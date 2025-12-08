Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 13:40

Редкий Chevrolet Camaro 1969 года из сарая превратился в современный маслкар мечты

Как забытый Camaro из Огайо стал призером и теперь ищет нового владельца

Редкий Chevrolet Camaro 1969 года из сарая превратился в современный маслкар мечты

В Огайо нашли уникальный Chevrolet Camaro 1969 года. Машину восстановили с современными доработками. Владелец потратил на проект более десяти лет. Автомобиль получил престижную награду и теперь выставлен на продажу. История реставрации удивляет деталями и подходом.

Более десяти лет назад в штате Огайо в старом сарае обнаружили настоящий раритет — Chevrolet Camaro 1969 года. Новый владелец, увидев в машине потенциал, забрал её, чтобы вдохнуть новую жизнь. В результате многолетней кропотливой работы классический маслкар превратился в уникальный проект в стиле Pro-Touring, где дух прошлого сочетается с современными технологиями.

Изначально автомобиль находился в плачевном состоянии: ржавчина, вмятины и изношенные детали. Энтузиаст полностью разобрал Camaro, заменил повреждённые панели кузова и перекрасил его в яркий цвет GM Electric Blue. Особое внимание уделили деталям: обновили молдинги, хромированные элементы и установили новые декоративные жабры на крыльях. Для установки широких колес заднюю часть кузова расширили.

Под капотом теперь работает современный 6,2-литровый двигатель V8 LS3, собранный на заказ. Он соединён с шестиступенчатой механической коробкой передач Tremec T56 и задним мостом Ford 9 дюймов. Надёжность работы обеспечивают система впрыска топлива Holley Sniper и электронный блок управления Holley Terminator X. Выхлопная система Pypes Street Pro даёт насыщенный звук, но остаётся умеренно громкой. На диностенде Camaro показал 419 лошадиных сил и 391 Нм крутящего момента на задних колесах.

Ходовая часть также была серьёзно модернизирована. Спереди установили подвеску Chris Alston's Chassisworks с регулируемыми койловерами, сзади — систему Detroit Speed QuadraLink с рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза полностью обновили, поставив суппорты и главный цилиндр Wilwood. Автомобиль стоит на дисках Torq Thrust II (17 дюймов спереди и 18 сзади), обутых в шины Pirelli P Zero.

Салон полностью переделан, но сохранил атмосферу конца 60-х. Передние ковшеобразные сиденья и дверные карты обтянуты чёрной кожей и алькантарой с контрастной синей прострочкой, которая гармонирует с цветом кузова. На приборной панели установлен современный спидометр с разметкой до 160 миль в час. Пробег после реставрации составляет всего 3500 миль. Для комфорта в салоне есть кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, электростеклоподъёмники и круиз-контроль.

Интересно, что в начале проекта использовался двигатель LS1, купленный на онлайн-аукционе, но после первых тестов его заменили на более мощный LS3. Все топливные магистрали, бак и датчики были заменены на новые. После завершения работ автомобиль прошёл всесторонние испытания. В 2022 году на шоу Arizona Goodguys этот Camaro получил престижную награду Top 10 Builders Choice.

Спустя более десяти лет работы владелец решил расстаться со своим творением. Машина выставлена на аукцион с полным пакетом документов о реставрации, чистым титулом из Огайо и чехлом. На момент публикации максимальная ставка достигла 69 тысяч долларов, что заметно ниже средней рыночной цены для подобных моделей. До окончания торгов остаётся несколько дней, и у этого маслкара есть все шансы обрести нового владельца, который оценит его достоинства.

