Как забытый Camaro из Огайо стал призером и теперь ищет нового владельца

8 декабря 2025, 13:40
Редкий Chevrolet Camaro 1969 года из сарая превратился в современный маслкар мечты
Редкий Chevrolet Camaro 1969 года из сарая превратился в современный маслкар мечты
В Огайо нашли уникальный Chevrolet Camaro 1969 года. Машину восстановили с современными доработками. Владелец потратил на проект более десяти лет. Автомобиль получил престижную награду и теперь выставлен на продажу. История реставрации удивляет деталями и подходом.
Более десяти лет назад в штате Огайо в старом сарае обнаружили настоящий раритет — Chevrolet Camaro 1969 года. Новый владелец, увидев в машине потенциал, забрал её, чтобы вдохнуть новую жизнь. В результате многолетней кропотливой работы классический маслкар превратился в уникальный проект в стиле Pro-Touring, где дух прошлого сочетается с современными технологиями.
Изначально автомобиль находился в плачевном состоянии: ржавчина, вмятины и изношенные детали. Энтузиаст полностью разобрал Camaro, заменил повреждённые панели кузова и перекрасил его в яркий цвет GM Electric Blue. Особое внимание уделили деталям: обновили молдинги, хромированные элементы и установили новые декоративные жабры на крыльях. Для установки широких колес заднюю часть кузова расширили.
Под капотом теперь работает современный 6,2-литровый двигатель V8 LS3, собранный на заказ. Он соединён с шестиступенчатой механической коробкой передач Tremec T56 и задним мостом Ford 9 дюймов. Надёжность работы обеспечивают система впрыска топлива Holley Sniper и электронный блок управления Holley Terminator X. Выхлопная система Pypes Street Pro даёт насыщенный звук, но остаётся умеренно громкой. На диностенде Camaro показал 419 лошадиных сил и 391 Нм крутящего момента на задних колесах.
Ходовая часть также была серьёзно модернизирована. Спереди установили подвеску Chris Alston's Chassisworks с регулируемыми койловерами, сзади — систему Detroit Speed QuadraLink с рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза полностью обновили, поставив суппорты и главный цилиндр Wilwood. Автомобиль стоит на дисках Torq Thrust II (17 дюймов спереди и 18 сзади), обутых в шины Pirelli P Zero.
Салон полностью переделан, но сохранил атмосферу конца 60-х. Передние ковшеобразные сиденья и дверные карты обтянуты чёрной кожей и алькантарой с контрастной синей прострочкой, которая гармонирует с цветом кузова. На приборной панели установлен современный спидометр с разметкой до 160 миль в час. Пробег после реставрации составляет всего 3500 миль. Для комфорта в салоне есть кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, электростеклоподъёмники и круиз-контроль.
Интересно, что в начале проекта использовался двигатель LS1, купленный на онлайн-аукционе, но после первых тестов его заменили на более мощный LS3. Все топливные магистрали, бак и датчики были заменены на новые. После завершения работ автомобиль прошёл всесторонние испытания. В 2022 году на шоу Arizona Goodguys этот Camaro получил престижную награду Top 10 Builders Choice.
Спустя более десяти лет работы владелец решил расстаться со своим творением. Машина выставлена на аукцион с полным пакетом документов о реставрации, чистым титулом из Огайо и чехлом. На момент публикации максимальная ставка достигла 69 тысяч долларов, что заметно ниже средней рыночной цены для подобных моделей. До окончания торгов остаётся несколько дней, и у этого маслкара есть все шансы обрести нового владельца, который оценит его достоинства.
Похожие материалы Шевроле
-
07.12.2025, 16:02
Виртуальный тюнинг Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения удивил фанатов
Виртуальный тюнинг классического Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения вызвал бурю эмоций. Художник представил агрессивный обвес и современные детали. Дизайн вдохновлен легендарными гоночными Trans Am. Оцените, как изменился культовый маслкар.Читать далее
-
29.11.2025, 10:36
Прототип Yenko Camaro 1969 года, нарушивший правила Chevrolet, выставлен на продажу
В эпоху маслкаров не только заводы, но и дилеры творили историю. Дон Йенко стал символом борьбы с корпоративными ограничениями. Его уникальный Camaro 1969 года снова на рынке. Почему этот автомобиль так важен для коллекционеров? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 09:21
Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года
Этот автомобиль сразу бросается в глаза. Внешне он напоминает легенду прошлого, но скрывает современную начинку. Автор проекта объединил два поколения американских маслкаров. Итог получился неожиданным и интригующим. Хотите узнать, что скрывается под капотом?Читать далее
-
28.11.2025, 10:53
Редкий Chevrolet Camaro 1968 года дедушки выставлен на продажу в оригинальном виде
На продажу выставлен Chevrolet Camaro 1968 года, который долгие годы находился в руках одного владельца. Автомобиль сохранил оригинальное состояние, за исключением одной детали. Покупателей ждет интересная история и редкая находка. Подробности о необычном экземпляре читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
25.11.2025, 20:34
Редкий Lincoln Continental 1969 года дважды обошел современный Camaro на дрэг-стрипе
На дрэг-стрипе встретились легендарный Lincoln Continental 1969 года и мощный Chevrolet Camaro SS 2018. Неожиданный результат гонки удивил зрителей. Классика и современные технологии сошлись в честном поединке. Кто оказался быстрее – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 18:21
Уникальный кабриолет Chevrolet Camaro 1969 года удивил необычной конструкцией крыши
В мире, где тюнингованные Camaro встречаются на каждом шагу, выделиться сложно. Но команда из Иллинойса утверждает, что их кабриолет 1969 года не похож ни на один другой. Что скрывает его крыша? Подробности интригуют и заставляют ждать раскрытия тайны.Читать далее
-
21.11.2025, 08:23
Редкий Chevrolet Camaro SS 1969 года с минимальным пробегом выставлен на продажу
На продажу выставлен Chevrolet Camaro SS 1969 года с пробегом всего 39 тысяч миль. Владелец утверждает, что автомобиль полностью оригинален и находится в отличном состоянии. Машина подходит для ежедневной эксплуатации. Подобные предложения встречаются крайне редко. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.11.2025, 06:38
Chevrolet готовит к 2026 году новый Camaro ZL1 для NASCAR с агрессивным дизайном
Chevrolet раскрывает детали свежей версии Camaro ZL1 для NASCAR 2026 года. Автомобиль получил заметные изменения во внешности и технологиях. Премьера состоится на легендарной трассе Bowman Gray. Интрига вокруг новинки только растет. Узнайте, чем удивит обновленный спорткар.Читать далее
-
14.11.2025, 19:04
Chevrolet Camaro ZL1 с 830 л.с. на колесах выставлен на аукцион в США
В США продают уникальный Chevrolet Camaro ZL1 с серьезными доработками. Мощность этого купе впечатляет даже опытных автолюбителей. Автомобиль сохранил чистый титул и прошел минимальный пробег. Аукцион завершится 20 ноября 2025 года.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
07.12.2025, 16:02
Виртуальный тюнинг Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения удивил фанатов
Виртуальный тюнинг классического Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения вызвал бурю эмоций. Художник представил агрессивный обвес и современные детали. Дизайн вдохновлен легендарными гоночными Trans Am. Оцените, как изменился культовый маслкар.Читать далее
-
29.11.2025, 10:36
Прототип Yenko Camaro 1969 года, нарушивший правила Chevrolet, выставлен на продажу
В эпоху маслкаров не только заводы, но и дилеры творили историю. Дон Йенко стал символом борьбы с корпоративными ограничениями. Его уникальный Camaro 1969 года снова на рынке. Почему этот автомобиль так важен для коллекционеров? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 09:21
Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года
Этот автомобиль сразу бросается в глаза. Внешне он напоминает легенду прошлого, но скрывает современную начинку. Автор проекта объединил два поколения американских маслкаров. Итог получился неожиданным и интригующим. Хотите узнать, что скрывается под капотом?Читать далее
-
28.11.2025, 10:53
Редкий Chevrolet Camaro 1968 года дедушки выставлен на продажу в оригинальном виде
На продажу выставлен Chevrolet Camaro 1968 года, который долгие годы находился в руках одного владельца. Автомобиль сохранил оригинальное состояние, за исключением одной детали. Покупателей ждет интересная история и редкая находка. Подробности о необычном экземпляре читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
25.11.2025, 20:34
Редкий Lincoln Continental 1969 года дважды обошел современный Camaro на дрэг-стрипе
На дрэг-стрипе встретились легендарный Lincoln Continental 1969 года и мощный Chevrolet Camaro SS 2018. Неожиданный результат гонки удивил зрителей. Классика и современные технологии сошлись в честном поединке. Кто оказался быстрее – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 18:21
Уникальный кабриолет Chevrolet Camaro 1969 года удивил необычной конструкцией крыши
В мире, где тюнингованные Camaro встречаются на каждом шагу, выделиться сложно. Но команда из Иллинойса утверждает, что их кабриолет 1969 года не похож ни на один другой. Что скрывает его крыша? Подробности интригуют и заставляют ждать раскрытия тайны.Читать далее
-
21.11.2025, 08:23
Редкий Chevrolet Camaro SS 1969 года с минимальным пробегом выставлен на продажу
На продажу выставлен Chevrolet Camaro SS 1969 года с пробегом всего 39 тысяч миль. Владелец утверждает, что автомобиль полностью оригинален и находится в отличном состоянии. Машина подходит для ежедневной эксплуатации. Подобные предложения встречаются крайне редко. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.11.2025, 06:38
Chevrolet готовит к 2026 году новый Camaro ZL1 для NASCAR с агрессивным дизайном
Chevrolet раскрывает детали свежей версии Camaro ZL1 для NASCAR 2026 года. Автомобиль получил заметные изменения во внешности и технологиях. Премьера состоится на легендарной трассе Bowman Gray. Интрига вокруг новинки только растет. Узнайте, чем удивит обновленный спорткар.Читать далее
-
14.11.2025, 19:04
Chevrolet Camaro ZL1 с 830 л.с. на колесах выставлен на аукцион в США
В США продают уникальный Chevrolet Camaro ZL1 с серьезными доработками. Мощность этого купе впечатляет даже опытных автолюбителей. Автомобиль сохранил чистый титул и прошел минимальный пробег. Аукцион завершится 20 ноября 2025 года.Читать далее
- 2 750 000 РChevrolet Camaro 2016 в Москве
- 3 000 000 РChevrolet Camaro 2012 в Москве
- 2 930 000 РChevrolet Camaro 2019 в Москве
- 2 640 000 РChevrolet Camaro 2016 в Москве
- 6 520 000 РChevrolet Camaro 2020 в Москве
- 4 725 000 РChevrolet Camaro 2019 в Москве
- 2 500 000 РChevrolet Camaro 2019 в Москве
- 3 080 000 РChevrolet Camaro 2016 в Москве
- 3 370 000 РChevrolet Camaro 2016 в Москве
- 2 450 000 РChevrolet Camaro 2011 в Москве