает Autoevolution, этот пикап был выпущен в эпоху, когда автомобили создавались с расчётом на долгую службу и простоту обслуживания. Его пробег — всего 5700 миль (9 170 км), что для машины такого возраста практически невероятно. Более того, автомобиль сохранил не только оригинальные детали, но и редкие для той эпохи опции, что делает его особенно ценным для коллекционеров.
История этого Chevrolet C10 началась в 1970 году, когда его приобрёл первый владелец. Машина использовалась редко, а затем была припаркована в гараже, где простояла без движения целых 42 года. За это время автомобиль не подвергался переделкам, что позволило сохранить его в практически заводском состоянии. Даже лакокрасочное покрытие и элементы интерьера остались нетронутыми.
Особый интерес вызывает комплектация пикапа. В те годы Chevrolet предлагал множество опций, но далеко не все владельцы их выбирали. В данном случае автомобиль получил несколько необычных для своего времени дополнений, которые сегодня встречаются редко. Это ещё больше подчёркивает уникальность находки и объясняет, почему она вызвала такой интерес среди энтузиастов.
Сейчас такие автомобили становятся настоящей редкостью. Большинство пикапов того времени давно либо ушли на металлолом, либо были переделаны и утратили оригинальность. Но этот C10 – исключение из правил. Его история — напоминание о том, как выглядели и для чего были созданы американские пикапы полвека назад. Для коллекционеров и просто любителей классики это не просто машина, а живая легенда, сохранившая дух своей эпохи.
