Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 10:18

Редкий Chevrolet Camaro 1968 года: как одна семья не расстается с легендой почти 60 лет

История автомобиля, который чуть не стоил владельцу водительских прав – почему так вышло?

В 1968 году Chevrolet выпустил тысячи Camaro, но лишь один из них стал семейной реликвией. Этот автомобиль едва не лишил первого владельца прав. Как так получилось? Почему машина не покидала одну семью десятилетиями? Неожиданные подробности ждут вас.

В конце 1960-х годов американский автопром переживал гонку вооружений. Chevrolet, вдохновленный успехом Ford Mustang, решил бросить вызов конкуренту и выпустил обновленный Camaro 1968 года выпуска. Производство шло полным ходом: ежедневно по конвейеру проезжали сотни автомобилей, каждый из которых мог стать мечтой для поклонников скорости и стиля.

Однако не все машины в истории были одинаково хороши. Один из Camaro, выпущенный в сентябре 1967 года, оказался в центре настоящей драмы. Новый владелец, только что получивший ключи от сверкающего купе, не подозревал, что его радость обернется серьезными проблемами. Уже через несколько недель после покупки он оказался на границе лишения водительских прав. Причиной стала не техническая неисправность, а нечто более банальное - слишком громкий двигатель и желание проверить возможности машины на полную катушку.

В те годы американские дороги были полны соблазнов для любителей быстрой езды. Camaro с его агрессивным V8 буквально провоцировал на рискованные маневры. Первый владелец не устоял: несколько раз его ловили за превышение скорости, и каждый раз штрафы становились все серьезнее. В какой-то момент вопрос стоял ребром - либо он расстаётся с правами, либо с машиной. Но судьба распорядилась иначе.

Семья, в которой был этот Camaro, приняла решение не продавать автомобиль, несмотря на все трудности. Машина стала частью семейной истории, символом молодости, свободы и даже ошибок. С годами Camaro был просто средством передвижения — он перестал превращаться в реликвию, которую передавали из поколения в поколение. Каждый новый владелец относился к нему с нашим трепетом, понимая, что за рулем этой машины когда-то чуть не произошла настоящая катастрофа.

Сегодня, спустя почти шесть десятилетий, этот Chevrolet Camaro 1968 года по-прежнему находится в той же семье. Его внешний вид сохранился довольно хорошо, но под капотом все тот же самый ревущий мотор, который когда-то едва не стоил владельцу водительских прав. 

Подобные истории – редкость даже для Америки, где культовые автомобили не меняют хозяев. Этот Camaro стал исключением, показав, что иногда машина - это не просто железо и пластик, а часть семейной души. И, возможно, именно поэтому он до сих пор находится на ходу, несмотря на все испытания, которые выпали на его долю.

Упомянутые модели: Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
